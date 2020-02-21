Французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar приостановил работу в Крыму из-за санкций Евросоюза
Материал редакции
В регионе не работает «Яндекс.Такси» и несколько других сервисов.
Французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar прекратил работать в Крыму из-за санкций Европейского союза, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на техподдержку сервиса. О каких именно ограничительных мерах идёт речь, не раскрывается.
При попытке найти попутчика через сайт BlaBlaCar в Крыму появляется надпись: «К сожалению, сервис недоступен в этом регионе». Когда произошли изменения, неизвестно. В пресс-службе компании отказались от комментариев vc.ru.
Закрытие BlaBlaCar в регионе не окажет влияния на жителей — большинство не знало о его существовании, заявил РБК председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. По его словам, в регионе есть альтернативные способы перемещения — поиск попутчиков в соцсетях, автобусы, аренда машин.
Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, напротив, сказал, что сервис был популярен в регионе, но его закрытие было ожидаемо. Пассажиропоток в Крыму в компании не раскрывают.
В Крыму в конце 2016 года закрылся и сервис «Яндекс.Такси». Он проработал в регионе пять месяцев.
Денис Колокольцев
Ну ладно эти, а интересно, как в одной голове должны укладываться новости об 1) обязательной предустановке на смартфоны и прочие гаджеты отечественного ПО ибо инфобезопасность/импортозамещение, и 2) отсутствие Сбербанка, ВТБ24 и прочих банковских крупняков в Крыму, а так же 3) работа нашей тройки в Крыму на роуминговых условиях хотя Крым это РФ же...
Paul
Все время думал, БлаБлаКар это российский сервис... хз почему)
Александр Сергеевич
Да бог с ним с блаблакар. Вопросы к яндекс.такси.
Ilya FinaginАлександр
Яндекс хотя бы частная компания, хочет работает, хочет не работает. Вопросы к госкомпаниям
Александр СергеевичIlya
К кому именно? Мне правда интересно.
Dmitry Ilyin
BlaBlaCar приостановил работу в Крыму
В Крыму в конце 2016 года закрылся и сервис «Яндекс.Такси»
Мда... по ходу, Крым - это такая Зона, где технологии не работают.
Дима Бузинов
Правильно! Отдыхать надо аутентично - без смарфона, онлайн сервисов и банков. Крым вернёт тебя в мир советского отдыха!