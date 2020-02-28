Водителям Baidu приходилось перехватывать управление лишь каждые 29 000 км, а водителям Waymo — каждые 21 300 км.

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Китайская ИТ-компания Baidu стала лидером рейтинга самостоятельности беспилотников в 2019 году, составленного Департаментом транспорта Калифорнии на основе отчётов самих компаний. Об этом пишет N+1 со ссылкой на сообщение ведомства.

Если компания не предоставляет отчёт, то лишается разрешения на испытание, объясняет N+1. Так, в 2019 году разрешения потеряли Roadstar.ai и Xmotors.ai.

Всего за 2019 год беспилотники проехали по дорогам Калифорнии 4,6 млн км, в 2018 году — 3,3 млн км, указывает Wired. Испытания проводили 36 компаний.

Wired

Рейтинг формируется исходя из частоты вмешательств людей в работу беспилотников. Например, водителям четырёх автомобилей, которые Baidu тестировала в Калифорнии, приходилось перехватывать управление в среднем каждые 29 000 км.

Всего беспилотники китайской компании проехали 174 000 км — водителям пришлось вмешаться шесть раз, пишет The Verge. При этом в 2018 году водителям Baidu приходилось брать на себя управление каждый 330 км, указывает издание.

N+1

Автомобили Waymo, подразделения беспилотников Alphabet, проехали 2,3 млн километров. Водителям этой компании приходилось брать управление на себя в среднем каждые 21 300 км.

Беспилотники Cruise (подразделение General Motors) преодолели расстояние в 1,3 млн км и самостоятельно проезжали в среднем 19 700 км, AutoX — 17 200 тысячи км.

Водителю Tesla ни разу не пришлось вмешиваться в работу беспилотника, за год машина компании проехала по дорогам Калифорнии всего 19 600 км, пишет N+1.