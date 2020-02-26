Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Галина Мубаракшина
390

Правительство разрешило тестировать беспилотники на дорогах общего пользования ещё в 11 регионах Материал редакции

Сейчас эксперимент проходит в Москве и Татарстане.

1 комментарий
В закладки

С 1 марта 2020 года число регионов, где разрешено проводить эксперименты с беспилотными транспортными средствами, расширится с двух до 13, следует из постановления правительства.

Помимо Москвы и Татарстана, где эксперимент стартовал 1 декабря 2018 года, в список вошли:

  • Владимирская область.
  • Ленинградская область.
  • Московская область.
  • Нижегородская область.
  • Новгородская область.
  • Самарская область.
  • Чувашия.
  • Санкт-Петербург.
  • Ханты-Мансийский автономный округ.
  • Ямало-Ненецкий автономный округ.
  • Краснодарский край.

Постановление дополнено декларацией о неизменности конструкции, которая должна быть оформлена на партию беспилотников. Уточняется и количество машин в такой партии — не более 150 транспортных средств, в конструкцию которых внесены идентичные изменения.

Эксперимент с беспилотниками на дорогах России продлится до 1 марта 2022 года. Сейчас в нём участвуют «Яндекс» и Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ), которые эксплуатируют беспилотные автомобили в Москве, а также «КамАЗ». Завод тестирует машины в Набережных Челнах, уточняет РБК.

Список субъектов был составлен на основе данных об организациях, которые разрабатывают новую технологию, пояснил изданию пресс-секретарь технического куратора программы НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев. В Санкт-Петербурге это «НПО «СтарЛайн», во Владимирской области — Ковровская технологическая академия, отметил он.

В начале февраля 2020 года власти Татарстана разработали законопроект о беспилотниках, в котором прописаны требования к автомобилям и водителям. Принятие закона позволит подготовить другие нормативные акты, регулирующие эксплуатацию таких машин, отмечали авторы законопроекта.

#новость #беспилотники

Транспорт
Подписан
Отписаться
Авиакомпания Air New Zealand представила прототип трёхъярусного купе для сна в экономклассе
Чтобы пассажиры могли отдохнуть во время продолжительных перелётов.
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0435\u0441\u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u0438"], "comments": 1, "likes": 7, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 109320, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 26 Feb 2020 22:11:32 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Веб-разработчики в аренду
Экспертиза в ecommerce и финтехе. Аутстафф, Fixed, T&M. От 1200 рублей в час
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 109320, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/109320\/get","add":"\/comments\/109320\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/109320"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199115, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку

Станислав Антохи

0

Хорошо, кстати. Устраняют законодательные барьеры на пути прогресса. Вопрос безопасности остаётся, но от него никуда не деться. Либо беспилотники "взлетят", либо нет - но для этого нужно иметь возможность пробовать.

Напомню, в Японии в 90х годах была целая многомиллиардная государственная программа по развитию ИИ, но, к сожалению, она разбилась о технологическую реальность.

Похожая история: непонятно, нужен ли для полноценного вождения авто "сильный" ИИ, или достаточно "слабого"

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

TemplateMonster
Подписан
Отписаться
9 ошибок, из-за которых вашим сайтом неудобно пользоваться
Неудобные в использовании сайты — боль многих опытных разработчиков и клиентов. Неудобные — это когда заходишь на сайт …
0
Орта
Подписан
Отписаться
FleishmanHillard: Как максимально использовать тренды influencer маркетинга
Материал подготовлен международным коммуникационным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникаци…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Логирование или как вести летопись работы программы
Написали программу с применением нейросети, но она выдает кучу ошибок? Где потом искать эти ошибки? Как структурировать…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
BearStrikesBack
за день
Вы можете избавиться от семьи. Это даст вам ваши два часа. 
Вставать в пять утра — это факен изи
Bulat Ziganshin
за неделю
лично мне интересны любые рассказы от первого лица, даже если это будет школьник-промоутер
Сколько зарабатывает монтажник натяжных потолков из Санкт-Петербурга и почему предпочитает работать один
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

dss

Вставать в пять утра — это…

Viktor Silin

Почему у Netflix не существует…

Anton Ivanov

Финтех-сервис Revolut Николая…

Anton Ivanov

Финтех-сервис Revolut Николая…

Ilya Brin

У вас улетает чек?

Anton Ivanov

Финтех-сервис Revolut Николая…

Ilya Brin

100 миллионов новых игроков…

Anton Ivanov

Финтех-сервис Revolut Николая…

Станислав Антохи

Правительство разрешило…

Sht_Anton

Финтех-сервис Revolut Николая…

Angel Vivaldi

Вставать в пять утра — это…

Vlad Kulikov

Большой чек-лист: 302 способа…

Anton Ivanov

Финтех-сервис Revolut Николая…

Николай Лискин

Теперь нельзя будет отключать…

Ilya Brin

Запись в подсайте Офтоп

Unknown

Ozon отчитался о рекордном…

Truba Shatal

Теперь нельзя будет отключать…

Unknown

Ozon отчитался о рекордном…

Ilya Brin

Предприниматель из Казани…

Михаил Потапов

Какие диджитал-инструменты…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "44bde710" } { "page_type": "default" }