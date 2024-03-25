Транспорт
Евгения Евсеева

Фото: электросамокаты Whoosh в Москве c большими номерами для фиксации нарушений камерами Статьи редакции

Их так же легко распознать, как и у машин.

  • О планах оснастить все электросамокаты в Москве увеличенными номерами кикшеринг объявил 18 марта 2024 года. Теперь транспортные средства с номерными знаками заметили на улицах города. Как объяснял Whoosh, номера нужны для «удобства фиксации нарушений».
Фото: «Комсомольская правда»

Обновлённые самокаты Whoosh в Москве в этом сезоне будут оснащены большими индивидуальными номерами для удобства фиксации нарушений камерами. Таблички выполнены из гибкого износостойкого пластика, а размер в ширину не превышает ширину самоката. Индивидуальный номер устройства будет так же легко распознать, как и номера у автомобилей.

Whoosh
Фото: News.ru
  • По данным «Журнала Авто.ру», Whoosh участвует в эксперименте московского Дептранса, который тестирует камеры для фиксации нарушений на самокатах. Среди них, например: поездки вдвоём, езда не по своей полосе, ситуации, когда человек не спешивается перед переходным переходом.

#новости #москва #whoosh

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55 комментариев
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 Valdis K.

теперь полноценное транспортное средство и управлять им нужно соответственно , я считаю правильно,пусть прилетают штрафы лихачам на самокатах

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Кларк Кент

Права бы еще желательно получать

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Полумеры. Электропомойки нужно просто запретить, особенно арендные.

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Дед Мазай и стекловата

Вообще запретить всё. И смертную казнь. Штобы вот

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3 комментария
Виктор Малёхин

мотоциклисты тоже часто лихачат,да даже велосипедисты и что теперь все средства транспортные запрещать будем?

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6 комментариев
Сергей Коновалов

Просто запретить - не так выгодно, как получать оплату аренды и штрафов.

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Лысый

Я в ху**о поиграю: А в Америке они есть!

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Степан Фадеев

Вам бы только запретить. Потом запретим мотоциклы, потом авто западных партнеров, потом восточных, ну и на сладкое запрет на выход из дома без пропуска.

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Павел Данилов

А пешеходы вообще как попало ходят, бывают пьяные, дорогу перебегают и не хотят номерные знаки носить. Запретить пешеходов?

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Фанат Полины Лааксо
поездки вдвоём

Слабаки. Лично видел, как парень с девушкой везли маленькую девочку на самокате арендном. Слабоумие и отвага.

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умный человек

Неслабо такое увидеть

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Burzumm Up

Что мешает смять, отломать закрыть этот знак и продолжать нарушение.
Соглашусь, что это полумера

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Alexey Ivanov

Идейному нарушителю ничего не мешает. Но хотя бы попытка цивилизовать использование скотокатов - лучше чем текущее положение вещей

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Андрей Захаров
Что мешает смять, отломать закрыть этот знак и продолжать нарушение.

Бан в сервисе и штраф (т.к. самокат привязывается к банковской карте)

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Павел Данилов

А что мешает это делать на автомобилях?

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Вадим Д.

511 раз, ух. Затейливые номера.
Но это ладно. Думают что самокатисты будут что-то соблюдать? Мда.
Адекватные люди продолжат ездить как раньше, долбоклюи тоже. Но бюджет может что-то собрать, это да.

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pixelday
Их так же легко распознать, как и у машин.

Не как у мотоциклов или мопедов, потому что умные люди додумались, что вешать спереди номерной знак — доп возможность к травматизму

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Alexey Ivanov

Хорошо, первый шаг к цивилизации скотокатов сделан. Осталось их таки на ДОП выгнать с тротуаров и будет хорошо. Но лучше так...

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Yuriy Zapletnyuk

А сразу не догадаться было номера навешивать?

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Алексей Марков

все думали "а вдруг как-то обойдётся!"

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Alexey Ivanov

На что? Их вот только завели в категорию ТС, по сути.

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Андрей Захаров

У Вуша номера были с самого начала, но мелкие и практически нечитаемые (размещались сзади внизу на крыле и грязью заляпывались быстро, а никто их не чистил). Как себя проявят новые номера - увидим.

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Tigerbrut

Номера будут завешивать платочками🤭

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Amanda

Выглядит это конечно...я промолчу, а вот что касается безопасности, то это похвально!

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Ray Smith

Какой смысл спешиваться перед пешеходным переходом? Это из разряда "стоять на красный даже если никого нет"? Всегда перебегаю если есть возможность и спешиваться, если рядом нет машин, тоже не собираютсь.
В центре Москвы куча перекрестков. Если на каждом спешиваться, полпути пройдешь пешком. Какой смысл?

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Иван Мариас

До встречи в хрониках.

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Иван Мариас

На самом деле, не все такие идеальные, как вы, и смотрят на ситуацию заранее. Не нужно даже особенно как-то искать случаи, когда тело движущееся на самокате по дороге вдруг переходит из пилота самоката в разряд "я пешеход на переходе", и делает это совершенно неожиданно для водителя.
А градиентов в ПДД нет.

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fyp

А теперь погуглите количество смертельных дтп с автомобилями и с самокатами

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Alexey Ivanov

В случае с автомобилем нет никаких проблем установить и наказать виновника.

Как быть со скотокатом без ГРЗ? Понять и простить?

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3 комментария
Вассерман

Блин, у меня как раз на вуш подписка еще до конца лета проплачена. Номера какие-то придумали

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Alexey Ivanov

А чем вам номера мешают?

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Дед Мазай и стекловата

Вот чем заняты доблестные силовики. Вместо того, чтобы отлавливать игиловцев по крокусам.

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Стас Стас

За эту суровую зиму удалось забыть об их существовании, чтож, пора вспомнить видимо

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Alexey Ivanov

Они сами напомнят, не переживайте)

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Роман

Новые модели конечно какие-то хлипковатые..а с номерами хорошая затея, но как в итоге реализуется непонятно

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Порфирий

Переходные переходы. Обучите нейросеть. А вуш бы надо научиться распознавать детские карты, или как там малолетние долбаепы умудряются в аренду самокаты брать

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Запопу Кусь

И правильно. А то я чуть не померла прошлым летом 😒

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flash

как выжили? 🧐

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Денис Денисович

Да эти номера поотрывают школьники и дома повесят типо крутые

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igotosochi

перед переходным переходом;)

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flash

после этого пары, а то и трио на одном таком самокате что едут на максимальной скорости исчезнут? правда ведь?

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ctqwa

C R I
N G E

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