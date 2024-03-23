S7 предложила родственникам пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» бесплатно привезти их в или из Москвы Статьи редакции
«Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» разрешили пассажирам вернуть билеты на 22-25 марта 2024 года.
- Авиакомпания S7 сообщила, что готова бесплатно отвезти в Москву родственников пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» или вывезти их из столицы. Перевозчик также предложил пассажирам вернуть без штрафов билеты на 22-25 марта 2024 года, если вылет запланирован из Москвы.
- Об аналогичных мерах объявили и другие авиакомпании. «Уральские авиалинии» разрешили пассажирам, решившим отказаться от перелёта в Москву в период с 20:00 мск 22 марта по 25 марта и купившим билеты не позднее 22 марта, оформить возврат полной стоимости билетов.
«Аэрофлот» и «Победа» разрешил пассажирам, вылетающим с 20:00 мск 22 марта по 25 марта включительно, обменять билеты или вернуть деньги. Smartavia разрешила обмен и возврат билетов без дополнительных сборов для пассажиров, вылетающих рейсами из или в Шереметьево в период с 20 по 24 марта 2024 года.
- В Utair сообщили, что билеты в или из Москвы с датой вылета от 22 до 25 марта 2024-го включительно можно сделать обменять или вернуть по полной стоимости.
- РЖД заявили, что до 26 марта 2024 года включительно пассажиры могут вернуть билеты, в том числе по невозвратным тарифам — без удержания дополнительных сборов.
- Кроме того, «Совкомбанк» сообщил, что спишет все кредиты пострадавшим в теракте и их ближайшим родственникам.
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"в или из", господи, Артур, иди лучше в айти
Нам такие в айти на или за или похуй не нужны
@Артур Томилко Артур, Сити же.
А по теме: молодцы.
Заголовок режет слух. Сите холле? В или из Москвы? И аналогично по тексту далее..
"Правительство" предложило S7 поучаствовать в разборе завалов:
https://www.youtube.com/watch?v=KJ2-W5vvXpI
Остальные АК - обделались лёгким испугом.