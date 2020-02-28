Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Татьяна Боброва
95

Citroën откроет предзаказ на двухместный электромобиль Ami для коротких поездок весной 2020 года Материал редакции

Машину можно будет купить, взять в рассрочку или поминутную аренду, а для управления не нужны водительские права.

3 комментария
В закладки

Citroën рассказал о старте продаж двухместного электромобиля Ami, концепт которого был представлен на Женевском автосалоне в 2019 году. Компания позиционирует электромобиль как транспорт для коротких поездок и альтернативу самокатам, велосипедам и другому транспорту.

Citroën

Компания откроет предзаказ с 30 марта 2020 года во Франции, а затем в Испании, Италии, Бельгии, Португалии и Германии, пишет TechCrunch. Первые поставки запланированы на июнь.

Ami не классифицируется как обычный автомобиль, поэтому водителям не нужны права, а управлять электромобилем сможет даже подросток старше 14 лет во Франции и старше 16 лет в большинстве других европейских стран, говорят в компании. Электромобиль имеет запас хода 70 км и полностью заряжается за три часа от стандартной розетки.

Клиенты смогут купить Ami за €6000 (около 430 тысяч рублей), оформить рассрочку за €19,99 в месяц на четыре года (1400 рублей) с первоначальным взносом €2644 (189,4 тысячи рублей) или пользоваться машиной как каршерингом за €0,26 в минуту (18,6 рублей).

Citroën

#новость #электромобили

Транспорт
Подписан
Отписаться
Правительство разрешило тестировать беспилотники на дорогах общего пользования ещё в 11 регионах
Сейчас эксперимент проходит в Москве и Татарстане.
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 3, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 109774, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 28 Feb 2020 21:26:34 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Маркетинг
Как мы купили пост в ЖЖ Лебедева за 250 000 рублей: шквал заявок и вирусный эффект
250 тысяч рублей за размещение, 161 заявка за 3 дня и 1 подписанный контракт на 150 т.р. на момент написания статьи…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 109774, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/109774\/get","add":"\/comments\/109774\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/109774"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199115, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Vl Al

2

Если в этом холодильнике на колесах есть холодное пиво - это класс!

Ответить

Andrew Simon

Vl
1

Да, пожалуй холодильник это лучше. Я почему то подумал про биотуалет.

Ответить

Nick Sidorov

0

Круть! 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Versus.legal
Подписан
Отписаться
Как отстоять право на свой домен?
В свете нашумевших претензий правообладателей решили рассказать о том, как владелец сайта может потерять свой домен и к…
2
eBay
Подписан
Отписаться
Тренеры, приготовьте покеболы: eBay раскрывает самое популярное из мира покемонов
Вчера весь мир праздновал международный Pokemon Day: 27 февраля 1996 года были выпущены первые видеоигры Pokеmon Red Ve…
0
Орта
Подписан
Отписаться
Дилемма первого лица: постить или не постить?
Материал подготовлен международным коммуникационным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникаци…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Тинькофф
за день
Работать не страшно. Персонально для вас неофициально: "Пацаны, все нормально, это личные дела Олега! Ни к банку ни к другим составляющим группы Тинькофф они отношения не имеют!" :)
Налоговое управление США инициировало слушания в отношении Олега Тинькова
BearStrikesBack
за неделю
Вы можете избавиться от семьи. Это даст вам ваши два часа. 
Вставать в пять утра — это факен изи
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Ware Wow

Как продвигать бизнес в…

Andrew Simon

Citroën откроет предзаказ на…

Sergey Furtaev

ФНС заблокировала счёт…

Артем Ружейников

Потерял 1 млн рублей на…

Nick Sidorov

Citroën откроет предзаказ на…

Konstantin Ivanov

«Ростелеком» сообщил о…

евгений аношин

Китайская Baidu обошла Waymo в…

Vl Al

Citroën откроет предзаказ на…

Артем Ружейников

Потерял 1 млн рублей на…

Влад Берг

Запись в подсайте Карьера

Артем Ружейников

Потерял 1 млн рублей на…

Pol Bal

За что готовы платить китайские…

Gleb Orlov

Сайт попал под фильтр…

Олег Борзов

Маркетплейс «Беру» выпустил…

Паронормальный

The Information: Apple…

Паронормальный

Налоговое управление США…

Gleb Orlov

Сайт попал под фильтр…

George Yudin

Налоговое управление США…

Artemiy Shlesberg

Маркетплейс «Беру» выпустил…

Syzygy

Интернет 2020 в России и мире…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "3c305b26" } { "page_type": "default" }