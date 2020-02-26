Сейчас эксперимент проходит в Москве и Татарстане.

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С 1 марта 2020 года число регионов, где разрешено проводить эксперименты с беспилотными транспортными средствами, расширится с двух до 13, следует из постановления правительства.

Помимо Москвы и Татарстана, где эксперимент стартовал 1 декабря 2018 года, в список вошли:

Владимирская область.

Ленинградская область.

Московская область.

Нижегородская область.

Новгородская область.

Самарская область.

Чувашия.

Санкт-Петербург.

Ханты-Мансийский автономный округ.



Ямало-Ненецкий автономный округ.



Краснодарский край.



Постановление дополнено декларацией о неизменности конструкции, которая должна быть оформлена на партию беспилотников. Уточняется и количество машин в такой партии — не более 150 транспортных средств, в конструкцию которых внесены идентичные изменения.

Эксперимент с беспилотниками на дорогах России продлится до 1 марта 2022 года. Сейчас в нём участвуют «Яндекс» и Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ), которые эксплуатируют беспилотные автомобили в Москве, а также «КамАЗ». Завод тестирует машины в Набережных Челнах, уточняет РБК.

Список субъектов был составлен на основе данных об организациях, которые разрабатывают новую технологию, пояснил изданию пресс-секретарь технического куратора программы НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев. В Санкт-Петербурге это «НПО «СтарЛайн», во Владимирской области — Ковровская технологическая академия, отметил он.