Гендиректор Boeing уйдёт из компании в конце 2024 года Статьи редакции
Председатель совета директоров Ларри Келлнер также решил отказаться от должности.
- Президент и гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун объявил, что покинет обе должности в конце 2024-го. Он продолжит руководить компанией в течение года, чтобы завершить «важнейшую работу по её стабилизации и позиционированию».
- Председатель совета директоров (с 2019 года) Ларри Келлнер также уйдёт с поста. Его преемником станет Стив Молленкопф, он будет руководить выбором следующего гендиректора Boeing. Молленкопф входит в совет директоров с 2020 года, до этого он был гендиректором компании-производителя электроники Qualcomm.
- Также из компании уйдёт глава подразделения Boeing Commercial Airplanes (отвечает за разработку, производство и продажу самолётов) Стэн Дил. Его заменит Стефани Поуп.
- 5 января 2024 года самолёт Boeing 737 Max 9 американской Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в Портленде из-за отпавшего в полёте люка. 6 января Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно запретило полёты 171 самолёта Boeing 737 Max 9. Решение поддержали европейский, турецкий и британский регуляторы.
- После внутренних проверок проблемы со сборкой Max 9 нашли авиакомпании United Airlines и Alaska Airlines. Тогда Дэвид Кэлхун обещал «подойти [к ситуации] с абсолютной прозрачностью». 25 января FAA предупредило, что временно не будет выдавать Boeing разрешения на расширение производства самолётов линейки Max — включая 737 Max 9.
- 22 февраля Boeing уволила главу программы лайнеров 737 Max Эда Кларка, который также курировал сборку самолётов на одном из заводов. 28 февраля FAA дало компании 90 дней на подготовку плана решения проблем с контролем качества. По данным NYT и WSJ, в марте расследование январского инцидента начал Минюст США.
- В марте Boeing частично провалила аудит авиарегулятора, выяснил NYT. Компания не прошла 33 из 89 проверок, говорится в документах. Выяснилось также, что партнёр-производитель корпусов самолёта использовал мыло вместо смазки и проверял уплотнение дверей гостиничным ключом-картой.
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Странные ребята, могли бы просто уволить пару уборщиц.
ну или стюардесс , могли бы люк во время полета держать и проблем бы не было ,а так вон сколько проблем создали
Как бы там ни было, решение солидное. Все бы так.
он тот кого мы ждали, третий в списке)
Эх, много кто ждёт ухода президента Вьетнама, но увы... Он приходит и приходит, как новосрезанная петрушка.
Тоже мне демократия! Вот у нас по другому - в Москве переезжают по работе, Петербурге по любви, а в Магадан по решению...🙄
Причём по чужому решению (-:
И не говори.
ну с учетом того, что в полет пускали самолеты буквально разваливающиеся, оно и не удивительно. Боинг нужны реформы и ремонт самолетов
Там проблемы на уровне контроля качества и процессов сборки
закрывали на это глаза , пока не произошла критичная ситуация , которая обнажила все как есть
Слабаки.
Согласен . Могли еще протянуть, а там и на пенсию. Нет у них русской хватки , смекалки, сообразительности (нужное подчеркнуть).
Согласен. Пусть научатся у наших правителей.
Облажался - ушёл.
Мы что хотим как в америке?
А почему нет?
Вот, Слегка придурковатый тоже согласен с вами, назвал слабаками. Не то что наши, даже обосрутся и не уйдут.
Что ни скажешь, упортые комментаторы политику приплетут. А дело в банальном раздолбайстве.
Всё правильно. Так должно быть во всех компаниях. Накосячил? До свидания!
а как же возможно все исправить ?
Я думаю, это не его личное мнение, тут замешаны третьи лица, которые оказывали давление, другого варика я не вижу!
Иногда стоит вовремя остановиться и заняться чем-то другим
Как бы логично. Но одним его увольнением ситуацию это не решит