Китайская EHang начала продавать свои беспилотные аэротакси на Taobao по цене около $332 тысяч Статьи редакции
Компания получила сертификат от китайского регулятора осенью 2023 года.
- Модель EH216-S на маркетплейсе Taobao заметило Reuters. Цена — 2,39 млн юаней (около $332 тысяч или 31 млн рублей по курсу на 18 марта 2024 года).
- Китайские СМИ пишут, что пользователи могут оставить заказ — аэротакси отправят в течение 30 дней. Журналисты уточнили в клиентской поддержке, сколько всего транспортных средств есть на складах, но не получили ответ на момент публикации заметки. Они отмечают, что модель уже разобрали.
- На странице магазина EHang на Taobao также выставлена модель VT-30 стоимостью почти 10 млн юаней (около 129,73 млн рублей).
- В октябре 2023 года EHang получила от местного регулятора сертификат лётной годности на EH216-S. Это беспилотное электрическое аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой, рассчитанное на перевозку двух пассажиров на расстояние до 30 км. Максимальная скорость — 130 км/ч.
58 показов
170 открытий
до Кубинки подвезете?
аэротакси на таобао? пойду закажу себе дом на алиэкспрессе ,походу уже можно
ПВО любой страны
Приплетать США уже можно?
стоит как дом в США с ипотекой на 50 лет.
Удалось приплести?
Ключ поверни и полетели! ©
Шильдики на этих такси легко менять?
Так это же вертолет…
Ну нет
я за эти деньги лучше себе дом куплю, а груз по земле перевозить буду,но выглядит очень эпично
В принципе бум электрокаров в Китае, такое подходит.