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Транспорт
Лера Михайлова
2688

В приложении «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров Материал редакции

Пользователи теперь могут посмотреть свою среднюю оценку от водителей.

  • «Яндекс.Такси» в тестовом режиме запустило рейтинг пассажиров, который отображается в приложении. Об этом со ссылкой на компанию пишет РБК.
  • Представители «Яндекс.Такси» рассказали vc.ru, что рейтинг пользователей существовал и раньше, но не отображался в приложении. Оценки стали видны для части пользователей с февраля 2020 года.
  • На сайте «Яндекс.Такси» указано, что водители выставляют оценки пассажирам: от одного до пяти баллов. Рейтинг высчитывается из последних 40 оценок, при этом недавние оценки имеют больше веса, чем старые.
  • В «Яндексе» уточнили, что пока у водителей рейтинг пассажира не отображается, но в дальнейшем он будет доступен и для них.
  • В компании считают, что рейтинговая система помогает определять недобросовестных клиентов, например, тех, кто ведёт себя агрессивно. Заказы пользователей с хорошими оценками будут приоритетными, пишет РБК.
  • В мае 2019 года Uber рассказал о планах блокировать пассажиров с низким рейтингом в США и Канаде. Тогда в приложениях российских сервисов «Яндекс.Такси» и Uber Russia рейтинги пассажиров не отображались — но в компании пообещали, что эти данные будут видны в будущем.
  • Обновлено 11:11 Представители Uber Russia уточнили, что в российской версии приложения рейтинг пользователя не отображается — он виден только в глобальной версии приложения Uber.
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Водитель в приложении может поставить пользователю оценку от одного до пяти баллов, рейтинг будет…
www.rbc.ru

#новости #яндекстакси

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33 комментария
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Alex Kalashnikoff

16

наконец то мир узнает какой я хороший.

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Комментарий удален

MEGAtraXXXer666

6

Ждём реализации следующей серии «Чёрного зеркала».

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MEGAtraXXXer666

MEGAtraXXXer666
0

А с другой стороны рейтинг не такая уж и плохая штука...

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Roman Trifonov

5

Что мешает водителю, который считает сумму заказа необоснованно низкой, поставить плохую оценку пользователю?

Как показывает практика, водители хотят наебать пользователей чаще, чем наоборот. Соответственно, нужно ожидать злоупотребления этим. 

И планируется ли показывать рейтинг самому пассажиру? А то как-то нечестно получается. 

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Иван Вторушин

Roman
0

В яндексе уже сейчас видно свой рейтинг пассажира, в убере я пока не вижу

Ответить

Roman Trifonov

Иван
0

Ага, увидел. 4.93 :/

Ответить

Alex Petrov

3

Да давайте Яндекс,  протолкните уже  через правительство  законопроект о социальном рейтинге как в Китае и слейтесь уже окончательно в танце с "товарищем  майором".

Ответить

Anastasia Demii

0

А деньги за поездку тогда за что мы платим...за их бензин и «сервис»? И пусть я опоздаю и Урюк поставит мне 3 бала, а потом поедет 130км/час в прокуренной машине... кто кому услугу тогда предоставляет за деньги?

Ответить

Сергей Михельсон

Anastasia
3

У тебя мысли стрёмные, как и ты сама

Ответить

Сергей Михельсон

2

Я идельный пассажир. Но в своё время рейтинг у меня просел из-за того, что я вызывал такси для поездки на 2 км. Видимо водил это очень бесило. 

Ответить

AnlimiT

2

Душевный разговор с водителем 3 звезды. Душевный разговор с водителем с вниканием в проблему 5 звёзд 😁

Ответить

Rus Zay

2

-"Вези меня, мразь!"
- простите, но ваш рейтинг слишком низок.

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Кирилл Царенко

2

Если будешь хорошим пассажиром, то однажды твои заявки начнут брать женщины таксисты.

Ответить

ivan krapivin

2

За право возить пассажиров с высоким рейтингом водители заплатят повышенную комиссию системе.

Ответить

Даниил Гусаров

1

Лучше бы нормальную модерацию водителей сделали, на экономе уже ездить невозможно прокуренные машины с узбеками гоняющими по 100км/ч, комфорт вообще ничем от эконома не отличается. Ездить нормально можно только на комфорт + и далее, но у конкурентов дешевле, а качество как на комфорт+.

Ответить

Dmitri Atname

1
Ответить

Nick Sidorov

–3

Достаточно неоднозначное решение

Ответить

Leonardo DaVinci

Nick
–1

достаточно глупый комментарий

Ответить

Сергей Щукин

–1

Ой, а где же комментарии про цифровой концлагерь и сравнения с Китаем?

Или тот факт, что сценарий реализован корпорацией, а не государством, сразу делает ситуацию нормальной?

Ответить

Валерий Никнейм

0

Интересно, что я такого на 0.05 накосячил? 

Ответить

Николай Шелопугин

Валерий
0

4,95 – это стартовый рейтинг

Ответить

Максим Оганов

Николай
1

Уверены?) Выше комментатор кинул скрин с рейтингом 5.0

Ответить

Николай Шелопугин

Максим
1

Хм, действительно

Ответить

Andrew Shmig

Валерий
0

Аналогично.
У кого-то ниже рейтинг есть? Любопытно.

Ответить

Roman Trifonov

Andrew
0

4.93

Ответить

Максим Оганов

Andrew
0

4.91, ранее тоже был 4.93, кому-то не угодил)

Ответить

Dmitri Atname

Валерий
0

чаевые не оставил)

Ответить

Alexandr Simonov

Валерий
0

Не захотел поговорить по братски

Ответить

AnlimiT

0

в самом приложении Я.Такси
Рейтинг — средневзвешенное из последних 40 оценок. Считается как среднее, только недавние оценки имеют больше веса, чем старые.

Максимальный рейтинг — 5. Не переживайте, если у вас он чуть ниже: быть идеальным пассажиром сложно. То, что показалось вам мелочью, могло быть важным для водителя. Например, вы громко хлопнули дверью, забыли поздороваться или попрощаться.

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер

0

пох на рейтинг, с тех пор как я поменял обычное имя в ятакси на Гендальфа меня вообще 9 из 10 везти не хотят) слишком бредовые триггеры у водил в голове, заставляющие их жать отмену)

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Антон Ерофеев

–1

Очень и очень неоднозначно! Кто нибудь располагает информацией, видят ли водители оценки, которые ставят клиенты? Есть вероятность, что таксисты будут в отместку ставить низкие оценки?

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Leonardo DaVinci

Антон
–1

нет не видят, не ссы

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Alexandr Simonov

Leonardo
0

а у ситимобила?

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