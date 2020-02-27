Сейчас компания с российскими корнями работает в Париже, Лондоне и России, а в 2021 году планирует выйти в США или Азию.

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Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely с российскими корнями планирует привлечь $30 млн для выхода на новые рынки, сообщает CNBC со ссылкой на основателя и гендиректора компании Антона Чиркунова. Сейчас сервис работает в Париже, Лондоне и нескольких российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.

В 2021 году Wheely планирует привлечь дополнительное финансирование для выхода на рынок США или Азии. Компания рассматривает для экспансии три города США — Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго, а также четыре города Азии — Токио, Сеул, Осака и Шанхай. Открытие в новом городе обойдётся в $10 млн, рассказал Чиркунов.

«В 2020 году мы сосредоточимся на развитии бизнеса в Европе. Есть некоторые цели, которые мы запланировали», — сказал Чиркунов.

С апреля 2019 года штаб-квартира Wheely находится в Лондоне. Сервис остаётся убыточным, но в Москве компания вышла на прибыль, сообщил её основатель. Весной 2020 года Wheely планирует запуститься на Лазурном берегу, говорили в компании в сентябре 2019 года.