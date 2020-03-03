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Транспорт
Татьяна Боброва
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Разработчик беспилотных машин Waymo впервые привлёк внешние инвестиции — $2,25 млрд Материал редакции

До сих пор основанная в 2009 году компания развивалась за счёт Alphabet.

  • Разработчик беспилотных машин Waymo («дочка» Alphabet) сообщил о первом раунде внешних инвестиций: компания привлекла $2,25 млрд от Silver Lake, Mubadala Investment Company, Canada Pension Plan Investment Board и других, включая Alphabet. Оценка компании и условия сделок не раскрываются.
  • Waymo работает над беспилотными автомобилями с 2009 года. Сейчас флот компании насчитывает 600 автомобилей. В 2018 году Waymo запустила такси-сервис с беспилотными автомобилями в Аризоне Waymo One. По данным The Information, это направление бизнеса приносит «сотни тысяч долларов» выручки в год.
Waymo raises $2.25 billion to scale up…
Alphabet's Waymo announced that it's raised $2.25 billion from investors including Andreessen…
venturebeat.com

#новость #waymo

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3 комментария
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Сколько там Яндекс всего потратил?

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Yury Kotov

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А как там с беспилотниками у Tesla?

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Saucedo Puetz

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Ну когда уже закончат?

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