Рейсы продолжат выполнять только «Аэрофлот» и его «дочка». Сейчас авиакомпания единственная в России летает в Китай.

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Из-за распространения коронавируса Covid‑19 оперативный штаб при правительстве решил ограничить количество рейсов в Южную Корею и приостановить выдачу виз из Ирана. Сообщение об этом размещено на сайте правительства России.

С 1 марта 2020 года будет прекращено авиасообщение между Россией и Южной Кореей, за исключением рейсов «Аэрофлота» и его дочерней компании «Аврора».

«Аэрофлот» летает в Сеул из Москвы. Те, кто прибывает из Южной Кореи в столицу, будут проходить через терминал F аэропорта «Шереметьево». «Аврора» будет выполнять чартерные рейсы из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска для вывоза россиян.

Запретом на полёты между Россией и Южной Кореей были «крайне удивлены» в авиакомпании S7 Airlines, говорится в пресс-релизе воздушного перевозчика. Генеральный директор S7 Group Антон Ерёмин назвал его грубым нарушением конкуренции, лишённым логического обоснования.

Сейчас в Южную Корею летают самолёты авиакомпании «Якутия» (она работает на направлении Якутск — Сеул) и S7 Airlines, которая выполняет до 14 рейсов из Владивостока, до четырёх рейсов в неделю – из Новосибирска, до трёх рейсов в неделю – из Иркутска.

S7 Airlines обеспечивает 20% пассажиропотока на маршрутах из России в Южную Корею, подчеркнул Ерёмин, отметив, что аэропорт «Шереметьево» — единственный воздушный узел, который сейчас принимает и рейсы из Китая.

С 28 февраля Россия прекратит выдачу транзитных и других виз из Ирана, за исключением деловых и гуманитарных. Авиасообщение, которое осуществляет «Аэрофлот» и иранские компании, сохранено. Граждане из Ирана также будут проходить через терминал F аэропорта «Шереметьево».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 26 февраля, в Южной Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания Covid‑19, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерли.