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Сейчас эксперимент проходит в Москве и Татарстане.
С 1 марта 2020 года число регионов, где разрешено проводить эксперименты с беспилотными транспортными средствами, расширится с двух до 13, следует из постановления правительства.
Помимо Москвы и Татарстана, где эксперимент стартовал 1 декабря 2018 года, в список вошли:
Постановление дополнено декларацией о неизменности конструкции, которая должна быть оформлена на партию беспилотников. Уточняется и количество машин в такой партии — не более 150 транспортных средств, в конструкцию которых внесены идентичные изменения.
Эксперимент с беспилотниками на дорогах России продлится до 1 марта 2022 года. Сейчас в нём участвуют «Яндекс» и Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ), которые эксплуатируют беспилотные автомобили в Москве, а также «КамАЗ». Завод тестирует машины в Набережных Челнах, уточняет РБК.
Список субъектов был составлен на основе данных об организациях, которые разрабатывают новую технологию, пояснил изданию пресс-секретарь технического куратора программы НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев. В Санкт-Петербурге это «НПО «СтарЛайн», во Владимирской области — Ковровская технологическая академия, отметил он.
В начале февраля 2020 года власти Татарстана разработали законопроект о беспилотниках, в котором прописаны требования к автомобилям и водителям. Принятие закона позволит подготовить другие нормативные акты, регулирующие эксплуатацию таких машин, отмечали авторы законопроекта.
Хорошо, кстати. Устраняют законодательные барьеры на пути прогресса. Вопрос безопасности остаётся, но от него никуда не деться. Либо беспилотники "взлетят", либо нет - но для этого нужно иметь возможность пробовать.
Напомню, в Японии в 90х годах была целая многомиллиардная государственная программа по развитию ИИ, но, к сожалению, она разбилась о технологическую реальность.
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