Илон Маск не оценил выбор миллиардера.

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Сооснователь Microsoft Билл Гейтс купил свой первый электромобиль — Porsche Taycan Turbo. Об этом бизнесмен рассказал в интервью YouTube-блогеру Маркусу Браунли, отвечая на вопрос о борьбе с изменением климата за счёт использования экологически безопасных товаров.

В качестве позитивного примера использования альтернативных источников энергии в бизнесе Гейтс привёл компанию Tesla. Он оговорился, что электромобили будут проигрывать машинам с бензиновым двигателем в дальности поездки, добавив, что ни одной Tesla у него ещё нет.

Porsche Taycan Turbo porsche.com

«Это мой первый электромобиль, и он мне очень нравится», — отозвался Гейтс о своём Porsche Taycan Turbo.

После публикации видео пользователи Twitter стали обсуждать покупку миллиардера в аккаунте основателя Tesla Илона Маска. Один из них поинтересовался мнением бизнесмена: почему Гейтс выбрал Porsche Taycan, а не Tesla. Он отметил, что зрители могут прислушаться к мнению сооснователя Microsoft, ведь он «очень умный парень». Илон Маск ответил, что его беседы с Биллом Гейтсом не были впечатляющими.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020