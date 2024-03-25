Фото: электросамокаты Whoosh в Москве c большими номерами для фиксации нарушений камерами
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Их так же легко распознать, как и у машин.
О планах оснастить все электросамокаты в Москве увеличенными номерами кикшеринг объявил 18 марта 2024 года. Теперь транспортные средства с номерными знаками заметили на улицах города. Как объяснял Whoosh, номера нужны для «удобства фиксации нарушений».
По данным «Журнала Авто.ру», Whoosh участвует в эксперименте московского Дептранса, который тестирует камеры для фиксации нарушений на самокатах. Среди них, например: поездки вдвоём, езда не по своей полосе, ситуации, когда человек не спешивается перед переходным переходом.
теперь полноценное транспортное средство и управлять им нужно соответственно , я считаю правильно,пусть прилетают штрафы лихачам на самокатах
Права бы еще желательно получать
Полумеры. Электропомойки нужно просто запретить, особенно арендные.
Вообще запретить всё. И смертную казнь. Штобы вот
мотоциклисты тоже часто лихачат,да даже велосипедисты и что теперь все средства транспортные запрещать будем?
Просто запретить - не так выгодно, как получать оплату аренды и штрафов.
Я в ху**о поиграю: А в Америке они есть!
Вам бы только запретить. Потом запретим мотоциклы, потом авто западных партнеров, потом восточных, ну и на сладкое запрет на выход из дома без пропуска.
А пешеходы вообще как попало ходят, бывают пьяные, дорогу перебегают и не хотят номерные знаки носить. Запретить пешеходов?
Слабаки. Лично видел, как парень с девушкой везли маленькую девочку на самокате арендном. Слабоумие и отвага.
Неслабо такое увидеть
Что мешает смять, отломать закрыть этот знак и продолжать нарушение.
Соглашусь, что это полумера
Идейному нарушителю ничего не мешает. Но хотя бы попытка цивилизовать использование скотокатов - лучше чем текущее положение вещей
Бан в сервисе и штраф (т.к. самокат привязывается к банковской карте)
А что мешает это делать на автомобилях?
511 раз, ух. Затейливые номера.
Но это ладно. Думают что самокатисты будут что-то соблюдать? Мда.
Адекватные люди продолжат ездить как раньше, долбоклюи тоже. Но бюджет может что-то собрать, это да.
Не как у мотоциклов или мопедов, потому что умные люди додумались, что вешать спереди номерной знак — доп возможность к травматизму
Хорошо, первый шаг к цивилизации скотокатов сделан. Осталось их таки на ДОП выгнать с тротуаров и будет хорошо. Но лучше так...
А сразу не догадаться было номера навешивать?
все думали "а вдруг как-то обойдётся!"
На что? Их вот только завели в категорию ТС, по сути.
У Вуша номера были с самого начала, но мелкие и практически нечитаемые (размещались сзади внизу на крыле и грязью заляпывались быстро, а никто их не чистил). Как себя проявят новые номера - увидим.
Номера будут завешивать платочками🤭
Выглядит это конечно...я промолчу, а вот что касается безопасности, то это похвально!
Какой смысл спешиваться перед пешеходным переходом? Это из разряда "стоять на красный даже если никого нет"? Всегда перебегаю если есть возможность и спешиваться, если рядом нет машин, тоже не собираютсь.
В центре Москвы куча перекрестков. Если на каждом спешиваться, полпути пройдешь пешком. Какой смысл?
До встречи в хрониках.
На самом деле, не все такие идеальные, как вы, и смотрят на ситуацию заранее. Не нужно даже особенно как-то искать случаи, когда тело движущееся на самокате по дороге вдруг переходит из пилота самоката в разряд "я пешеход на переходе", и делает это совершенно неожиданно для водителя.
А градиентов в ПДД нет.
А теперь погуглите количество смертельных дтп с автомобилями и с самокатами
В случае с автомобилем нет никаких проблем установить и наказать виновника.
Как быть со скотокатом без ГРЗ? Понять и простить?
Блин, у меня как раз на вуш подписка еще до конца лета проплачена. Номера какие-то придумали
А чем вам номера мешают?
Вот чем заняты доблестные силовики. Вместо того, чтобы отлавливать игиловцев по крокусам.
За эту суровую зиму удалось забыть об их существовании, чтож, пора вспомнить видимо
Они сами напомнят, не переживайте)
Новые модели конечно какие-то хлипковатые..а с номерами хорошая затея, но как в итоге реализуется непонятно
Переходные переходы. Обучите нейросеть. А вуш бы надо научиться распознавать детские карты, или как там малолетние долбаепы умудряются в аренду самокаты брать
И правильно. А то я чуть не померла прошлым летом 😒
как выжили? 🧐
Да эти номера поотрывают школьники и дома повесят типо крутые
перед переходным переходом;)
после этого пары, а то и трио на одном таком самокате что едут на максимальной скорости исчезнут? правда ведь?
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