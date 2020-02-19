Компания планирует начать испытания машины в 2021 году.

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Британский автомобильный холдинг Jaguar Land Rover представил собственное видение автомобиля для мегаполиса. Концепт под названием Project Vector компания опубликовала 18 февраля.

Project Vector — полностью автономная платформа, интегрированная в инфраструктуру «умного» города, говорится в описании. Новый концепт создан в рамках миссии Destination Zerо: ноль выбросов, ноль аварий, ноль перегрузки, — пояснили в компании.

Project Vector Jaguar Land Rover

Длина корпуса машины — четыре метра. Аккумулятор и компоненты трансмиссии расположены в полу. Конфигурация салона предполагает использование машины в качестве как личного, так и общественного транспорта. Несмотря на то что автомобиль описан как «полностью автономный», на эскизе видны водительское кресло, руль и панель управления.

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Проект создан в партнёрстве с Национальным автомобильным инновационным центром — совместным предприятием Уорикского университета, Jaguar Land Rover и Tata Motors. Испытания электромобиля компания планирует начать в конце 2021 года на дорогах города Ковентри.