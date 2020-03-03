Разработчик беспилотных машин Waymo впервые привлёк внешние инвестиции — $2,25 млрд
Материал редакции
До сих пор основанная в 2009 году компания развивалась за счёт Alphabet.
Разработчик беспилотных машин Waymo («дочка» Alphabet) сообщил о первом раунде внешних инвестиций: компания привлекла $2,25 млрд от Silver Lake, Mubadala Investment Company, Canada Pension Plan Investment Board и других, включая Alphabet. Оценка компании и условия сделок не раскрываются.
Waymo работает над беспилотными автомобилями с 2009 года. Сейчас флот компании насчитывает 600 автомобилей. В 2018 году Waymo запустила такси-сервис с беспилотными автомобилями в Аризоне Waymo One. По данным The Information, это направление бизнеса приносит «сотни тысяч долларов» выручки в год.
one you follow
Сколько там Яндекс всего потратил?
Yury Kotov
А как там с беспилотниками у Tesla?
Saucedo Puetz
Ну когда уже закончат?