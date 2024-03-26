«Юрент» запустил внутренний рейтинг пользователей с данными о их нарушениях Статьи редакции
Водители его не видят.
- Сервис кикшеринга рассказал, что запустил рейтинг пользователей. Это внутренняя информация для компании в карточке клиента о нарушениях ПДД и правил сервиса, уточнили vc.ru в «Юренте».
- За нарушения вводятся санкции — от предупреждения до блокировки: при повторных или «серьёзных» нарушениях, например за передачу аккаунта несовершеннолетним, пользователь будет заблокирован в приложении.
Информацию о нарушениях «Юрент» собирает со стороны городских администраций и органов правопорядка. У сервиса также есть выделенная линия поддержки, на которую любой может направить информацию о нарушениях ПДД.
- В марте 2024 года «Юрент» запустил тестирование на знание ПДД в приложении. Пользователи могут пройти его по желанию, сервис планирует сделать его обязательным для новых пользователей. Пуш о необходимости пройти тест получат и те, кто нарушил правила дорожного движения.
- В новом сезоне «Юрент» добавит укрупнённые индивидуальные номера на электросамокаты. Вместе с властями Москвы оператор протестировал автоматическое выявление нарушений ПДД и распознавание номеров с помощью видеокамер. Большими номерами для фиксации нарушений камерами свои устройства в Москве оснастили также Whoosh и «Яндекс Go».
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Ну если они перестанут давать в аренду самокатам ,тем кому все равно на правила,я думаю все будут только за такие нововведения
Кажется, что у Яндекса размер номерного знака какой был в прошлом сезоне, такой и остался.
У нас есть рейтинг. Его видим только мы. Но он есть. Не нарушай. Бойся меня.
Я чуть не умерла от этих самокатов 🤧
Запретить всё нафиг!
А зачем вы его арендовали, если ездить не умеете 😁?
Я ничего не арендовала, а просто шла ногами по улице 🤧
а надо было арендовать
так в прошлый раз вы ответили мне что не выжили после этого, определитесь умерли или не умерли🧐
наверное у них очень много клиентов и они думают как с ними бороться. то есть вместо расширения парка самокатов решили уменьшить клиентскую базу.
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