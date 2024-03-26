«Юрент» запустил внутренний рейтинг пользователей с данными о нарушениях Статьи редакции
Водители его не видят.
- Сервис кикшеринга рассказал, что запустил рейтинг пользователей. Это внутренняя информация для компании в карточке клиента о нарушениях ПДД и правил сервиса, уточнили vc.ru в «Юренте».
- За нарушения вводятся санкции — от предупреждения до блокировки: при повторных или «серьёзных» нарушениях, например за передачу аккаунта несовершеннолетним, пользователь будет заблокирован в приложении.
Информацию о нарушениях «Юрент» собирает со стороны городских администраций и органов правопорядка. У сервиса также есть выделенная линия поддержки, на которую любой может направить информацию о нарушениях ПДД.
- В марте 2024 года «Юрент» запустил тестирование на знание ПДД в приложении. Пользователи могут пройти его по желанию, сервис планирует сделать его обязательным для новых пользователей. Пуш о необходимости пройти тест получат и те, кто нарушил правила дорожного движения.
- В новом сезоне «Юрент» добавит укрупнённые индивидуальные номера на электросамокаты. Вместе с властями Москвы оператор протестировал автоматическое выявление нарушений ПДД и распознавание номеров с помощью видеокамер. Большими номерами для фиксации нарушений камерами свои устройства в Москве оснастили также Whoosh и «Яндекс Go».
1.8K показов
1.5K открытий
Рейтинг ничего не решает, к сожалению
Ты можешь 5 раз проехать спокойно, а потом в себя слишком поверишь разок и всё
А ещё максимальное наказание в виде блокировки аккаунта по номеру телефона легчайшим образом обходится путем разовой верификации с другого номера, и все.
Достаточно посмотреть на количество подростков, гоняющих по привязанным родительскими картам, чтобы понять это.
Родители, встающие на один Whoosh с ребенком, заслуживают отдельного упоминания - с этим точно нужно бороться.
чем больше суицидников, тем меньше суицидников
Но дети не должны отвечать за долбанутых родителей, которые выбирают такой вид их доставки в садик и школу.
Я чуть не умерла от этих самокатов 🤧
Запретить всё нафиг!
А я от машины чуть умер. Их тоже запрещаем
Чуть умер - это умер, но не совсем?
Это — умер, но внутри.
Ага, стал жертвой морального насилия со стороны автомобиля. Это было ужасно
Регулировать нужно. Не все ответственно относятся.
А я слышала, что самолеты разбиваются. Не буду летать.
ну тогда уж и велосипеды тоже запрещаем, на них подростки тоже бывает неадекватно ездят. Только метро ,только хардкор
так в прошлый раз вы ответили мне что не выжили после этого, определитесь умерли или не умерли🧐
Видимо как у кошки, есть несколько жизней
А зачем вы его арендовали, если ездить не умеете 😁?
Я ничего не арендовала, а просто шла ногами по улице 🤧
а надо было арендовать
Да, я для себя понял, что либо ты тот, кого сбивают идиоты на самокатах, либо ты идиот на самокате.
У меня был, ездил аккуратно, никого не сбивал, сам в итоге разложился)
А я в пьяного врезался, но он решил резко руки распрямить. И в меня врезались много раз.
Но я всегда супер аккуратен и даже не сигнала, что бы расступились пешеходы, так как у них преимущество на тротуаре.
Я сигналил, но не что бы расступились, а что бы слышали, что они не одни. Так, по тротуару с пешеходами — километров 7-10 скорость, без — сколько мог ехать, столько и ехал. Если дети — то на грани падения тащился, тк они вообще непредсказуемы.
У нас есть рейтинг. Его видим только мы. Но он есть. Не нарушай. Бойся меня.
Рейтинг измерять по высоте гребня
Решить проблему не тех людей на самокатах можно было бы двумя мерами: 1. Повысить порог денежного входа в виде обязательного денежного депозита в дохрена рублей, который оператор проката вернет в конце сезона, если ты его не выездил; 2. Аунтификация в приложении проката через учетку от госуслуг.
Тогда количество рассекающих подростков снизится в разы, а взрослые будут бережнее относиться и к самокатам и к процессу вождения. Да при этом отпадет какая-то часть аудитории, но все-равно государство примерно до таких или похожих законодательных мер в итоге додумается. А придуманные шильдики с номерами на корпусе самоката это никому и ничем не поможет, кроме как менту зафиксировать номер брошенного самоката после дпт, но они и без номеров с этим как-то справлялись раньше.
Надо, чтобы в приложении появлялся петух, когда часто нарушаешь
ПХАХ)) ну да, что еще может быть убедительнее петуха)) особенно в нашей стране то)
наверное у них очень много клиентов и они думают как с ними бороться. то есть вместо расширения парка самокатов решили уменьшить клиентскую базу.
А вы не переживайте - операторов скотокатов в Москве прижмут всех.
да скорей бы уже прижали, раздражает капец
Ну не в один день, но прижмут. И станет почище и поспокойнее
Да по шапке поди получили от властей, вот и пришлось.
Главное проблема в том, что мало где есть отдельные полосы для передвижения на самокате. Поэтому они то в людей врезаются, то в машины
Прелестно. То есть если мне не дали отдельную полосу - я могу давить людей? Замечательная логика - заверните две!
логика не в этом - а в том что нужна отдельная проезжая часть под СИМы. массово им не место ни на тротуаре, ни на дороге для машин, тогда СИМы будут очень хорошим средством передвижения и разгрузки дорог от машин
Ох, славно говоритеа в том что нужна отдельная проезжая часть под СИМы
Так может сначала сделать, а потом выпускать эти тысячи скотокатов? А не так, что они сейчас всем говнят и с горящей жопой все думают, куда этих уродов теперь девать?
сначала уже не получится, это уже в прошлом. а так да, надо спецналог на операторов и пользователей и встраивание на эти деньги конструктивно выделенных полос движения СИМов
Ну если они перестанут давать в аренду самокатам ,тем кому все равно на правила,я думаю все будут только за такие нововведения
Кажется, что у Яндекса размер номерного знака какой был в прошлом сезоне, такой и остался.
ахахахах это ее просто друг и ты)у Яндекса номер даже с лупой не разглядеть 🤣🤣🤣А это он еще не в движении, как камеры могут такой номер засечь непонятно
Будут ли считаться нарушением самокаты, брошенные раком-боком, поперек тротуара, у подъездов, на узких пешеходных дорожках и т.д.?
Строго всем обязательное прохождение таких тестов сделать, не понимаю как может быть иначе
Ладно, добавили и добавили, понятно
Карточка клиентаеблан и скандалист — завершать диалог «передадим ваше пожелание»
овца истеричка — дайте ей промокод, пусть заткнется.
идиот — не вступать в диалог
"Информацию о нарушениях «Юрент» собирает со стороны городских администраций и органов правопорядка" - чот я сомневаюсь что эти организации так запросто станут делиться такой информацией, которая суть их хлеб.