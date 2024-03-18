Транспорт
Таня Боброва

Китайская EHang начала продавать свои беспилотные аэротакси на Taobao по цене около $332 тысяч Статьи редакции

Компания получила сертификат от китайского регулятора осенью 2023 года.

  • Модель EH216-S на маркетплейсе Taobao заметило Reuters. Цена — 2,39 млн юаней (около $332 тысяч или 31 млн рублей по курсу на 18 марта 2024 года).
  • Китайские СМИ пишут, что пользователи могут оставить заказ — аэротакси отправят в течение 30 дней. Журналисты уточнили в клиентской поддержке, сколько всего транспортных средств есть на складах, но не получили ответ на момент публикации заметки. Они отмечают, что модель уже разобрали.
  • На странице магазина EHang на Taobao также выставлена модель VT-30 стоимостью почти 10 млн юаней (около 129,73 млн рублей).
Источник: sohu.com
  • В октябре 2023 года EHang получила от местного регулятора сертификат лётной годности на EH216-S. Это беспилотное электрическое аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой, рассчитанное на перевозку двух пассажиров на расстояние до 30 км. Максимальная скорость — 130 км/ч.
Одновременный полёт 12 аэротакси EH216-S в Китае

#новости

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11 комментариев
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 Вика Мантулина

до Кубинки подвезете?

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Igor Vostrik

аэротакси на таобао? пойду закажу себе дом на алиэкспрессе ,походу уже можно

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Андрей Вечерний

ПВО любой страны

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Альвар

Приплетать США уже можно?

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alex all

стоит как дом в США с ипотекой на 50 лет.
Удалось приплести?

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Вадим Д.

Ключ поверни и полетели! ©

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Укладчик стекловаты

Шильдики на этих такси легко менять?

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Дмитрий Сараула

Так это же вертолет…

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alex all

Ну нет

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Konnon

я за эти деньги лучше себе дом куплю, а груз по земле перевозить буду,но выглядит очень эпично

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alex all

В принципе бум электрокаров в Китае, такое подходит.

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