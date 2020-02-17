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Транспорт
Лиана Липанова
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Бывшая «дочка» «Ростеха» протестирует беспилотники для доставки посылок Материал редакции

Партнёром проекта может выступить «Почта России».

13 комментариев
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Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в ближайшие три года протестирует беспилотные системы для доставки посылок. Партнёром проекта может стать «Почта России». Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию проекта.

Завод протестирует дроны самолётного типа, которые могут и доставлять посылки, и проводить мониторинг территории с помощью фото- и видеоаппаратуры. Также они оснащены спасательной парашютной системой.

Беспилотники могут поднимать грузы до 20 кг, дальность полёта устройств составляет 1200 километров, а максимальная скорость — 150 километров в час. Дроны могут работать до восьми часов.

Во время тестирования беспилотники будут взлетать и садиться на региональных аэродромах в определённое время — в 10:00 и в 14:00. Дроны будут отрабатывать взаимодействие между собой, аварийные сценарии перелёта и другое.

В УЗГА планируют построить инфраструктуру для гражданской отрасли беспилотной авиации, передаёт РБК. Беспилотники уже проходят лётные испытания, но тестирование почтовых отправлений пройдёт в 2022 году.

Завод разрабатывает коммерческий проект по доставке посылок беспилотниками, уточняет издание. Проект протестируют в Свердловской области, говорится в презентации.

По словам представителя завода, «Почта России» дала предварительное одобрение проекта. В «Почте России» не ответили о планах участвовать в тестировании беспилотников. Госкомпания встречалась с УЗГА для ознакомления с проектом, «Почта России» «наблюдает за развитием рынка беспилотных летательных аппаратов и следит за законодательными изменениями в сфере их применения», объяснил представитель организации.

Пилотный проект обойдётся разработчикам примерно в 750 млн рублей, пишет РБК. УЗГА планирует вложить в научно-исследовательский этап проекта 31% собственных средств, а остальные — привлечь из бюджета. Для реализации всего пилотного проекта разработчики планируют привлечь венчурное финансирование от совместного предприятия УЗГА и Российской венчурной компании.

#новость #беспилотники

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13 комментариев
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Sergey Vlasov

4

Ничего не получится.

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Aleksey Bobkov

Sergey
1

а остальные - привлечь из бюджета

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Camington

Aleksey
1

Это ключевая фраза новости. Пока до неё не дочитал, не понимал зачем всё это

Ответить

Andrey Ch.

2

https://www.google.com/amp/s/www.likeni.ru/events/dron-pochty-rossii-vrezalsya-v-dom-pri-testirovanii/amp/

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Sergei Timofeyev

Andrey
0

Прочитал название и вспомнил этот взлёт.

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

2

Жду новость "дочка ростеха открыла продуктовый магазин"

Ответить

Sergei Timofeyev

Vyacheslav
0

Будут посылки выдавать?

Ответить

Денис Ибраев

0

да почему бы и нет? пока это конечно выглядит нереально и непривычно, но тем не менее в недалёком будущем, я думаю. это будет обыденностью. по крайней мере посылки по воздуху будут доставляться быстрее, чем по земле. 

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Николай Кузнецов

Денис
3

Это противоречит логике себестоимости доставки. Транспортных мощностей и сейчас в избытке, затык в сортировочных центрах. 

Ответить

Anton Chigaev

1

700
50
миллионов
рублей
!!!

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

1

Вопрос к автору новости, зачем указывать в заголовке что это какая-то "дочка"? Можно же отдельным обзацеп просто упомянуть.

Ответить

Darya Svetikova

0

в предпоследнем абзаце в слове учавствовать ошибка

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Константин Рогов

0

Не взлетит. Казаки-фсбшники будут сбивать с хохотом в целях обеспечения безопасности и разворовывать посылки.

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