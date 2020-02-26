Чтобы пассажиры могли отдохнуть во время продолжительных перелётов.

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Авиакомпания Air New Zealand планирует оборудовать экономкласс самолётов полноценными спальными местами — с подушками, простынями, покрывалами, подсветкой для сна и шторой, сообщается на её сайте.

Перевозчик подал заявку на патент и торговую марку Economy Skynest на трёхэтажные спальные места с парами кроватей на каждом уровне. Параметры одного спального места — 200 см в длину и 58 см в ширину.

Прототип спального места в самолёте​ Air New Zealand

В будущем компания также может добавить дополнительные светильники для чтения, USB-порты и вентиляцию. Над проектом перевозчик работал три года, в исследованиях участвовали свыше 200 клиентов.

Air New Zealand выполняет одни из самых протяжённых рейсов в мире, рассказал директор по маркетингу и работе с клиентами Майк Тод. В октябре 2020 года авиакомпания начнёт выполнять рейсы из Окленда в Нью-Йорк, которые будут длиться до 17 часов 40 минут, уточняет Business Insider.

Кровать в Economy Skynest пассажир сможет забронировать дополнительно к покупке билета на сидячее место, рассказали в компании. Сколько будет стоить услуга, пока неизвестно.

Решение об использовании спальных мест компания примет в 2021 году, когда получит результаты первого года выполнения рейсов на направлении Окленд — Нью-Йорк. В Air New Zealand полагают, что в будущем смогут предложить технологию и другим перевозчикам.