«Делимобиль» начал работать в Сочи Статьи редакции
Машины можно будет арендовать со 2 апреля.
- В Сочи для аренды будут доступны 250 новых машин, в течение месяца автопарк вырастет до 500 автомобилей, рассказали в компании. Это 11-й город присутствия сервиса.
- В долгосрочной перспективе каршеринг планирует работать во всех российских городах с населением более 500 тысяч человек.
- Для аренды будут доступны автомобили Belgee, Haval, Geely, Tank 300 и другие. Взять и оставить машину можно будет в Большом Сочи, Красной Поляне, Адлере, Кудепсте, Хосте, Мацесте, аэропорту Сочи и других районах. Также можно добраться до Ростова-на-Дону.
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Ну молодцы, растут, с учетом того что многие в Сочи приезжают на отдых ,каршеринг там лишним не будет
Он там уже несколько лет как :)
То был бессмысленный сгенерированный комментарий
Местные таксисты идут на таран врага.
Дааа,я уже вижу как будут спускать с серпантина
В г. Сочи и окрестностях работают не один год уже Яндекс, Белка, Ситидрайв, Cars7 + несколько местных сервисов долгосрочной аренды. Так что таксисты давно привыкли к такой конкуренции. Конкуренция только на пользу.
В прошлом году был в Адлере, сильно хватило каршерингов, сейчас немного поудобнее будет
И в Адлере и в Сочи проблема с парковкой. И бесплатной-платной городской парковки для каршеринга нет.
У меня при слове "делимобиль" исключительно такая ассоциация. Или так задумано?
Хи-хи. Я не одна такая 🙋♀️
Я раньше тоже думала что это индийские машины 🤭
Не просто так это единственная компания, которая регистрирует водителей без стажа)
И что?
Это позволяет новичку не терять и развивать навык, пока нет своей машины (спойлер: а она зачастую и нафиг не нужна).
Это работает для адекватных людей. Однако, сухая статистика говорит, чтоFor all crash types combined, the average carrier-recorded crash rates were highest for drivers with less than one year of commercial vehicle driving experience, regardless of age.
А компании, особенно страховые, в первую очередь полагаются на статистику при оценке рисков, поэтому такой демпинг говорит о репутации компании (впрочем, это скорее следствие, а о репутации говорят отзывы).
«Это работает для адекватных людей».
Согласен. Но тем не ме.
Максимум через год все эти поделия китаепрома - будут затоталены и сданы в утиль.
Армянское такси не потерпит конкурентов.
Делимобиль - это проект Правительства Москвы?
В Сочи вообще беда с соблюдением ПДД. К тому же парковочных мест не хватает совершенно. Куда они еще каршеринг завозят..
Хорошо "растут" в развитии. Развивают сервис и увеличивают города присутствия. Да и если учесть что в сезон в Сочи много отдыхающих пользоваться спросом будет. Интересно как отреагировали сочинские таксисты на эту новость? Что будут делать с конкурентом?