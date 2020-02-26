Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Галина Мубаракшина
596

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавируса Covid‑2019 Материал редакции

Рейсы продолжат выполнять только «Аэрофлот» и его «дочка». Сейчас авиакомпания единственная в России летает в Китай.

12 комментариев
В закладки

Из-за распространения коронавируса Covid‑19 оперативный штаб при правительстве решил ограничить количество рейсов в Южную Корею и приостановить выдачу виз из Ирана. Сообщение об этом размещено на сайте правительства России.

С 1 марта 2020 года будет прекращено авиасообщение между Россией и Южной Кореей, за исключением рейсов «Аэрофлота» и его дочерней компании «Аврора».

«Аэрофлот» летает в Сеул из Москвы. Те, кто прибывает из Южной Кореи в столицу, будут проходить через терминал F аэропорта «Шереметьево». «Аврора» будет выполнять чартерные рейсы из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска для вывоза россиян.

Запретом на полёты между Россией и Южной Кореей были «крайне удивлены» в авиакомпании S7 Airlines, говорится в пресс-релизе воздушного перевозчика. Генеральный директор S7 Group Антон Ерёмин назвал его грубым нарушением конкуренции, лишённым логического обоснования.

Сейчас в Южную Корею летают самолёты авиакомпании «Якутия» (она работает на направлении Якутск — Сеул) и S7 Airlines, которая выполняет до 14 рейсов из Владивостока, до четырёх рейсов в неделю – из Новосибирска, до трёх рейсов в неделю – из Иркутска.

S7 Airlines обеспечивает 20% пассажиропотока на маршрутах из России в Южную Корею, подчеркнул Ерёмин, отметив, что аэропорт «Шереметьево» — единственный воздушный узел, который сейчас принимает и рейсы из Китая.

С 28 февраля Россия прекратит выдачу транзитных и других виз из Ирана, за исключением деловых и гуманитарных. Авиасообщение, которое осуществляет «Аэрофлот» и иранские компании, сохранено. Граждане из Ирана также будут проходить через терминал F аэропорта «Шереметьево».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 26 февраля, в Южной Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания Covid‑19, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерли.

С 1 февраля 2020 года Россия ограничила авиасообщение с Китаем, где находится очаг распространения коронавирусной инфекции. Полёты среди российских авиакомпаний выполняет только «Аэрофлот». С 20 февраля приостановлен въезд граждан Китая на территорию России для туризма, учёбы, работы или в частных целях.

#новость #коронавирус #s7 #аэрофлот

Транспорт
Подписан
Отписаться
Авиакомпания Air New Zealand представила прототип трёхъярусного купе для сна в экономклассе
Чтобы пассажиры могли отдохнуть во время продолжительных перелётов.
0
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","\u0430\u044d\u0440\u043e\u0444\u043b\u043e\u0442","s7"], "comments": 12, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 109281, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 26 Feb 2020 20:04:59 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Бизнес, который смог: 13 историй
Проекты,  растущие прямо сейчас — в ЖЖ Темы Лебедева. Сайты, лиды, владельцы.
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 109281, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/109281\/get","add":"\/comments\/109281\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/109281"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199115, "last_count_and_date": null }
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Anton Smets

4

Более правильный заголовок:
"Россия поможет Аэрофлоту подзаработать на коронавирусе".

Ответить

Andy Lenty

Anton
0

У аэрфлотовских уже иммунитет выработался, полкитая уже в другие страны перевезли вместе с вирусом.

Ответить

Артем Рылеев

1

Что скажет ФАС?

Ответить

Andy Lenty

Артем
1

А что Титов?

Ответить

Andrew Simon

Артем
0

Кто скажет ФАС?

Ответить

Вася Пражкин

Артем
0

Что ему скажут, то и скажет. Решение-то правительства, а не бабушек у подъезда.

Ответить

Andy Lenty

1

Шереметьево уже давно опасно для посещения.
Там короновирус на короновирусе сидит и короновирусом погоняет.

Ответить

chachalava

0

А в автобусы Мосгортранса корейцам ещё можно заходить или уже нельзя?

Ответить

Влад Берг

chachalava
1

Только северным )

Ответить

Олег

Влад
0

Чому?

Ответить

Konstantin K

Олег
0

Тому

Ответить

Олег

Konstantin
0

А этот и не просил?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

TemplateMonster
Подписан
Отписаться
9 ошибок, из-за которых вашим сайтом неудобно пользоваться
Неудобные в использовании сайты — боль многих опытных разработчиков и клиентов. Неудобные — это когда заходишь на сайт …
0
Орта
Подписан
Отписаться
FleishmanHillard: Как максимально использовать тренды influencer маркетинга
Материал подготовлен международным коммуникационным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникаци…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Логирование или как вести летопись работы программы
Написали программу с применением нейросети, но она выдает кучу ошибок? Где потом искать эти ошибки? Как структурировать…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Artemy
за день
Все мелодии спеты, стихи все написаны
Программисты сгенерировали «все возможные» мелодии и сделали их общественным достоянием
Bulat Ziganshin
за неделю
лично мне интересны любые рассказы от первого лица, даже если это будет школьник-промоутер
Сколько зарабатывает монтажник натяжных потолков из Санкт-Петербурга и почему предпочитает работать один
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Konstantin K

Вставать в пять утра — это…

Nikita Kolmogorov

Вставать в пять утра — это…

Уоррен Баффет

Теперь нельзя будет отключать…

Vladimir Chernatkin

Как я делаю онлайн клуб…

Nikita Kolmogorov

Вставать в пять утра — это…

Nikita Kolmogorov

Вставать в пять утра — это…

Alone-In The-Dark

Ozon отчитался о рекордном…

Nikita Kolmogorov

Вставать в пять утра — это…

Alex Petrov

Предприниматель из Казани…

Sergei Timofeyev

Вставать в пять утра — это…

Олег

Вставать в пять утра — это…

Nikita Kolmogorov

Вставать в пять утра — это…

Nikita Kolmogorov

Вставать в пять утра — это…

Александр Нечаев

Теперь нельзя будет отключать…

Андрей Андреевич

Почему у Netflix не существует…

Nikita Kolmogorov

Вставать в пять утра — это…

Алексей Штейн

Почему у Netflix не существует…

Nikita Kolmogorov

Вставать в пять утра — это…

Олег

Россия ограничит авиасообщение…

Konstantin K

Россия ограничит авиасообщение…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "44bde710" } { "page_type": "default" }