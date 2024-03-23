«Аэрофлот» и «Победа» разрешил пассажирам, вылетающим с 20:00 мск 22 марта по 25 марта включительно, обменять билеты или вернуть деньги. Smartavia разрешила обмен и возврат билетов без дополнительных сборов для пассажиров, вылетающих рейсами из или в Шереметьево в период с 20 по 24 марта 2024 года.