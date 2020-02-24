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С 1 марта 2020 года каршеринг CarSmile приостановит работу в Санкт-Петербурге и Туле, сообщается в группе компании во «ВКонтакте».

Также CarSmile объявил о распродаже автомобилей Renault Kaptur с обогревом, парктроником и комплектом зимней резины. Количество и стоимость автомобилей компания обещает уточнить к концу февраля.

Причина приостановки работы неизвестна, однако в ноябре 2019 года в Туле запустился каршеринг «Делимобиль». По данным аналитического агентства «Автостат» на октябрь 2019 года, «Делимобилю» принадлежит 6000 автомобилей, сервис присутствует в 12 городах.

По оценке агентства, «Делимобиль» занимает второе место на рынке по количеству автомобилей. На первом — «Яндекс.Драйв» (15 тысяч автомобилей), на третьем — Belka Car (4,3 тысяч автомобилей).