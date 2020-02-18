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Илон Маск не оценил выбор миллиардера.
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс купил свой первый электромобиль — Porsche Taycan Turbo. Об этом бизнесмен рассказал в интервью YouTube-блогеру Маркусу Браунли, отвечая на вопрос о борьбе с изменением климата за счёт использования экологически безопасных товаров.
В качестве позитивного примера использования альтернативных источников энергии в бизнесе Гейтс привёл компанию Tesla. Он оговорился, что электромобили будут проигрывать машинам с бензиновым двигателем в дальности поездки, добавив, что ни одной Tesla у него ещё нет.
«Это мой первый электромобиль, и он мне очень нравится», — отозвался Гейтс о своём Porsche Taycan Turbo.
После публикации видео пользователи Twitter стали обсуждать покупку миллиардера в аккаунте основателя Tesla Илона Маска. Один из них поинтересовался мнением бизнесмена: почему Гейтс выбрал Porsche Taycan, а не Tesla. Он отметил, что зрители могут прислушаться к мнению сооснователя Microsoft, ведь он «очень умный парень». Илон Маск ответил, что его беседы с Биллом Гейтсом не были впечатляющими.
Porsche Taycan Turbo стоит $150,9 тысяч, модель Turbo S – $185 тысяч, отмечает CNBC. Известно, что Tesla — дорогие автомобили, но Model 3 в простой комплектации можно купить по цене от $34,9 тысяч, подчёркивает издание. На сайте Tesla самая первая модель, Model S, стоит от $79,99 тысяч в комплектации Long Range Plus и от $99,99 тысяч в комплектации Perfomance.
Разумеется Маска разочаровал разговор с Гейтсом. Он ему про Марс, а в ответ какая-то нудь про малярию и унитазы.
https://itc.ua/news/elektromobil-porsche-taycan-vzorvalsya-i-sgorel-v-garazhe-hozyaina-iz-floridy-avtoproizvoditel-uzhe-zanimaetsya-rassledovaniem-video/?fbclid=IwAR3xhD0rWBM577G8p-lOwARllXveMQD4qacczgy_UymiIPl_-dgBspPfQHs
Билл известный поклонник Порше. Логично что он купил Тайкан а не Теслу.
Непривычно читать числа в таком формате: $99,99 тысяч. Это вообще законно?
Каждый миллиардер должен иметь автомобиль собственной марки.
Просто "не круто" покупать "ширпотреб" людям с большими возможностями. Даже не помешало бы иметь зарядный двигатель на борту. Тоесть можно иметь гибрид и электро в одном автомобиле.
В крайнем случае, хотябы эксклюзив от крутых тюнинговых фирм.
Конечно, можно взять с собой запасную, переносную заряженую батарею.
Но для зимы лучше переносная зарядная станция с небольшим двигателем. Фен для обогрева сразу можно включать дистанционно.
Особенно для дальних поездок и не искать розетки.
ну типа в тесле "автопилот", а в порше его нет
Мне кажется, ни один нормальный инженер не будет юзать автопилот в текущем виде.
Выбрал лучшее.
тесла с дизайном перебарщивает, и потом может спецом покупал где угодно, только бы не у него
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