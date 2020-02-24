Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Никита Евдокимов
719

Каршеринг CarSmile уйдёт из Санкт-Петербурга и Тулы и распродаст парк Материал редакции

3 комментария
В закладки

С 1 марта 2020 года каршеринг CarSmile приостановит работу в Санкт-Петербурге и Туле, сообщается в группе компании во «ВКонтакте».

Также CarSmile объявил о распродаже автомобилей Renault Kaptur с обогревом, парктроником и комплектом зимней резины. Количество и стоимость автомобилей компания обещает уточнить к концу февраля.

Причина приостановки работы неизвестна, однако в ноябре 2019 года в Туле запустился каршеринг «Делимобиль». По данным аналитического агентства «Автостат» на октябрь 2019 года, «Делимобилю» принадлежит 6000 автомобилей, сервис присутствует в 12 городах.

По оценке агентства, «Делимобиль» занимает второе место на рынке по количеству автомобилей. На первом — «Яндекс.Драйв» (15 тысяч автомобилей), на третьем — Belka Car (4,3 тысяч автомобилей).

CarSmile запустился в Санкт-Петербурге в 2018 году. Компания сохранила присутствие в двух городах: в Воронеже и Липецке. По словам руководителя сервиса Дмитрия Иващенко, в конце 2018 года компании принадлежало 320 автомобилей, в 2019 году сервис планировал запуститься в 12 городах.

#новости #carsmile

Транспорт
Подписан
Отписаться
Французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar приостановил работу в Крыму из-за санкций Евросоюза
В регионе не работает «Яндекс.Такси» и несколько других сервисов.
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Никита Евдокимов", "author_type": "editor", "tags": ["carsmile","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 3, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 108691, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 24 Feb 2020 10:36:15 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Маркетинг
Кейс: Автосервис. Разработка рекламных кампаний и внедрение Битрикс24
История сегодня пойдёт про автосервис в Москве и его продвижении в течении 8 месяцев.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 108691, "author_id": 61917, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/108691\/get","add":"\/comments\/108691\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/108691"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199115, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

sasha supertouch

1

Странно что из Питера уйдут. Тут их много, спокойно работают через юдрайв, постоянно встречаю на дорогах их каптюры. Неужели невыгодно?

Ответить

Sergey Nakhankov

0

Чисто субъективно, машин Делимобиля в Туле стало значительно больше - постоянно в потоке видишь их символику. А вот КарСмайл попадался в последнее время намного реже.

Ответить

Михаил Романов

0

В telegram поправьте "Липицке"

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: первый электрокар Гейтса, роковая ошибка Hoover и бизнес на обучении яхтингу
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
1
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте NewTechAudit
Поздравляем!
0
Орта
Подписан
Отписаться
Общество безналичных расчетов – время присоединяться
Материал подготовлен международным коммуникационным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникаци…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Bulat Ziganshin
за день
лично мне интересны любые рассказы от первого лица, даже если это будет школьник-промоутер
Сколько зарабатывает монтажник натяжных потолков из Санкт-Петербурга и почему предпочитает работать один
Стартапер-пессимист
за неделю
Нормальный банк снимает комиссию только с одобренной и авторизованной операции. Снимать деньги за попытку оплаты - это полнейший бред и ещё одно доказательство, что с этим банком лучше не иметь дел.
«Тинькофф бизнес» берёт комиссию за неуспешную оплату клиента
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Vadim

Forbes оценил игровую компанию…

евгений аношин

Кто тестирует беспилотники и…

Михаил Романов

Каршеринг CarSmile уйдёт из…

артем тригузов

Microsoft начала внедрять новые…

Andrey Chuev

Почему предприниматели выбирают…

sasha supertouch

Каршеринг CarSmile уйдёт из…

Alexander Klimanskiy

McDonald’s выпустит в США набор…

Alex Petrov

Почему предприниматели выбирают…

Илья Казначеев

Сколько зарабатывает монтажник…

Bulat Ziganshin

Почему предприниматели выбирают…

Илья Казначеев

Сколько зарабатывает монтажник…

евгений аношин

Кто тестирует беспилотники и…

Artem Reva

Российские разработчики…

Иван Сологуб

В какой социальной сети больше…

Dmitry Egorov

Облигации VS кредит

Alex Petrov

Открываем авторскую блинную THE…

Alex Petrov

Открываем авторскую блинную THE…

Andrey Chuev

Почему предприниматели выбирают…

Andrey Chuev

В роутеры Asus и D-Link…

Alex Petrov

В роутеры Asus и D-Link…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }