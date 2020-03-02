ФАС обещала одобрить сделку, если доля «Яндекс.Такси» на рынке не превысит 50%.

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«Яндекс.Такси» просит Федеральную антимонопольную службу изменить методику оценки рынка такси для сделки с группой компаний «Везёт», сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

Ранее ФАС пообещала одобрить покупку «Яндексом» ГК «Везёт», если доля «Яндекс.Такси» на рынке после сделки не превысит 50%.

В рамках существующего законодательства, существующих методик как считать рынки в условиях цифровизации, агрегаторов — это такая вещь, которая сейчас достаточно подвижна. В рамках существующей модели у них доля во многих городах зашкаливает, и мы обеспокоены, что может возникнуть монополизация. Игорь Артемьев глава ФАС

По словам Артемьева, компания привлекает консультантов и юристов, чтобы доказать, что методика ФАС устарела. Однако ведомство пока не видит «существенных аргументов» в пользу изменения методики, заявил Артемьев.

«Яндекс» объявил о покупке активов «Везёт» в июле 2019 года. «Яндекс» получит программное обеспечение колл-центры «Везёт», говорили в компании. После закрытия сделки сделки владельцы «Везёт» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн.

В сентябре 2019 года сервис заказа такси Gett отправил в антимонопольную службу письмо с возражениями против сделки: она приведёт к усилению монополии «Яндекс.Такси», росту цен на поездки, снижению зарплат водителей и так далее, говорили в компании.

В октябре «Яндекс.Такси» отозвала отозвала первое ходатайство о сделку с «Везёт» и внесла новое, включив в сделку новые объекты собственности «Везёт».