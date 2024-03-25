Транспорт
Маша Цепелева

Гендиректор Boeing уйдёт из компании в конце 2024 года Статьи редакции

Председатель совета директоров Ларри Келлнер также решил отказаться от должности.

Дэвид Кэлхун в январе 2024 года, фото Getty Images
  • Президент и гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун объявил, что покинет обе должности в конце 2024-го. Он продолжит руководить компанией в течение года, чтобы завершить «важнейшую работу по её стабилизации и позиционированию».
  • Председатель совета директоров (с 2019 года) Ларри Келлнер также уйдёт с поста. Его преемником станет Стив Молленкопф, он будет руководить выбором следующего гендиректора Boeing. Молленкопф входит в совет директоров с 2020 года, до этого он был гендиректором компании-производителя электроники Qualcomm.
  • Также из компании уйдёт глава подразделения Boeing Commercial Airplanes (отвечает за разработку, производство и продажу самолётов) Стэн Дил. Его заменит Стефани Поуп.

За нами наблюдают по всему миру, и я знаю, что мы переживём этот момент и станем лучше, чем прежде. В ближайшее время мы сосредоточимся на завершении работы, которую начали вместе, чтобы вернуть компании стабильность.

Дэвид Кэлхун
  • 5 января 2024 года самолёт Boeing 737 Max 9 американской Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в Портленде из-за отпавшего в полёте люка. 6 января Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно запретило полёты 171 самолёта Boeing 737 Max 9. Решение поддержали европейский, турецкий и британский регуляторы.
  • После внутренних проверок проблемы со сборкой Max 9 нашли авиакомпании United Airlines и Alaska Airlines. Тогда Дэвид Кэлхун обещал «подойти [к ситуации] с абсолютной прозрачностью». 25 января FAA предупредило, что временно не будет выдавать Boeing разрешения на расширение производства самолётов линейки Max — включая 737 Max 9.
  • 22 февраля Boeing уволила главу программы лайнеров 737 Max Эда Кларка, который также курировал сборку самолётов на одном из заводов. 28 февраля FAA дало компании 90 дней на подготовку плана решения проблем с контролем качества. По данным NYT и WSJ, в марте расследование январского инцидента начал Минюст США.
  • В марте Boeing частично провалила аудит авиарегулятора, выяснил NYT. Компания не прошла 33 из 89 проверок, говорится в документах. Выяснилось также, что партнёр-производитель корпусов самолёта использовал мыло вместо смазки и проверял уплотнение дверей гостиничным ключом-картой.

#новости #boeing

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26 комментариев
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 Куртуазный маньерист

Странные ребята, могли бы просто уволить пару уборщиц.

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Y. Donec

ну или стюардесс , могли бы люк во время полета держать и проблем бы не было ,а так вон сколько проблем создали

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Вадим Д.

Как бы там ни было, решение солидное. Все бы так.

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flash

он тот кого мы ждали, третий в списке)

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Илья Попов

Эх, много кто ждёт ухода президента Вьетнама, но увы... Он приходит и приходит, как новосрезанная петрушка.

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Илья Попов

Тоже мне демократия! Вот у нас по другому - в Москве переезжают по работе, Петербурге по любви, а в Магадан по решению...🙄

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Вадим Д.

Причём по чужому решению (-:

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Илья Попов

И не говори.

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Юрий Стужин

ну с учетом того, что в полет пускали самолеты буквально разваливающиеся, оно и не удивительно. Боинг нужны реформы и ремонт самолетов

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Ale K

Там проблемы на уровне контроля качества и процессов сборки

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Борис Панков

закрывали на это глаза , пока не произошла критичная ситуация , которая обнажила все как есть

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Слегка Придурковатый

Слабаки.

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Sedoy

Согласен . Могли еще протянуть, а там и на пенсию. Нет у них русской хватки , смекалки, сообразительности (нужное подчеркнуть).

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Илья Попов

Согласен. Пусть научатся у наших правителей.

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местный житель

Облажался - ушёл.

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Aleksei M

Мы что хотим как в америке?

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Илья Попов

А почему нет?

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Илья Попов

Вот, Слегка придурковатый тоже согласен с вами, назвал слабаками. Не то что наши, даже обосрутся и не уйдут.

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Невероятный Блондин
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Невероятный Блондин
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Zloy Sniper

Что ни скажешь, упортые комментаторы политику приплетут. А дело в банальном раздолбайстве.

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Optimus

Всё правильно. Так должно быть во всех компаниях. Накосячил? До свидания!

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Denis Kostin

а как же возможно все исправить ?

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Продюсер Псаки

Я думаю, это не его личное мнение, тут замешаны третьи лица, которые оказывали давление, другого варика я не вижу!

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Кларк Кент

Иногда стоит вовремя остановиться и заняться чем-то другим

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Денис Денисович

Как бы логично. Но одним его увольнением ситуацию это не решит

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