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Чтобы пассажиры могли отдохнуть во время продолжительных перелётов.
Авиакомпания Air New Zealand планирует оборудовать экономкласс самолётов полноценными спальными местами — с подушками, простынями, покрывалами, подсветкой для сна и шторой, сообщается на её сайте.
Перевозчик подал заявку на патент и торговую марку Economy Skynest на трёхэтажные спальные места с парами кроватей на каждом уровне. Параметры одного спального места — 200 см в длину и 58 см в ширину.
В будущем компания также может добавить дополнительные светильники для чтения, USB-порты и вентиляцию. Над проектом перевозчик работал три года, в исследованиях участвовали свыше 200 клиентов.
Air New Zealand выполняет одни из самых протяжённых рейсов в мире, рассказал директор по маркетингу и работе с клиентами Майк Тод. В октябре 2020 года авиакомпания начнёт выполнять рейсы из Окленда в Нью-Йорк, которые будут длиться до 17 часов 40 минут, уточняет Business Insider.
Кровать в Economy Skynest пассажир сможет забронировать дополнительно к покупке билета на сидячее место, рассказали в компании. Сколько будет стоить услуга, пока неизвестно.
Решение об использовании спальных мест компания примет в 2021 году, когда получит результаты первого года выполнения рейсов на направлении Окленд — Нью-Йорк. В Air New Zealand полагают, что в будущем смогут предложить технологию и другим перевозчикам.
Skynest напоминает место для отдыха экипажа между сменами во время дальних рейсов. Авиакомпания ещё не определилась, в какой части самолёта размещать места для сна. Если потребуется, уберут несколько рядов с сиденьями, рассказали в Air New Zealand.
О кровати начинаешь задумываться когда задница превращается в камень, а лететь ещё часов 7
И как пристегиваться в таком положении интересно? Ремни продуманы в таком случае, или эта капсула на 6 человек в любой непонятной ситуации просто захлопывается :) тогда ремни не нужны ахаха
Не хватает откидного столика и окошка ^_^
Яичек, помидоров, огурцов и курицы гриль!!!!
Полностью убрали все иллюминаторы..
Поместили людей ещё в более замкнутое пространство, где вообще нет воздуха и ещё и лёжа как в плацкарте с полкой в 20 сантиметрах от лица. Жесть.
Я думаю там все продумано, и воздух будет, и можно будет прогуляться выйти в салон с иллюминаторами. По мне так лучше, чем сидеть плечом к плечу с соседом и коленями с носом упираться в спинку по 13-17 часов. Плацкарт по-новозеландски очень мило смотрится, не зря же 3 года разрабатывали)
Особенно круто, наверно, падать с третьего яруса вниз ввиду отсутствия ограничителей
Если нормально реализуют и цена будет адекватной, то это просто победа
Если хорошо и дешево - это всегда правильно и замечательно.
Проблема в том что будет не очень хорошо, но дороже
Отлично же!
Идея интересная для дальних перелетов! Но думаю поймает кучу хейтов, в связи с обилием разных течений в массах типа бодипозитив и прочих сочувствующих.
Идея эта уже наверняка давно обсуждались не раз.
Проблема в длительных путешествиях - либо мало места либо достаточно места но дорого.
Если они введут плацкарт ничего толком не изменится - неудобно лежать (мало места), невозможно сидеть (12 часов лежа не сильно лучше чем 12 часов сидя).
Если вы про размер места, то в бизнесе не так чтобы в разы кровать больше.
Не перестаю удивляться. В комментариях к любому посту на vc.ru (да и вообще в рунете), обязательно найдется толпа экспертов, которые готовы в пух и прах раскритиковать любую идею. Не имеет значения, какое количество умных людей ее прорабатывало, сколько сил было потрачено на всякие скучные исследования, тесты, бизнес-планы. Тематика совершенно не имеет значения, будь то места для сна в самолете, приготовление блинов, беспилотные автомобили или запуск ракет. Интернет-знатоки всегда знают как надо делать. Одного не понимаю – столько умнейших людей повсюду в комментариях, почему мы еще не впереди остальных стран во всех сферах?
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