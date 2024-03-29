Транспорт
Таня Боброва

Xiaomi получила 50 тысяч заказов на свой первый электромобиль SU7 за 27 минут после старта продаж Статьи редакции

Компания открыла продажи накануне в Китае.

  • 28 марта 2024 года Xiaomi начала продажи своего первого электромобиля SU7 (speed ultra). Пока только в Китае.
  • За 27 минут после старта продаж компания получила 50 тысяч предзаказов на автомобиль, рассказала она в Weibo.
  • Базовая версия стоит 215,9 тысячи юаней (около $30 тысяч или 2,8 млн рублей по курсу ЦБ на 28 марта). Модель Pro — 245,9 тысячи юаней ($34 тысячи или 3,2 млн рублей), Max — 299,9 тысячи ($41 тысячу или 3,9 млн рублей).
  • Машина доступна в девяти цветах: голубой, серый и зелёный — базовые, за остальные нужно будет доплатить.
Источник: Xiaomi
  • Xiaomi официально представила свой первый электромобиль в конце 2023 года. SU7 может разгоняться до 100 км/ч за 5,28 секунды, максимальная скорость — 210 км/ч, запас хода — 700 км. SU7 Max разгоняется до 100 км/ч за 2,78 секунды, максимальная скорость — 265 км/ч, запас хода — 800 км.

#новости #xiaomi #электромобили

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52 комментария
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 Abnatop Sky
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Ильдар Х

АвтоВАЗ, где то плачет в сторонке . Вообще молодцы, скопировали, допилили пару вещей и появляется товар . Нашему автопрому далеко .

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S.Capusta

Действительно, херня вопрос..
Взял, скопировал и продавай.
Apple вон тоже попробовал, но почему-то закрыл автомобильное направление.

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1 комментарий
Это Пройдет

Никогда наш автопром не достигнет подобных результатов.

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Peter Volkov

Скопировали что?

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Марк

Да мы видимо никогда и не доползем до уровня других стран.

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Томский Сибирячок

Ору с тех кто пишет комментарии в ключе "ай какие молодцы, а вот наши говнари" хахаха, сами себя гавном обливают)

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бомба для ванны

Почему себя? Что, каждый должен идти строить машины? Кто к этому причастен, тот и говнарь. Возможности у них есть, результата нет

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16 комментариев
Abnatop Sky

Ору с таких каментов как твой.
85 ублей - уже давно не деньги.

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Это Пройдет

А разве не говнари? Есть пример машины созданной в 2024 хуже чем гранта какая нибудь? Я уже молчу про буханки всякие

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6 комментариев
Вадим Д.

Москвич-3 таким тиражом когда продастся? (-:

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Никита Сила

Электрический москвич стоит как Max версия. Но единственное, в чем москвич дотягивает до Xiaomi, это использование китайского языка в системе

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Александр

со вторника на два треугольника

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Я сказал свое имя машине

Хороший темп взяли.
А за предзаказ надо было хоть какой-то депозит или просто на шару тыкать кнопку "купил бы ведь топ за свои деньги"?

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Александр

да, менеджеры и натыкали. сколько уже минут прошло.. там на милиарды шт может заказали уже)

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Giraffe

5 тысяч юаней предоплата

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Андрей Вечерний

Нефритовый коробка передач, стержень в пол, удар!

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Abnatop Sky
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Алексей Евгеньевич

Прошивка будет окирпичивать тачку?

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boj Ko

Цена Б.У Теслы какая?

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Вася Пражкин
50 тыс. за 27 минут

Это на целых 66% больше, чем у Москвича за весь 2023-й год.

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Roman Orlov

Мои поздравления IT отделу, инфраструктура держит :)

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fyp

В других странах на треть дороже из-за таможки?

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dima sokolov

Пусть катаются там на своих сиоми, у нас лада есть

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Денис

Я купил бы если не бы

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Zloy Sniper

Давайте просто порадуемся за китайский автопром не поливая попутно свой. Когда то и китайцы делали херовые машины.

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Life Expert

Только у них наблюдалось развитие, а где развитие у нас ? Я вижу только деградацию всего и везде.

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Вика Мантулина

За 2,8 миллиона шикарно, думаю продаж будет очень много

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Life Expert

А кто-то каждый день по пол ярда баксов тратит на бессмысленные активности

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49 комментариев
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