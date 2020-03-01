Пользователи теперь могут посмотреть свою среднюю оценку от водителей.
«Яндекс.Такси» в тестовом режиме запустило рейтинг пассажиров, который отображается в приложении. Об этом со ссылкой на компанию пишет РБК.
Представители «Яндекс.Такси» рассказали vc.ru, что рейтинг пользователей существовал и раньше, но не отображался в приложении. Оценки стали видны для части пользователей с февраля 2020 года.
На сайте «Яндекс.Такси» указано, что водители выставляют оценки пассажирам: от одного до пяти баллов. Рейтинг высчитывается из последних 40 оценок, при этом недавние оценки имеют больше веса, чем старые.
В «Яндексе» уточнили, что пока у водителей рейтинг пассажира не отображается, но в дальнейшем он будет доступен и для них.
В компании считают, что рейтинговая система помогает определять недобросовестных клиентов, например, тех, кто ведёт себя агрессивно. Заказы пользователей с хорошими оценками будут приоритетными, пишет РБК.
В мае 2019 года Uber рассказал о планах блокировать пассажиров с низким рейтингом в США и Канаде. Тогда в приложениях российских сервисов «Яндекс.Такси» и Uber Russia рейтинги пассажиров не отображались — но в компании пообещали, что эти данные будут видны в будущем.
Обновлено 11:11 Представители Uber Russia уточнили, что в российской версии приложения рейтинг пользователя не отображается — он виден только в глобальной версии приложения Uber.
Alex Kalashnikoff
наконец то мир узнает какой я хороший.
Комментарий удален
MEGAtraXXXer666
Ждём реализации следующей серии «Чёрного зеркала».
MEGAtraXXXer666MEGAtraXXXer666
А с другой стороны рейтинг не такая уж и плохая штука...
Roman Trifonov
Что мешает водителю, который считает сумму заказа необоснованно низкой, поставить плохую оценку пользователю?
Как показывает практика, водители хотят наебать пользователей чаще, чем наоборот. Соответственно, нужно ожидать злоупотребления этим.
И планируется ли показывать рейтинг самому пассажиру? А то как-то нечестно получается.
Иван ВторушинRoman
В яндексе уже сейчас видно свой рейтинг пассажира, в убере я пока не вижу
Roman TrifonovИван
Ага, увидел. 4.93 :/
Alex Petrov
Да давайте Яндекс, протолкните уже через правительство законопроект о социальном рейтинге как в Китае и слейтесь уже окончательно в танце с "товарищем майором".
Anastasia Demii
А деньги за поездку тогда за что мы платим...за их бензин и «сервис»? И пусть я опоздаю и Урюк поставит мне 3 бала, а потом поедет 130км/час в прокуренной машине... кто кому услугу тогда предоставляет за деньги?
Сергей МихельсонAnastasia
У тебя мысли стрёмные, как и ты сама
Сергей Михельсон
Я идельный пассажир. Но в своё время рейтинг у меня просел из-за того, что я вызывал такси для поездки на 2 км. Видимо водил это очень бесило.
AnlimiT
Душевный разговор с водителем 3 звезды. Душевный разговор с водителем с вниканием в проблему 5 звёзд 😁
Rus Zay
-"Вези меня, мразь!"
- простите, но ваш рейтинг слишком низок.
Кирилл Царенко
Если будешь хорошим пассажиром, то однажды твои заявки начнут брать женщины таксисты.
ivan krapivin
За право возить пассажиров с высоким рейтингом водители заплатят повышенную комиссию системе.
Даниил Гусаров
Лучше бы нормальную модерацию водителей сделали, на экономе уже ездить невозможно прокуренные машины с узбеками гоняющими по 100км/ч, комфорт вообще ничем от эконома не отличается. Ездить нормально можно только на комфорт + и далее, но у конкурентов дешевле, а качество как на комфорт+.
Dmitri Atname
Nick Sidorov
Достаточно неоднозначное решение
Leonardo DaVinciNick
достаточно глупый комментарий
Сергей Щукин
Ой, а где же комментарии про цифровой концлагерь и сравнения с Китаем?
Или тот факт, что сценарий реализован корпорацией, а не государством, сразу делает ситуацию нормальной?
Валерий Никнейм
Интересно, что я такого на 0.05 накосячил?
Николай ШелопугинВалерий
4,95 – это стартовый рейтинг
Максим ОгановНиколай
Уверены?) Выше комментатор кинул скрин с рейтингом 5.0
Николай ШелопугинМаксим
Хм, действительно
Andrew ShmigВалерий
Аналогично.
У кого-то ниже рейтинг есть? Любопытно.
Roman TrifonovAndrew
4.93
Максим ОгановAndrew
4.91, ранее тоже был 4.93, кому-то не угодил)
Dmitri AtnameВалерий
чаевые не оставил)
Alexandr SimonovВалерий
Не захотел поговорить по братски
AnlimiT
в самом приложении Я.Такси
Рейтинг — средневзвешенное из последних 40 оценок. Считается как среднее, только недавние оценки имеют больше веса, чем старые.
Максимальный рейтинг — 5. Не переживайте, если у вас он чуть ниже: быть идеальным пассажиром сложно. То, что показалось вам мелочью, могло быть важным для водителя. Например, вы громко хлопнули дверью, забыли поздороваться или попрощаться.
Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер
пох на рейтинг, с тех пор как я поменял обычное имя в ятакси на Гендальфа меня вообще 9 из 10 везти не хотят) слишком бредовые триггеры у водил в голове, заставляющие их жать отмену)
Антон Ерофеев
Очень и очень неоднозначно! Кто нибудь располагает информацией, видят ли водители оценки, которые ставят клиенты? Есть вероятность, что таксисты будут в отместку ставить низкие оценки?
Leonardo DaVinciАнтон
нет не видят, не ссы
Alexandr SimonovLeonardo
а у ситимобила?