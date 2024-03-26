Транспорт
Таня Боброва

«Юрент» запустил внутренний рейтинг пользователей с данными о нарушениях Статьи редакции

Водители его не видят.

  • Сервис кикшеринга рассказал, что запустил рейтинг пользователей. Это внутренняя информация для компании в карточке клиента о нарушениях ПДД и правил сервиса, уточнили vc.ru в «Юренте».
  • За нарушения вводятся санкции — от предупреждения до блокировки: при повторных или «серьёзных» нарушениях, например за передачу аккаунта несовершеннолетним, пользователь будет заблокирован в приложении.

  • Информацию о нарушениях «Юрент» собирает со стороны городских администраций и органов правопорядка. У сервиса также есть выделенная линия поддержки, на которую любой может направить информацию о нарушениях ПДД.

  • В марте 2024 года «Юрент» запустил тестирование на знание ПДД в приложении. Пользователи могут пройти его по желанию, сервис планирует сделать его обязательным для новых пользователей. Пуш о необходимости пройти тест получат и те, кто нарушил правила дорожного движения.
  • В новом сезоне «Юрент» добавит укрупнённые индивидуальные номера на электросамокаты. Вместе с властями Москвы оператор протестировал автоматическое выявление нарушений ПДД и распознавание номеров с помощью видеокамер. Большими номерами для фиксации нарушений камерами свои устройства в Москве оснастили также Whoosh и «Яндекс Go».

#новости #юрент

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44 комментария
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 Барсуков

Рейтинг ничего не решает, к сожалению
Ты можешь 5 раз проехать спокойно, а потом в себя слишком поверишь разок и всё

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Филипп Новиков

А ещё максимальное наказание в виде блокировки аккаунта по номеру телефона легчайшим образом обходится путем разовой верификации с другого номера, и все.
Достаточно посмотреть на количество подростков, гоняющих по привязанным родительскими картам, чтобы понять это.
Родители, встающие на один Whoosh с ребенком, заслуживают отдельного упоминания - с этим точно нужно бороться.

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Alex Melnikoff

чем больше суицидников, тем меньше суицидников

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Филипп Новиков

Но дети не должны отвечать за долбанутых родителей, которые выбирают такой вид их доставки в садик и школу.

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Запопу Кусь

Я чуть не умерла от этих самокатов 🤧
Запретить всё нафиг!

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Русик Чебот

А я от машины чуть умер. Их тоже запрещаем

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Crowner

Чуть умер - это умер, но не совсем?

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Роботы из зубной пасты

Это — умер, но внутри.

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Русик Чебот

Ага, стал жертвой морального насилия со стороны автомобиля. Это было ужасно

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Артемий Горлов

Регулировать нужно. Не все ответственно относятся.

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Журова Марина

А я слышала, что самолеты разбиваются. Не буду летать.

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Влад Каничев

ну тогда уж и велосипеды тоже запрещаем, на них подростки тоже бывает неадекватно ездят. Только метро ,только хардкор

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flash

так в прошлый раз вы ответили мне что не выжили после этого, определитесь умерли или не умерли🧐

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Дима Коренев

Видимо как у кошки, есть несколько жизней

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Vladimir Ivanov

А зачем вы его арендовали, если ездить не умеете 😁?

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Запопу Кусь

Я ничего не арендовала, а просто шла ногами по улице 🤧

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Куртуазный маньерист

а надо было арендовать

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Влад Шушкевич

Да, я для себя понял, что либо ты тот, кого сбивают идиоты на самокатах, либо ты идиот на самокате.

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Роботы из зубной пасты

У меня был, ездил аккуратно, никого не сбивал, сам в итоге разложился)

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Влад Шушкевич

А я в пьяного врезался, но он решил резко руки распрямить. И в меня врезались много раз.
Но я всегда супер аккуратен и даже не сигнала, что бы расступились пешеходы, так как у них преимущество на тротуаре.

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Роботы из зубной пасты

Я сигналил, но не что бы расступились, а что бы слышали, что они не одни. Так, по тротуару с пешеходами — километров 7-10 скорость, без — сколько мог ехать, столько и ехал. Если дети — то на грани падения тащился, тк они вообще непредсказуемы.

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Griby Lenina

У нас есть рейтинг. Его видим только мы. Но он есть. Не нарушай. Бойся меня.

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Андрей

Рейтинг измерять по высоте гребня

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Mayorov Sergey

Решить проблему не тех людей на самокатах можно было бы двумя мерами: 1. Повысить порог денежного входа в виде обязательного денежного депозита в дохрена рублей, который оператор проката вернет в конце сезона, если ты его не выездил; 2. Аунтификация в приложении проката через учетку от госуслуг.
Тогда количество рассекающих подростков снизится в разы, а взрослые будут бережнее относиться и к самокатам и к процессу вождения. Да при этом отпадет какая-то часть аудитории, но все-равно государство примерно до таких или похожих законодательных мер в итоге додумается. А придуманные шильдики с номерами на корпусе самоката это никому и ничем не поможет, кроме как менту зафиксировать номер брошенного самоката после дпт, но они и без номеров с этим как-то справлялись раньше.

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Максим Исаев

Надо, чтобы в приложении появлялся петух, когда часто нарушаешь

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Евгения Маленкова

ПХАХ)) ну да, что еще может быть убедительнее петуха)) особенно в нашей стране то)

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Алекс Ввв

наверное у них очень много клиентов и они думают как с ними бороться. то есть вместо расширения парка самокатов решили уменьшить клиентскую базу.

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Alexey Ivanov

А вы не переживайте - операторов скотокатов в Москве прижмут всех.

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Евгения Маленкова

да скорей бы уже прижали, раздражает капец

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Alexey Ivanov

Ну не в один день, но прижмут. И станет почище и поспокойнее

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Это Пройдет

Да по шапке поди получили от властей, вот и пришлось.

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Океанский Кит

Главное проблема в том, что мало где есть отдельные полосы для передвижения на самокате. Поэтому они то в людей врезаются, то в машины

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Alexey Ivanov
Главное проблема в том, что мало где есть отдельные полосы для передвижения на самокате. Поэтому они то в людей врезаются, то в машины

Прелестно. То есть если мне не дали отдельную полосу - я могу давить людей? Замечательная логика - заверните две!

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Nikolay Skidanov

логика не в этом - а в том что нужна отдельная проезжая часть под СИМы. массово им не место ни на тротуаре, ни на дороге для машин, тогда СИМы будут очень хорошим средством передвижения и разгрузки дорог от машин

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Alexey Ivanov
массово им не место ни на тротуаре, ни на дороге для машин

Ох, славно говорите

а в том что нужна отдельная проезжая часть под СИМы

Так может сначала сделать, а потом выпускать эти тысячи скотокатов? А не так, что они сейчас всем говнят и с горящей жопой все думают, куда этих уродов теперь девать?

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Nikolay Skidanov

сначала уже не получится, это уже в прошлом. а так да, надо спецналог на операторов и пользователей и встраивание на эти деньги конструктивно выделенных полос движения СИМов

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Илья Затокин

Ну если они перестанут давать в аренду самокатам ,тем кому все равно на правила,я думаю все будут только за такие нововведения

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Игорь Лыков

Кажется, что у Яндекса размер номерного знака какой был в прошлом сезоне, такой и остался.

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Андрей Маркин

ахахахах это ее просто друг и ты)у Яндекса номер даже с лупой не разглядеть 🤣🤣🤣А это он еще не в движении, как камеры могут такой номер засечь непонятно

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Илья

Будут ли считаться нарушением самокаты, брошенные раком-боком, поперек тротуара, у подъездов, на узких пешеходных дорожках и т.д.?

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Леонард Хофстедтер
В марте 2024 года «Юрент» запустил тестирование на знание ПДД в приложении. Пользователи могут пройти его по желанию

Строго всем обязательное прохождение таких тестов сделать, не понимаю как может быть иначе

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Баки

Ладно, добавили и добавили, понятно

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Невероятный Блондин

Карточка клиента

еблан и скандалист — завершать диалог «передадим ваше пожелание»
овца истеричка — дайте ей промокод, пусть заткнется.
идиот — не вступать в диалог
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Andr K

"Информацию о нарушениях «Юрент» собирает со стороны городских администраций и органов правопорядка" - чот я сомневаюсь что эти организации так запросто станут делиться такой информацией, которая суть их хлеб.

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