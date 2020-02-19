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Компания планирует начать испытания машины в 2021 году.
Британский автомобильный холдинг Jaguar Land Rover представил собственное видение автомобиля для мегаполиса. Концепт под названием Project Vector компания опубликовала 18 февраля.
Project Vector — полностью автономная платформа, интегрированная в инфраструктуру «умного» города, говорится в описании. Новый концепт создан в рамках миссии Destination Zerо: ноль выбросов, ноль аварий, ноль перегрузки, — пояснили в компании.
Длина корпуса машины — четыре метра. Аккумулятор и компоненты трансмиссии расположены в полу. Конфигурация салона предполагает использование машины в качестве как личного, так и общественного транспорта. Несмотря на то что автомобиль описан как «полностью автономный», на эскизе видны водительское кресло, руль и панель управления.
Проект создан в партнёрстве с Национальным автомобильным инновационным центром — совместным предприятием Уорикского университета, Jaguar Land Rover и Tata Motors. Испытания электромобиля компания планирует начать в конце 2021 года на дорогах города Ковентри.
Для Jaguar Land Rover это не первый пример создания автомобилей для совместного пользования, отмечает Verge. В марте 2018 года компания заключила сделку с Waymo о покупке 20 тысяч Jaguar I‑Pace для парка беспилотных такси. Партнёры утверждали, что новые машины должны стать частью сервиса совместных поездок Waymo в 2020 году, пишет издание.
Блин, ну не так должен выглядеть автомобиль от премиального бренда Jaguar Land Rover, хоть даже и для общего пользования.
Это скорее тестовая капсула, которая будет кататься по выставочным центрам.
В наступающей парадигме сокращения потребления (старый ещё доклад 'пределы роста' + внедряемый девочками-даунами тренд 'осознанное потребление') - такой признак как 'премиум' останется за единицами брендов. Индусы - Тата Корп. (которые владеют Ягуар-Лендровер) это понимают
Это строго говоря не автомобиль. Это лифт, пусть и катающийся по дорогам, а не в шахте. Вышел за порог, нажал кнопку - оно подъезжает и открывает двери. Сел, нажал на другую кнопку - и можно просто ждать прибытия.
Ягуар и лэнд ровер лишь напоминают что автомобиль это лишь колесница для передвижения из точки А в точку Б, и ее внешний вид должен быть функциональным а не удовлетворять вкусу Максима.
А ещё у колесницы должна быть аэродинамика. Ягуар и лэнд ровер это понимают?
Что-то все беспилотники выглядят одинаково
Да, как-то даже подозрительно. У нас же в Сколково что-то очень похожее катается. Это либо общий вид для концептов, которые не доживут до серийного производства (ё-мобиль тоже как-то так выглядел), либо у всех схожий дизайн формы из-за наиболее оптимального расположения датчиков/радаров/лидаров и вот это вот всё. Было бы интересно услышать комментарии от тех кто в теме.
Как-то все эти презентации опускают один важный момент - беспилотным автомобиль становится не от того, что у него батареи в полу или выглядит он как говно, а в первую очередь из-за ПО.
Да уж, дизайнер особо не парился, его наверное вдохновила наша "Буханка")).
Я понимаю, что это концепт. Я понимаю, что такой дизайн продиктован функциональностью и т.д. и т.п.
Но когда я слышу "Ягуар", я представляю себе несколько другой автомобиль...
Похоже на маршрутку из будущего. Я конечно понимаю, что это концепт, но он совсем не ассоциируется с ЛИЧНЫМ автомобилем
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