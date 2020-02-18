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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Билл Гейтс купил свой первый электромобиль — им стал Porsche, а не Tesla Материал редакции

Илон Маск не оценил выбор миллиардера.

15 комментариев
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Сооснователь Microsoft Билл Гейтс купил свой первый электромобиль — Porsche Taycan Turbo. Об этом бизнесмен рассказал в интервью YouTube-блогеру Маркусу Браунли, отвечая на вопрос о борьбе с изменением климата за счёт использования экологически безопасных товаров.

В качестве позитивного примера использования альтернативных источников энергии в бизнесе Гейтс привёл компанию Tesla. Он оговорился, что электромобили будут проигрывать машинам с бензиновым двигателем в дальности поездки, добавив, что ни одной Tesla у него ещё нет.

Porsche Taycan Turbo porsche.com

«Это мой первый электромобиль, и он мне очень нравится», — отозвался Гейтс о своём Porsche Taycan Turbo.

После публикации видео пользователи Twitter стали обсуждать покупку миллиардера в аккаунте основателя Tesla Илона Маска. Один из них поинтересовался мнением бизнесмена: почему Гейтс выбрал Porsche Taycan, а не Tesla. Он отметил, что зрители могут прислушаться к мнению сооснователя Microsoft, ведь он «очень умный парень». Илон Маск ответил, что его беседы с Биллом Гейтсом не были впечатляющими.

Porsche Taycan Turbo стоит $150,9 тысяч, модель Turbo S – $185 тысяч, отмечает CNBC. Известно, что Tesla — дорогие автомобили, но Model 3 в простой комплектации можно купить по цене от $34,9 тысяч, подчёркивает издание. На сайте Tesla самая первая модель, Model S, стоит от $79,99 тысяч в комплектации Long Range Plus и от $99,99 тысяч в комплектации Perfomance.

#tesla #маск #биллгейтс #электромобили

Транспорт
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15 комментариев
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Valera Rybakoff

5

Разумеется Маска разочаровал разговор с Гейтсом. Он ему про Марс, а в ответ какая-то нудь про малярию и унитазы.

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Алексей Попков

Valera
3

а в ответ ему: "ваша копия Windows не является подлинной".

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Вадим Скворцов

4
Ответить

Андрей Пирог

0

https://itc.ua/news/elektromobil-porsche-taycan-vzorvalsya-i-sgorel-v-garazhe-hozyaina-iz-floridy-avtoproizvoditel-uzhe-zanimaetsya-rassledovaniem-video/?fbclid=IwAR3xhD0rWBM577G8p-lOwARllXveMQD4qacczgy_UymiIPl_-dgBspPfQHs

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Александр Нечаев

Андрей
0

С Гейтсом ?

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Alexandre Svergoun

0

Билл известный поклонник Порше. Логично что он купил Тайкан а не Теслу.

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Andre Kisennger

0

ну дык наверно по спец заказу
понятно не с массового конвеера

Ответить

Alexey Remizov

0

а какой телефон сейчас у Билла Гейтса?

Ответить

Andrey Skvortsov

0

тут скорее личная неприязнь

Ответить

Всеволод Волчанский

0

Непривычно читать числа в таком формате: $99,99 тысяч. Это вообще законно?

Ответить

Georg Soritch

–1

Каждый миллиардер должен иметь автомобиль собственной марки.
Просто "не круто" покупать "ширпотреб" людям с большими возможностями. Даже не помешало бы иметь зарядный двигатель на борту. Тоесть можно иметь гибрид и электро в одном автомобиле.
В крайнем случае, хотябы эксклюзив от крутых тюнинговых фирм.
Конечно, можно взять с собой запасную, переносную заряженую батарею.
Но для зимы лучше переносная зарядная станция с небольшим двигателем. Фен для обогрева сразу можно включать дистанционно.
Особенно для дальних поездок и не искать розетки.

Ответить

Alexey Remizov

Georg
0

ну типа в тесле "автопилот", а в порше его нет

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Oleg Zagrebelsky

Alexey
0

Мне кажется, ни один нормальный инженер не будет юзать автопилот в текущем виде.

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Igor Chimbur

–2

Выбрал лучшее.

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Вадим Клюев

Igor
0

тесла с дизайном перебарщивает, и потом может спецом покупал где угодно, только бы не у него

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