Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Галина Мубаракшина
1207

Jaguar Land Rover представила концепт своего первого беспилотного электромобиля Материал редакции

Компания планирует начать испытания машины в 2021 году.

14 комментариев
В закладки

Британский автомобильный холдинг Jaguar Land Rover представил собственное видение автомобиля для мегаполиса. Концепт под названием Project Vector компания опубликовала 18 февраля.

Project Vector — полностью автономная платформа, интегрированная в инфраструктуру «умного» города, говорится в описании. Новый концепт создан в рамках миссии Destination Zerо: ноль выбросов, ноль аварий, ноль перегрузки, — пояснили в компании.

Project Vector Jaguar Land Rover

Длина корпуса машины — четыре метра. Аккумулятор и компоненты трансмиссии расположены в полу. Конфигурация салона предполагает использование машины в качестве как личного, так и общественного транспорта. Несмотря на то что автомобиль описан как «полностью автономный», на эскизе видны водительское кресло, руль и панель управления.

Проект создан в партнёрстве с Национальным автомобильным инновационным центром — совместным предприятием Уорикского университета, Jaguar Land Rover и Tata Motors. Испытания электромобиля компания планирует начать в конце 2021 года на дорогах города Ковентри.

Для Jaguar Land Rover это не первый пример создания автомобилей для совместного пользования, отмечает Verge. В марте 2018 года компания заключила сделку с Waymo о покупке 20 тысяч Jaguar I‑Pace для парка беспилотных такси. Партнёры утверждали, что новые машины должны стать частью сервиса совместных поездок Waymo в 2020 году, пишет издание.

#новость #landrover #беспилотники

Транспорт
Подписан
Отписаться
Билл Гейтс купил свой первый электромобиль — им стал Porsche, а не Tesla
Илон Маск не оценил выбор миллиардера.
1
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0435\u0441\u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u0438","landrover"], "comments": 14, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 107879, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 19 Feb 2020 11:13:31 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Надежные быстрые VPS со скидкой 50%
VPS хотите? —Да-да-да! —Приходите, га-га-га! Сервер в Европе с промокодом «гусь»
Заказать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 107879, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/107879\/get","add":"\/comments\/107879\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/107879"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199115, "last_count_and_date": null }
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Максим Ходосевич

7

Блин, ну не так должен выглядеть автомобиль от премиального бренда Jaguar Land Rover, хоть даже и для общего пользования.

Ответить

Владимир Александрович

Максим
0

Это скорее тестовая капсула, которая будет кататься по выставочным центрам.

Ответить

Сергей Щукин

Максим
0

В наступающей парадигме сокращения потребления (старый ещё доклад 'пределы роста' + внедряемый девочками-даунами тренд 'осознанное потребление') - такой признак как 'премиум' останется за единицами брендов. Индусы - Тата Корп. (которые владеют Ягуар-Лендровер) это понимают

Ответить

Konstantin

Максим
0

Это строго говоря не автомобиль. Это лифт, пусть и катающийся по дорогам, а не в шахте. Вышел за порог, нажал кнопку - оно подъезжает и открывает двери. Сел, нажал на другую кнопку - и можно просто ждать прибытия.

Ответить

Sergey Vlasov

Максим
–1

Посмотрите как выглядит Астон Мартин на базе Тойоты iQ.

Ответить

Никита Ващенко

Максим
–1

Ягуар и лэнд ровер лишь напоминают что автомобиль это лишь колесница для передвижения из точки А в точку Б, и ее внешний вид должен быть функциональным а не удовлетворять вкусу Максима.

Ответить

Роман Петерсон

Никита
–1

А ещё у колесницы должна быть аэродинамика. Ягуар и лэнд ровер это понимают?

Ответить

Roman Platonov

4

Что-то все беспилотники выглядят одинаково

Ответить

Dmitriy Nikitin

Roman
–1

Да, как-то даже подозрительно. У нас же в Сколково что-то очень похожее катается. Это либо общий вид для концептов, которые не доживут до серийного производства (ё-мобиль тоже как-то так выглядел), либо у всех схожий дизайн формы из-за наиболее оптимального расположения датчиков/радаров/лидаров и вот это вот всё. Было бы интересно услышать комментарии от тех кто в теме.

Ответить

Nick Sidorov

0

Как-то все эти презентации опускают один важный момент - беспилотным автомобиль становится не от того, что у него батареи в полу или выглядит он как говно, а в первую очередь из-за ПО.

Ответить

Dias001 Rrn

0

Для Jaguar Land Rover как-то стремно

Ответить

Сергей Иванов

0

Да уж, дизайнер особо не парился, его наверное вдохновила наша "Буханка")).

Ответить

Сергей Артамонов

–1

Я понимаю, что это концепт. Я понимаю, что такой дизайн продиктован функциональностью и т.д. и т.п. 

Но когда я слышу "Ягуар", я представляю себе несколько другой автомобиль...

Ответить

Глеб Варганов

–1

Похоже на маршрутку из будущего. Я конечно понимаю, что это концепт, но он совсем не ассоциируется с ЛИЧНЫМ автомобилем

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Adgasm.io
Подписан
Отписаться
Как превратить каталог интернет-магазина в готовые баннеры для контекстной, таргетированной рекламы и SMM
Кейс Muehle Россия и агентства по контекстной рекламе Adgasm.io. Рассказываем, как создать тысячи баннеров под каждый п…
14
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Искусственный интеллект и закон
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии» 3-й закон Кларка.
1
Evrone
Подписан
Отписаться
Прямые авиарельсы
Создатель Ruby Юкихиро Мацумото — о том, как японский язык влияет на Ruby и почему играть с кошкой важнее работы на кор…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Valera Rybakoff
за день
Разумеется Маска разочаровал разговор с Гейтсом. Он ему про Марс, а в ответ какая-то нудь про малярию и унитазы.
Билл Гейтс купил свой первый электромобиль — им стал Porsche, а не Tesla
Pavel Ivanov
за неделю
Очень грамотный PR от SkyEng :) эмоциональный отклик у статьи будет высоким – это уже сейчас понятно. Теперь можно кидать в меня минусы: типа, парень молодец, статья вдохновляет, PR-команда SkyEng ни при чём – и всё…
Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу с работой в ИТ
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Денис Демидов

Власти России временно…

Дмитрий Иванов

Мифическая доходность на рынке…

Vitold Sedyshev

Билл Гейтс купил свой первый…

Leha Shum

Почему франшиза сети…

Leha Shum

Почему франшиза сети…

Konstantin

Jaguar Land Rover представила…

Vitold Sedyshev

Билл Гейтс купил свой первый…

Андрей Волхонский

SpaceX запланировала первый…

Vitold Sedyshev

Билл Гейтс купил свой первый…

Илья Слюсарев

Это кликбейт. Хватит говорить…

Игорь Алентьев

Билл Гейтс купил свой первый…

Make Luv

Почему франшиза сети…

Андрей Волхонский

SpaceX запланировала первый…

Alexey Sorokin

Как мы используем agile, scrum…

Nick Sidorov

Защита природы или рост прибыли…

Güero

Билл Гейтс купил свой первый…

Dmitriy Nikitin

Jaguar Land Rover представила…

Ол Сен

Хочу домой: что может случиться…

Eugene Radyuk

Нужно ли делать бизнес-план для…

Alex Petrov

Массажные столы. Диверсификация…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }