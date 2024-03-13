Транспорт
Полина Лааксо

«Яндекс Такси» будет дольше искать машину для пассажиров, которые часто отменяют заказы «без необходимости» Статьи редакции

Это поможет компании сдерживать цены на поездки для пользователей и «оптимальнее» использовать время водителей на смене.

  • Новый алгоритм постепенно заработает для всех пользователей «Яндекс Go», рассказал «Яндекс». Они получат уведомление об этом в приложении. Там же будет отображаться личная статистика по отменам — без учёта тех, что были совершены до нововведения.
  • Когда пассажир отменяет поездку, чтобы тут же заказать другую, или же заказывает сразу несколько машин для себя одного, другие вынуждены дольше ждать такси или вызывать его по более высокой цене, потому что принявший заказ водитель становится «недоступным» (а чем меньше водителей, тем выше цены), поясняет компания.
  • Каждая состоявшаяся поездка приносит баллы, а каждая отмена, после того как водитель уже назначен, их снижает. В зависимости от их числа есть три статуса: «Всё в порядке» (75-100), «Приемлемо» (60-74), а также «Непорядок» (59 и ниже). На втором статусе сервис будет дольше искать машину, на третьем — вдобавок к этому ограничит возможность вызова нескольких машин сразу.
  • Алгоритм будет учитывать 30 последних заказов и отдавать больший «вес» последнему, чтобы пользователь мог быстрее повысить уровень. Вынужденные отмены считать не будут — это если водитель едет дольше, чем предполагалось, или долго стоит на месте. Если же пассажир просто передумал ехать на такси, лучше отменить заказ до назначения водителя, чтобы индекс поездок не изменился.
  • Если пользователю покажется, что индекс снизили несправедливо, он сможет обратиться в техподдержку сервиса.
Сервисы
Артур Томилко
«Яндекс Такси» начнёт снижать комиссию для водителей в периоды высокого спроса Статьи редакции

Её размер будет зависеть от конкретного заказа.

Фото ТАСС

#новости #яндекс

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91 комментарий
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 Вадим Д.

Ещё дольше?!

Для тех, кто не отказывается "просто так", быстрее подача не будет, правильно? (-:

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Davidov Alexander

Они давно это делают, минимум 3-4 года точно. Регулярно натыкался на подобное когда водители в Москве брали заказ и парковались на другой стороне шоссе которое невозможно пересечь пешеходу. 2-3 таких отмены и все "машин нет, долгий поиск". Ведь куда денется раб яндексовый, почти все таксопарки выкуплены

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9 комментариев
Kiт Гав

Не отменяй и будут приезжай быстрее (-:
Помечу для себя, что ты злостный нарушитель.

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Деловая колбаса
Для тех, кто не отказывается "просто так", быстрее подача не будет, правильно? (-:

Только кнут, без пряников

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Снежный человек

В последнее время и без этого долгое ожидание. А если я отменяю поездку, потому что водитель будет через 15 минут? Потом еще дольше ждать?

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Framework Юзернеймович

Нет. Таких случаев это по идее не коснется.
А вот таких точно https://youtu.be/cgQZSEc4B_A?si=TiXisLUtDXjH65d7
Прикиньте как у других ценник в районе подрос?

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9 комментариев
Angelica

ну да... вполне реальный метод, тем самым они отпугивают от себя слишком привередливых клиентов, которые всегда геморр для любых сервисов

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Евгений Гудин

Когда водителям, которые отменяют поездки, когда подъезжают будут тоже штрафовать?

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nochnoy.ru

А зачем они это делают?

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1 комментарий
Где деньги?

Или которые едут в противоположную от тебя сторону

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Ирина Авдеева

Пару раз было такое что три водителя не хотели везти до аэропорта, столько эмоций было и слез, были все шансы опоздать из-за таких "прекрасных" таксистов

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Тарас К.

да слышал я что есть такие водители, хорошо что со мной такого не бывало, даже не знаю как их наказать можно, всегда им все с рук сходит

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Миио проходил

Потребитель должен страдать.
Машина едет 15 минут (вместо изначальных 5ти), а потом отменяет заказ или просит отменить? Нет проблем, +25% к вашему заказу за повышенный спрос.
Рейтинг у водителя 4,6 и вы отменили заказа? Зажрались совсем....
Еще раз отмените и будете 30 мин ждать.

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Цифровые комплексы

Фраза "Вам шашечки, или ехать?" заиграла новыми красками

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Александр П

А может Яндекс сделать так, чтобы я тоже мог снижать водителю оценку, как он мне, но чтобы я видел это сразу, а не спустя день, когда рейтинг падает с 5.00 до 4.85? 🤔

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nochnoy.ru

А в чём будет смысл оценок тогда?

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8 комментариев
nochnoy.ru

"Когда пассажир отменяет поездку, чтобы тут же заказать другую, или же заказывает сразу несколько машин для себя одного"
Что реально такие мудаки бывают?

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Ale K

Я та делаю, когда вижу дальнюю подачу, ждать 10 минут не могу, опаздываю. Или иногда отменяю когда вижу, что по карте машина не движется больше 1,5 минуты

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2 комментария
Евгений Дроздов

Яндекс пишет при выборе тарифа (машина будет через 3 минуты), нажимаешь на тариф и поиск: будет через 10 минут. Я в таких случаях отменяю. При том, что Яндекс показывает, что якобы есть машина прям рядом, но ей заказ не предлагается, а идет к чуваку на другом конце Москвы.

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Александр Ненадо

Бывают, даже тут один отметился. :)
https://vc.ru/transport/1074140-yandeks-taksi-budet-dolshe-iskat-mashinu-dlya-passazhirov-kotorye-chasto-otmenyayut-zakazy-bez-neobhodimosti?comment=7239690&from=copylink

«Яндекс Такси» будет дольше искать машину для…
Это поможет компании сдерживать цены на поездки для пользователей и «оптимальнее» использовать…
vc.ru
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Dee

Я так делаю 🤣

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Solnceshko

В смысле? Конечно бывают «такие», когда ценник падает на N рублей, выгоднее поехать на второй машине; когда у одного ожидание 10, а второй приедет за 5, также для пассажира выгоднее вторая машина.

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Angelica

конечно бывают, еще и по хуже бывают, человеческая фантазия и лихость неистощима, особенно у русских людей.

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Андрей Вечерний

Пошёл нахуй этот Яндекс Такси, вот что скажу.
Был их фаном, но радеть больше не за что

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Слегка Придурковатый

Что-то мне подсказывает, что это не совсем законно. Здесь бы не помешали каменты Искателя https://vc.ru/u/926354-iskatel

Искатель — Блог на vc.ru
Сферы интересов: информационные технологии, личная эффективность, юриспруденция, финансы и не…
vc.ru
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ЕЯ

В свое время прорабатывал контроферту с Яндексом. Думаю теперь, что делать с этим пунктом. Предлагаю установить рейтинг Яндексу и сальдировать плату в зависимости от действительно недостойных таксистов. Ну там машина с запахом, подача не в точку заказа (сальдирование за чрезмерное ожидание у меня уже прописано).

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Orthodox God

Пока еще в такси есть более дешевые и качественные сервисы чем яндекс, так что спасибо им, поддерживаю их рублем

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Danila Stepanov

Это какие

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1 комментарий
redpanda

А «Яндекс Такси» ничего не хочет сделать с таксистами, которые намеренно паркуются не там, где надо, чтобы клиент стал их искать и попал на платное ожидание? Или со своими курьерами доставки, которые специально придуриваются, как могут, лишь бы не оказывать услугу "от двери до двери"? Чтобы к ним сами шли и дополнительно так же подсаживая на платное ожидание?

ПС. Из недавнего:
- "почему вы припарковались не у того дома?"
- "у меня в заказе этот адрес стоит"
Надо ли говорить, что адрес в заказе стоял верный? Его даже вводить вручную не нужно, приложение само его подставляет, когда часто заказываешь одну точку подачи.

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Khulster

У меня, когда я заказываю такси из дома, яндек навигатор с упорством идиота всегда ставит точку с противоположной стороны дома где нет подъездов. И чтобы туда попасть надо обойти метров так 300-400. Но самое смешное в том, что такси проезжать это расстояние по дворам будет дольше, чем идти пешком. Поэтому вызвав такси, я не ленюсь посмотреть куда приложение выставило точку для водителей, вызвать водителя и объяснить ему как правильно подъехать, чтобы было удобно всем. Обычно это работает.

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1 комментарий
Tarki

Вы все говно и водители и пассажиры! А Яндекс хороший, с лапками.

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Евгений Дроздов

…Из жопки…

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Framework Юзернеймович

обычно ожидаю до 8 минут. Если больше 10-15, то отменяю, но смотря какой населённый пункт. Иногда водители сами отменят, если конечную точку увидят, подавать машину 15 минут тоже такое себе

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Кирилл

И так заказываешь такси ожидание пока назначится по 10-15 минут, потом подача 10-15 минут. Всё время заказываю сразу по 2 машины и которая быстрее всего едет ту и оставляю)
Всё теперь моя лавочка прикроется?

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Hambala Fully

Вас банить надо за такое

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Pushkareva Ekaterina

Если бы живущие в Москве и гости столицы всего на 1 месяц отказались от такси, было бы намного интереснее на этом рынке)

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Научный микроскоп

яндексу нужно ввести бан моделей авто, я когда джак в к+ сразу отменяю, ибо эта параша хуже соляриса по комфорту из-за подвески

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Nikita Morozov

А все эти cherry tiggo и jeely atlas? На К+ вообще не тянет, я в целом не понимаю, как в этом классе могут быть не седаны, а тесные китайские кроссоверы

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Denis Kite

Ммм, это в бизнесе теперь от Хуйсин и БМВ не поотказываешься? Ну зашибись!

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Леонид Бережной

Это логично.

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Islam Laipanov

И что теперь не отменять водителей с рейтингом 3.8?

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Murat Sirius

Еще приезжают на битых машинах и с вонючими салонами дверь распахивается и все поездка сразу отмена

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Murat Sirius

Лучше с этим боролись бы с этой вонью и с полюсами ОСАГО

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1 комментарий
Энтони Лавджой

Для тех, кто не отменяет, будут скидки?

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Фанат Полины Лааксо

Да они все стебутся над людьми. Вот что присылал Ситимобил, тачку которого у нас в городе-миллионнике можно ждать по 15 минут и не дождаться.

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Павел Алексеевич

Интересная выражение они взяли « поднять уровень» стало интересно. А как мы должны поднимать уровень? Будет какая то игра или как ? А как будут поступать с водителями которые сами отменили заказ ? Разве это не трата нашего времени. На моей практике было три случая когда таксист отменял заказ и включал счетчик раньше положенного времени.

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lucklessman

На это нужно жаловаться в поддержку.

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Ale K

О, это про меня

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Игорь Горбунов

ну и правильно делают, потому что есть такие недобросовестные пассажиры, которым просто по приколу отменять такси

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Бинарный Ёж

Недавно отказался от заказа, потому что водитель сначала стоял на месте в километре от меня и не ехал, а потом тупо повернул на перекрестке в другую сторону. Ждал его 20-30 минут, плюнул, отменил и заказал комфорт т.к. уже опаздывал из-за него. Новая машина приехала за 3 минуты из более дальней точки.

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Александр Кайт

Беда монополии и потребителей именно в этом.
Для потребителей - отсутствие выбора.
Для монополии - а куда ты, нахрен, денешься.

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Igor Vostrik

а кто это необходимость будет определять и проверять, часто даже в поддержку пишешь ,чтоб не отменять, потому что не хочется ждать опять, но это не работает

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Дамир Пустынов

А если поездка отменена вынуждено, водитель, например, парканулся где-то в неудобном месте. Как-то такая система автоматическая выглядит не очень.

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Мамаевыч

Вот бы сюда хотя бы одного водителя, послушать иную точку зрения)

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Юрий Карташов

Хорошее нововведение. Когда заработает? Или уже? Считаю что правильное решение. А то из-за одних страдают другие. Время как известно деньги. Теперь будут оптимальнее использовать время водителей на смене. Надеюсь все это оценят.

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Вассерман

Куда уж дольше ждать, и так сейчас по 7 минут минимум без каких-то отмен до этого..

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Minimalist

Я бы не пользовался Яндекс Такси, да больше ничего нет.

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Алексей Каш

А когда уже начнут применять меры к таксистам, которые останавливаются хрен знает где и ставят ожидание?

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nochnoy.ru

Что за регион? В Москве никогда с таким не сталкивался.

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88 комментариев
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