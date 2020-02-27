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Транспорт
Лиана Липанова
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Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely запланировал привлечь $30 млн для выхода на новые рынки Материал редакции

Сейчас компания с российскими корнями работает в Париже, Лондоне и России, а в 2021 году планирует выйти в США или Азию.

18 комментариев
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Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely с российскими корнями планирует привлечь $30 млн для выхода на новые рынки, сообщает CNBC со ссылкой на основателя и гендиректора компании Антона Чиркунова. Сейчас сервис работает в Париже, Лондоне и нескольких российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.

В 2021 году Wheely планирует привлечь дополнительное финансирование для выхода на рынок США или Азии. Компания рассматривает для экспансии три города США — Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго, а также четыре города Азии — Токио, Сеул, Осака и Шанхай. Открытие в новом городе обойдётся в $10 млн, рассказал Чиркунов.

«В 2020 году мы сосредоточимся на развитии бизнеса в Европе. Есть некоторые цели, которые мы запланировали», — сказал Чиркунов.

С апреля 2019 года штаб-квартира Wheely находится в Лондоне. Сервис остаётся убыточным, но в Москве компания вышла на прибыль, сообщил её основатель. Весной 2020 года Wheely планирует запуститься на Лазурном берегу, говорили в компании в сентябре 2019 года.

С момента основания в 2010 году Wheely привлекла $28 млн: $13 млн в 2016 году и $15 млн в апреле 2019 года. В 2011 году компания получила грант на $25 тысяч от Юрия Мильнера и Павла Дурова.

#новость #wheely

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18 комментариев
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Yan Purvenes

–3

Запомнилась компания по выходкам в маркетах, когда пользователей с версией андройда ниже 10 посылали.

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Sergey Ontime

0

Есть отличия от класса бизнес в такси?

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Sergey Vlasov

Sergey
1

В Вили всегда двери открывают, а в Я.Такси в бизнесе никогда (хотя, кажется, должны были).

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Nikolai O

Sergey
0

Должны и в Яндекс. Элит или премьер. 

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Alexander Bazarkin

Nikolai
1

О хоспади, какие вопросы вас волнуют. Заплатить пару штук и почувствовать себя лакшери и элитой, а не каким-то масмаркет лохом, потому что вам открывают дверь в такси? Серьезно?

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Nikolai O

Alexander
1

Остыньте, милейший. Я всего лишь на вопрос ответил. Там же не только открытие дверей, но и гарантия, что нормальный водитель, чистая машина, встретят и проводят до подъезда с зонтом, если дождь. С вашей логикой идите к салону Мерседес и убеждайте клиентов, что есть Солярис, и не нужны им Мерсы. 

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Dmitry Machurin

Alexander
1

Вполне серьезно.  Когда платишь за услугу и не получаешь ее, это разве хорошо? 
Обычно пишут те кто ездит только на экономе. 
Помимо прочего в вилли гораздо жесте требование к водителям и чистоте в авто. + вилли можно заранее заказать и быть уверенным что машина точно будет. 
Мне не нужно открывать дверь, а вот моей жене таксисты забывают открывать

Ответить

Nikolai O

Dmitry
0

В элит у Яндекса тоже все ок. Не ездил с Виили, не могу сравнить. 

Ответить

Dmitry Machurin

Nikolai
0

далеко не всегда

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Nikolai O

–5

Вот отмывают деньги! Молодцы, 10 млн на город при реальных затратах в тысяч сто с избытком. По уровню убытков впереди планеты всей. 

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Mikhail Titov

Nikolai
0

Купите мне Майбах за 100 тысяч? Ну или за 50, раз с избытком :)

Ответить

Nikolai O

Mikhail
0

Уважаемый, у Wheely нет ни одного (!!!!) собственного автомобиля! Они тот же Яндекс такси в премиум сегменте. 

Ответить

Nikolai O

Mikhail
0

Тот же Геттрансфер в премиум сегменте. Ни у того, ни у другого нет своих автомобилей. 

Ответить

Dmitry Machurin

Nikolai
0

100 тыс даже не хватит снять офис и нанять первых сотрудников

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Vitold Sedyshev

0

Напомните там нужна подписка или можно как Яндекс.Такси использовать?

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Алексей Голобурдин

Vitold
0

Я пользуюсь без подписки

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Bulat Bayminov

Vitold
0

Там нет никакой подписки. Можно пользоваться как в Яндексе

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all shoot

Vitold
0

можно как ЯД и остальные такси.

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