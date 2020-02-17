Партнёром проекта может выступить «Почта России».

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Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) (входит в структуру госкорпорации «Ростех») в ближайшие три года протестирует беспилотные системы для доставки посылок. Партнёром проекта может стать «Почта России». Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию проекта.

Завод протестирует дроны самолётного типа, которые могут и доставлять посылки, и проводить мониторинг территории с помощью фото- и видеоаппаратуры. Также они оснащены спасательной парашютной системой.

Беспилотники могут поднимать грузы до 20 кг, дальность полёта устройств составляет 1200 километров, а максимальная скорость — 150 километров в час. Дроны могут работать до восьми часов.

Во время тестирования беспилотники будут взлетать и садиться на региональных аэродромах в определённое время — в 10:00 и в 14:00. Дроны будут отрабатывать взаимодействие между собой, аварийные сценарии перелёта и другое.

В УЗГА планируют построить инфраструктуру для гражданской отрасли беспилотной авиации, передаёт РБК. Беспилотники уже проходят лётные испытания, но тестирование почтовых отправлений пройдёт в 2022 году.

Завод разрабатывает коммерческий проект по доставке посылок беспилотниками, уточняет издание. Проект протестируют в Свердловской области, говорится в презентации.

По словам представителя завода, «Почта России» дала предварительное одобрение проекта. В «Почте России» не ответили о планах участвовать в тестировании беспилотников. Госкомпания встречалась с УЗГА для ознакомления с проектом, «Почта России» «наблюдает за развитием рынка беспилотных летательных аппаратов и следит за законодательными изменениями в сфере их применения», объяснил представитель организации.