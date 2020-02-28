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Водителям Baidu приходилось перехватывать управление лишь каждые 29 000 км, а водителям Waymo — каждые 21 300 км.
Китайская ИТ-компания Baidu стала лидером рейтинга самостоятельности беспилотников в 2019 году, составленного Департаментом транспорта Калифорнии на основе отчётов самих компаний. Об этом пишет N+1 со ссылкой на сообщение ведомства.
Если компания не предоставляет отчёт, то лишается разрешения на испытание, объясняет N+1. Так, в 2019 году разрешения потеряли Roadstar.ai и Xmotors.ai.
Всего за 2019 год беспилотники проехали по дорогам Калифорнии 4,6 млн км, в 2018 году — 3,3 млн км, указывает Wired. Испытания проводили 36 компаний.
Рейтинг формируется исходя из частоты вмешательств людей в работу беспилотников. Например, водителям четырёх автомобилей, которые Baidu тестировала в Калифорнии, приходилось перехватывать управление в среднем каждые 29 000 км.
Всего беспилотники китайской компании проехали 174 000 км — водителям пришлось вмешаться шесть раз, пишет The Verge. При этом в 2018 году водителям Baidu приходилось брать на себя управление каждый 330 км, указывает издание.
Автомобили Waymo, подразделения беспилотников Alphabet, проехали 2,3 млн километров. Водителям этой компании приходилось брать управление на себя в среднем каждые 21 300 км.
Беспилотники Cruise (подразделение General Motors) преодолели расстояние в 1,3 млн км и самостоятельно проезжали в среднем 19 700 км, AutoX — 17 200 тысячи км.
Водителю Tesla ни разу не пришлось вмешиваться в работу беспилотника, за год машина компании проехала по дорогам Калифорнии всего 19 600 км, пишет N+1.
Одни из худших результатов показали автомобили Lyft, Mercedes-Benz и Toyota. Каждая из компаний сообщила, что ей пришлось перехватить управление более чем 1600 раз.
А где Яндекс в списке?
Пришлось брать управление один раз на 29000 км. Так это раз в год.
Можно смело внедрять в серийные авто и использовать под надзором водителя. Я не буду против раз в год взять управление на себя.
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