Xiaomi получила 50 тысяч заказов на свой первый электромобиль SU7 за 27 минут после старта продаж Статьи редакции
Компания открыла продажи накануне в Китае.
- 28 марта 2024 года Xiaomi начала продажи своего первого электромобиля SU7 (speed ultra). Пока только в Китае.
- За 27 минут после старта продаж компания получила 50 тысяч предзаказов на автомобиль, рассказала она в Weibo.
- Базовая версия стоит 215,9 тысячи юаней (около $30 тысяч или 2,8 млн рублей по курсу ЦБ на 28 марта). Модель Pro — 245,9 тысячи юаней ($34 тысячи или 3,2 млн рублей), Max — 299,9 тысячи ($41 тысячу или 3,9 млн рублей).
- Машина доступна в девяти цветах: голубой, серый и зелёный — базовые, за остальные нужно будет доплатить.
- Xiaomi официально представила свой первый электромобиль в конце 2023 года. SU7 может разгоняться до 100 км/ч за 5,28 секунды, максимальная скорость — 210 км/ч, запас хода — 700 км. SU7 Max разгоняется до 100 км/ч за 2,78 секунды, максимальная скорость — 265 км/ч, запас хода — 800 км.
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АвтоВАЗ, где то плачет в сторонке . Вообще молодцы, скопировали, допилили пару вещей и появляется товар . Нашему автопрому далеко .
Действительно, херня вопрос..
Взял, скопировал и продавай.
Apple вон тоже попробовал, но почему-то закрыл автомобильное направление.
Никогда наш автопром не достигнет подобных результатов.
Скопировали что?
Да мы видимо никогда и не доползем до уровня других стран.
Ору с тех кто пишет комментарии в ключе "ай какие молодцы, а вот наши говнари" хахаха, сами себя гавном обливают)
Почему себя? Что, каждый должен идти строить машины? Кто к этому причастен, тот и говнарь. Возможности у них есть, результата нет
Ору с таких каментов как твой.
85 ублей - уже давно не деньги.
А разве не говнари? Есть пример машины созданной в 2024 хуже чем гранта какая нибудь? Я уже молчу про буханки всякие
Москвич-3 таким тиражом когда продастся? (-:
Электрический москвич стоит как Max версия. Но единственное, в чем москвич дотягивает до Xiaomi, это использование китайского языка в системе
со вторника на два треугольника
Хороший темп взяли.
А за предзаказ надо было хоть какой-то депозит или просто на шару тыкать кнопку "купил бы ведь топ за свои деньги"?
да, менеджеры и натыкали. сколько уже минут прошло.. там на милиарды шт может заказали уже)
5 тысяч юаней предоплата
Нефритовый коробка передач, стержень в пол, удар!
Прошивка будет окирпичивать тачку?
Цена Б.У Теслы какая?
Это на целых 66% больше, чем у Москвича за весь 2023-й год.
Мои поздравления IT отделу, инфраструктура держит :)
В других странах на треть дороже из-за таможки?
Пусть катаются там на своих сиоми, у нас лада есть
Я купил бы если не бы
Давайте просто порадуемся за китайский автопром не поливая попутно свой. Когда то и китайцы делали херовые машины.
Только у них наблюдалось развитие, а где развитие у нас ? Я вижу только деградацию всего и везде.
За 2,8 миллиона шикарно, думаю продаж будет очень много
А кто-то каждый день по пол ярда баксов тратит на бессмысленные активности