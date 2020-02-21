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Транспорт
Лиана Липанова
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Французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar приостановил работу в Крыму из-за санкций Евросоюза Материал редакции

В регионе не работает «Яндекс.Такси» и несколько других сервисов.

  • Французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar прекратил работать в Крыму из-за санкций Европейского союза, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на техподдержку сервиса. О каких именно ограничительных мерах идёт речь, не раскрывается.
  • При попытке найти попутчика через сайт BlaBlaCar в Крыму появляется надпись: «К сожалению, сервис недоступен в этом регионе». Когда произошли изменения, неизвестно. В пресс-службе компании отказались от комментариев vc.ru.
  • Закрытие BlaBlaCar в регионе не окажет влияния на жителей — большинство не знало о его существовании, заявил РБК председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. По его словам, в регионе есть альтернативные способы перемещения — поиск попутчиков в соцсетях, автобусы, аренда машин.
  • Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, напротив, сказал, что сервис был популярен в регионе, но его закрытие было ожидаемо. Пассажиропоток в Крыму в компании не раскрывают.
  • В Крыму в конце 2016 года закрылся и сервис «Яндекс.Такси». Он проработал в регионе пять месяцев.
Скриншот с сайта BlaBlaCar

#новость #blablacar

Транспорт
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7 комментариев
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Денис Колокольцев

3

Ну ладно эти, а интересно, как в одной голове должны укладываться новости об 1) обязательной предустановке на смартфоны и прочие гаджеты отечественного ПО ибо инфобезопасность/импортозамещение, и 2) отсутствие Сбербанка, ВТБ24 и прочих банковских крупняков в Крыму, а так же 3) работа нашей тройки в Крыму на роуминговых условиях хотя Крым это РФ же...

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Paul

3

Все время думал, БлаБлаКар это российский сервис... хз почему)

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Александр Сергеевич

1

Да бог с ним с блаблакар. Вопросы к яндекс.такси.

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Ilya Finagin

Александр
0

Яндекс хотя бы частная компания, хочет работает, хочет не работает. Вопросы к госкомпаниям

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Александр Сергеевич

Ilya
0

К кому именно? Мне правда интересно.

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Dmitry Ilyin

0

BlaBlaCar приостановил работу в Крыму 

В Крыму в конце 2016 года закрылся и сервис «Яндекс.Такси»

Мда... по ходу, Крым - это такая Зона, где технологии не работают.

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Дима Бузинов

0

Правильно! Отдыхать надо аутентично - без смарфона, онлайн сервисов и банков. Крым вернёт тебя в мир советского отдыха!

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