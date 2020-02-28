Машину можно будет купить, взять в рассрочку или поминутную аренду, а для управления не нужны водительские права.

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Citroën рассказал о старте продаж двухместного электромобиля Ami, концепт которого был представлен на Женевском автосалоне в 2019 году. Компания позиционирует электромобиль как транспорт для коротких поездок и альтернативу самокатам, велосипедам и другому транспорту.

Citroën

Компания откроет предзаказ с 30 марта 2020 года во Франции, а затем в Испании, Италии, Бельгии, Португалии и Германии, пишет TechCrunch. Первые поставки запланированы на июнь.

Ami не классифицируется как обычный автомобиль, поэтому водителям не нужны права, а управлять электромобилем сможет даже подросток старше 14 лет во Франции и старше 16 лет в большинстве других европейских стран, говорят в компании. Электромобиль имеет запас хода 70 км и полностью заряжается за три часа от стандартной розетки.

Клиенты смогут купить Ami за €6000 (около 430 тысяч рублей), оформить рассрочку за €19,99 в месяц на четыре года (1400 рублей) с первоначальным взносом €2644 (189,4 тысячи рублей) или пользоваться машиной как каршерингом за €0,26 в минуту (18,6 рублей).