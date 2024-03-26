Arrival продал производственные активы разработчику электромобилей Canoo Статьи редакции
В феврале 2024 года компания передала британское подразделение во внешние управление.
- Canoo купила большую часть производственных активов британского подразделения Arrival. 20 контейнеров с оборудованием отправят на заводы в Оклахоме.
- В январе 2024 года Canoo также купила почти всё «новое или почти новое» оборудование американской Arrival.
- В общую сделку вошло оборудование для производства корпусов машин, манипуляторы, средства для тестирования и другое.
- Canoo купила активы со скидкой в 80%. Оборудование отбирали и проверяли в течение нескольких месяцев. Сделка поможет ускорить автоматизацию процессов производства и сократить капитальные расходы на 20%, добавили в компании.
- Arrival основал бывший глава Yota и экс-замминистра связи России Денис Свердлов — в Лондоне в 2015 году. В марте 2021 года стартап начал торговаться на Nasdaq. При выходе на биржу капитализация компании составила более $13 млрд.
- В ноябре 2022 года на фоне финансовых проблем проекта Свердлов ушёл с поста гендиректора. Его место занял Игорь Торгов. Он принял радикальные меры: например, уволил половину сотрудников. Затем компания сократила ещё 25% штата.
- В том же ноябре Arrival получил предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи, если они не будут торговаться выше $1 за штуку в течение месяца. Через год биржа выдала предупреждение снова — на этот раз из-за задержки отчётности — и 30 января 2024 года провела делистинг.
- В марте 2023 года Arrival привлёк $300 млн от инвесткомпании Westwood Capital «на работу в этом году» и по итогам первой половины того же года понёс убыток в размере $155,7 млн — против $100 млн за тот же период в 2022-м. В феврале 2024-го Arrival передал британский бизнес во внешнее управление, компания изучала возможность продать активы.
- Выручки у Arrival нет, потому что он пока ничего не продаёт, хотя собирался выпускать и фургоны, и автобусы, и легковые автомобили, и такси. В ноябре 2023-го стартап допускал полную продажу бизнеса.
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Электромобили оказались пустышкой.
Я в Москве теслу видела всего пару раз 💁♀️
ясноЯ в Москве теслу видела всего пару раз
Может дело в том, что в россияне большинстве своем не могут позволить себе купить теслу?оказались пустышкой
теслу видела всего пару раз
Ведь кроме теслы нет больше электромобилей
У вас есть электромобиль? Нет.
Вы собираетесь его покупать? Опять нет.
Что и требовалось доказать 💁
Современные эксперты, проводят исследование на основе "я не видел, со мной не случалось" значит не существует.
Вижу в Москве теслу раз в неделю или чаще. На работу проезжаю мимо 2-х зарядных станций, часто кто-то заряжается, но не тесла. На подземном паркинге в нашем ЖК один *** заряжает свой авто прямо из общей розетки, хотя на парковке же есть и зарядные станции. На севере — северо-западе электрички ездят довольно активно.
Купили так себе рендеры со скидкой в 80%
Они купили производственное оборудование, со скидкой в 80% довольно таки выгодное приобретение
Производственные активы — это гараж, кульман и планшет для рисования?
Статья рассказывает о сделках и финансовой ситуации компании Arrival
Саммари:
- Arrival передала свой бизнес в управление в феврале 2024
- Canoo купила производственные активы Arrival
- Отправка 20 контейнеров с оборудованием в Оклахому
- Сделка включает оборудование для корпусов машин
- Активы куплены со скидкой 80%
- Цель: автоматизация и сокращение расходов на 20%
- Основатель Arrival - Денис Свердлов
- Капитализация Arrival на Nasdaq - $13 млрд в 2021
- Свердлов ушел в ноябре 2022, его сменил Игорь Торгов
- Большие увольнения сотрудников
- Предупреждения Nasdaq о делистинге акций
- Привлечение $300 млн от Westwood Capital в 2023
- Убытки Arrival: $155,7 млн за первую половину 2023
- Компания рассматривает продажу активов
- Arrival не имеет выручки, пока не начала продажи
Стараюсь выделять самое важное для вас.