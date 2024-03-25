Обновлённые самокаты Whoosh в Москве в этом сезоне будут оснащены большими индивидуальными номерами для удобства фиксации нарушений камерами. Таблички выполнены из гибкого износостойкого пластика, а размер в ширину не превышает ширину самоката. Индивидуальный номер устройства будет так же легко распознать, как и номера у автомобилей.