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Транспорт
Лиана Липанова
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Китайская Baidu обошла Waymo в калифорнийском рейтинге самостоятельности беспилотников Материал редакции

Водителям Baidu приходилось перехватывать управление лишь каждые 29 000 км, а водителям Waymo — каждые 21 300 км.

5 комментариев
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Китайская ИТ-компания Baidu стала лидером рейтинга самостоятельности беспилотников в 2019 году, составленного Департаментом транспорта Калифорнии на основе отчётов самих компаний. Об этом пишет N+1 со ссылкой на сообщение ведомства.

Если компания не предоставляет отчёт, то лишается разрешения на испытание, объясняет N+1. Так, в 2019 году разрешения потеряли Roadstar.ai и Xmotors.ai.

Всего за 2019 год беспилотники проехали по дорогам Калифорнии 4,6 млн км, в 2018 году — 3,3 млн км, указывает Wired. Испытания проводили 36 компаний.

Wired

Рейтинг формируется исходя из частоты вмешательств людей в работу беспилотников. Например, водителям четырёх автомобилей, которые Baidu тестировала в Калифорнии, приходилось перехватывать управление в среднем каждые 29 000 км.

Всего беспилотники китайской компании проехали 174 000 км — водителям пришлось вмешаться шесть раз, пишет The Verge. При этом в 2018 году водителям Baidu приходилось брать на себя управление каждый 330 км, указывает издание.

N+1

Автомобили Waymo, подразделения беспилотников Alphabet, проехали 2,3 млн километров. Водителям этой компании приходилось брать управление на себя в среднем каждые 21 300 км.

Беспилотники Cruise (подразделение General Motors) преодолели расстояние в 1,3 млн км и самостоятельно проезжали в среднем 19 700 км, AutoX — 17 200 тысячи км.

Водителю Tesla ни разу не пришлось вмешиваться в работу беспилотника, за год машина компании проехала по дорогам Калифорнии всего 19 600 км, пишет N+1.

Одни из худших результатов показали автомобили Lyft, Mercedes-Benz и Toyota. Каждая из компаний сообщила, что ей пришлось перехватить управление более чем 1600 раз.

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#новость #беспилотники

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5 комментариев
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Ware Wow

1

Пора вводить санкции.

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Роман Петерсон

0

А где Яндекс в списке?

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Nikita Gorokhov

Роман
1

Они не проводили испытания в Калифорнии.

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Аркадий Ростовский

Роман
1

Они только в Неваде ездили

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Alexandre Svergoun

0

Пришлось брать управление один раз на 29000 км. Так это раз в год. 
Можно смело внедрять в серийные авто и использовать под надзором водителя. Я не буду против раз в год взять управление на себя.

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