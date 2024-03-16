Транспорт
Полина Лааксо

Boeing американской авиакомпании потерял часть обшивки во время полёта — инцидент расследует регулятор Статьи редакции

У Boeing это седьмая неполадка за «последние две недели», отмечают СМИ.

  • 15 марта 2024 года американский авиаперевозчик United Airlines сообщил, что у успешно приземлившегося судна Boeing 737-800 отвалился кусок обшивки на стыке нижней части фюзеляжа и крыла — рядом с шасси.
  • Это произошло в полёте, но так как признаков технических неполадок не было, самолёт продолжил полёт. Поломку обнаружили на послеполётном осмотре. На борту находилось 139 пассажиров и шесть членов экипажа — никто не пострадал.
  • Узнав об инциденте, принимавший аэропорт временно приостановил работу, чтобы проверить взлётные полосы на наличие обломков, но ничего не нашёл. Boeing отказалась комментировать ситуацию.
  • В компании заявили, что проведут тщательную проверку самолёта и все необходимые ремонтные работы, прежде чем вновь использовать его на рейсах, и расследуют причины инцидента. Свою проверку также проводит Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
  • Обшивка формирует внешнюю поверхность корпуса, но её качество также влияет на аэродинамические показатели самолёта. Судно, потерявшее её часть, выпустили 25 лет назад.
Источник фото: Times Now
  • 5 января 2024 года самолёт Boeing 737 Max 9 американской Alaska Airlines совершил вынужденную посадку из-за отпавшего в полёте люка. Никто не пострадал. 6 января FAA временно запретило полёты 171 самолёта Boeing 737 Max 9. Решение поддержали европейский, турецкий и британский регуляторы.
  • 8 января United Airlines рассказала, что в результате проверок обнаружила расхлябанные болты на Max 9. О том же сообщила и Alaska Airlines. Глава Boeing обещал «подойти [к ситуации] с абсолютной прозрачностью».
  • 25 января FAA предупредило, что временно перестанет выдавать Boeing разрешения на расширение производства самолётов Max. Boeing позже уволила руководителя программы лайнеров 737 Max, который также курировал их сборку на заводе в Рентоне.
  • 28 февраля FAA дало компании 90 дней на подготовку плана по решению проблем с контролем качества. По данным изданий NYT и WSJ, в марте расследование январского инцидента начал Минюст США. Тогда же NYT рассказало, что Boeing провалила 33 из 89 проверок FAA.

#новости #boeing

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62 комментария
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 Запопу Кусь

Самолёт ✈️ это самый безопасный вид транспорта. Машины 🚗 гораздо опаснее. Например вам на машину может упасть этот кусок обшивки 💁‍♀️

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Dmitrii Alekseevich

Раньше на смм- нокоточках 💅 работали?

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6 комментариев
Павел

Спасибо ❤️ С эмодзи прям поспокойней стало 😌 Уровень доверия к словам возрос 📈📈📈

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Невероятный Блондин

Не надо раздувать из мухи 🪰 слона 🐘
Я вот сейчас сериал 🎬 смотрел, так там самолеты ✈️ после боя вообще чуть ли не на голом каркасе возвращались на базу 🛬🏕️

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Фанат Полины Лааксо

Я не расист, но там в сериале есть белые? На обложке не заметил

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2 комментария
Alexey Therm

хороший сериал? стоит посмотреть?

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Юрий Б.
так как признаков технических неполадок не было, самолёт продолжил полёт.
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alex all

самый опытный пилот )

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Pushkareva Ekaterina

Интересно, когда все-таки этот скандал с Боингом превратится в Черного лебедя. Уже все звоночки есть.

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Чех в чешках

Как компания Зималетто поживает?

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Невероятный Блондин

Рядовое событие, как я погляжу.
Не надо бояться

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умный человек
У Boeing это седьмая неполадка за «последние две недели», отмечают СМИ.

Так что да, "рядовое" это точно. 7 в ряд

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2 комментария
Олег

Спасибо, что подкрепляете мою аэрофобию(

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A. Romanova

Да! Страшно читать, что во время полета что-то теряется

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умный человек

Минус на минус всё путём

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Maxim Fox

Так уволили же сотрудника? Не помогло?

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Alex

Это того, который давал показания против Боинг, сказал другу что точно не собирается кончать с собой, купил еды себе на вечер, и сразу пошел и "застрелился"?

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2 комментария
A. Romanova

Видимо, поздно уволили

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Pavel Chernev

Человек который собирал этот самолет 25 лет назад мог уже давно скончаться

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1 комментарий
Риэлтор (не) нужен!

Не очень понятно, КАК можно не заметить отвал обшивки в полете? Там сразу нарушение герметичности и падение аэродинамических показателей полета. А это сразу алерты для пилотовов

Сдаётся мне, что пилоты получили указание молчать.
А вот с черными ящиками - вопрос интересный.

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Dmitry

Внешняя обшивка к герметичности самолёта отношения не имеет.

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alex all

если повреждение незначительные, то можно не заметить.

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Miste19

Ну че ребят, все еще рады что уничтожили собственную авиацию? А самолеты нам и Америка поставит да?

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lakoros

Это троллинг во все стороны?

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9 комментариев
Santiago

Уничтожили? Советские самолеты не выдержали конкуренции с западными. Как и практически все остальное, кроме танков и ракет. Впрочем, танки с ракетами Запад и так не продавал.

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10 комментариев
Eddie II

Я вообще-то её спас тем, что не пошел туда работать

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1 комментарий
Укладчик стекловаты

Боинг без России загнивает. Ничего мы им покажем в 2030 какие должны быть самолёты.

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Кринжер

1000 шт, не забываем

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Bookercatch

https://4pda.to/2024/03/16/425520/v_kitae_nauchilis_pechatat_detali_samolyotov_eto_delaet_ikh_deshevle/

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59 комментариев
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