Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Сейчас компания с российскими корнями работает в Париже, Лондоне и России, а в 2021 году планирует выйти в США или Азию.
Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely с российскими корнями планирует привлечь $30 млн для выхода на новые рынки, сообщает CNBC со ссылкой на основателя и гендиректора компании Антона Чиркунова. Сейчас сервис работает в Париже, Лондоне и нескольких российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.
В 2021 году Wheely планирует привлечь дополнительное финансирование для выхода на рынок США или Азии. Компания рассматривает для экспансии три города США — Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго, а также четыре города Азии — Токио, Сеул, Осака и Шанхай. Открытие в новом городе обойдётся в $10 млн, рассказал Чиркунов.
«В 2020 году мы сосредоточимся на развитии бизнеса в Европе. Есть некоторые цели, которые мы запланировали», — сказал Чиркунов.
С апреля 2019 года штаб-квартира Wheely находится в Лондоне. Сервис остаётся убыточным, но в Москве компания вышла на прибыль, сообщил её основатель. Весной 2020 года Wheely планирует запуститься на Лазурном берегу, говорили в компании в сентябре 2019 года.
С момента основания в 2010 году Wheely привлекла $28 млн: $13 млн в 2016 году и $15 млн в апреле 2019 года. В 2011 году компания получила грант на $25 тысяч от Юрия Мильнера и Павла Дурова.
Запомнилась компания по выходкам в маркетах, когда пользователей с версией андройда ниже 10 посылали.
Есть отличия от класса бизнес в такси?
В Вили всегда двери открывают, а в Я.Такси в бизнесе никогда (хотя, кажется, должны были).
О хоспади, какие вопросы вас волнуют. Заплатить пару штук и почувствовать себя лакшери и элитой, а не каким-то масмаркет лохом, потому что вам открывают дверь в такси? Серьезно?
Остыньте, милейший. Я всего лишь на вопрос ответил. Там же не только открытие дверей, но и гарантия, что нормальный водитель, чистая машина, встретят и проводят до подъезда с зонтом, если дождь. С вашей логикой идите к салону Мерседес и убеждайте клиентов, что есть Солярис, и не нужны им Мерсы.
Вполне серьезно. Когда платишь за услугу и не получаешь ее, это разве хорошо?
Обычно пишут те кто ездит только на экономе.
Помимо прочего в вилли гораздо жесте требование к водителям и чистоте в авто. + вилли можно заранее заказать и быть уверенным что машина точно будет.
Мне не нужно открывать дверь, а вот моей жене таксисты забывают открывать
Вот отмывают деньги! Молодцы, 10 млн на город при реальных затратах в тысяч сто с избытком. По уровню убытков впереди планеты всей.
Купите мне Майбах за 100 тысяч? Ну или за 50, раз с избытком :)
Напомните там нужна подписка или можно как Яндекс.Такси использовать?
Блоги компаний
Показать еще