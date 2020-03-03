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Транспорт
Лиана Липанова
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«Трушеринг»: «Яндекс» работает над сервисом подписки на автомобили Материал редакции

Сервис с Volkswagen Tiguan и BMW X3 в парке уже тестируют, утверждает издание.

18 комментариев
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«Яндекс» начал обзванивать клиентов и спрашивать, как бы они отнеслись к сервису подписки на автомобили, пишет издание «Трушеринг» со ссылкой на участников опроса. В «Яндексе» сообщили vc.ru, что не комментируют слухи.

Во время звонка некоторым из клиентов сообщили, что сервис уже тестируют — он будет представлен в виде отдельного приложения, пишет издание.

Части опрошенных в компании сообщили, что в парке сервиса будут автомобили Volkswagen Tiguan и BMW X3. Месяц аренды обойдётся в 33 000 рублей и 50 000 рублей соответственно. Ещё части клиентов рассказали, что парк будет состоять из дизельной версии BMW 320 (39 000 рублей) и BMW X3 (50 000 рублей), утверждает «Трушеринг».

В стоимость подписки входит ТО, сменный комплект шин и страховка, указывает издание. Части опрошенных звонившие сообщили, что в подписку будет входить и бесплатная парковка.

С октября 2019 года в России работает сервис для аренды автомобилей от Hyundai — приложение Hyundai Mobility. Компания предлагает машины в аренду по цене от 29 900 рублей в месяц. Сервис аренды автомобилей по подписке также есть у Volvo.

#новость #яндекс

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18 комментариев
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Александр Королев

5

Собственно ссылка на сам сервис авто по подписке https://mycar.rocks/ Яндекс о майкарс: "Информация приводится исключительно в целях осуществления ООО "Яндекс"
( ИНН 7736207543) исследования по оценке спроса на предлагаемую услугу." Запуск теста 30 марта.

Подписка на автомобили
Сервис подписки на автомобили
mycar.rocks
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Danil Khasanshin

Александр
2

Откуда это?

Ответить

Александр Королев

Danil
2

Мое предположение. Инфа о исследовании по оценке спроса на предлагаемую услугу в пользу Яндекса была на этом сайте написана 25 февраля. Сейчас она удалена. + На почти каждой машине Б класса и все suv установлена Яндекс.Авто. Что косвенно подсказывает, что это их тест.

Ответить

Danil Khasanshin

Александр
1

Все что вы озвучили про адрес похоже на оценку спроса, да.

Ответить

Yura Nikolaev

Александр
0

а откуда вот это?

Информация приводится исключительно в целях осуществления ООО "Яндекс"
( ИНН 7736207543) исследования по оценке спроса на предлагаемую услугу."

мы везде все обыскали

Ответить

Regies Linkas

3

Выезд за границу возможен при уведомлении сервиса за несколько дней до начала путешествия

киллерфича
от 25-27 тр\мес, киллерцены

Ответить

Dmitry Ilyin

1

Надеюсь, Яндекс проработал ошибки ранее созданных не особо удачных аналогов типа Willz 

Сооснователь Goldprice.ru с партнёрами запустил…
Можно пользоваться машиной по цене от 35 тысяч рублей в месяц.
vc.ru
Ответить

Sergei Timofeyev

0

Ни о чём. Никаких точных данных об условиях и ограничениях. 

Ответить

Изя Слоу

0

Арендуешь бэху трёшку
@
Дизельную

Ответить

Karpov Aleksandr

0

Парковка платная

Вам останется лишь вовремя заправлять автмобиль и самостоятельно оплачивать парковку и штрафы 

Машина похоже не оформляется как "каршеринг" и не имеет парковочную льготу

Ответить

Nikita Kharlamov

0

В вашем распоряжении новый автомобиль на срок от 6 месяцев до полутора лет.

Ответить

Артём Баженов

0

Хм, задумка годная. Но кто тогда будет делать отминет? 

Ответить

LETS DO SMTH

0

Пытаюсь посчитать по прежнему ли выгодно владеть собственным автомобилем. И возможно ли, что в какой-то момент сервис станет дешевле своего авто?

Ответить

Алена П.

LETS
0

не скоро, пока в ходу тазы 90х годов, средняя температура по больнице на содержание авто всяко будет меньше 33к в месяц. 

Ответить

Артем Голендберг

LETS
0

Зависит от многих факторов. Покупаешь тачку новую или нет, класс машины, покупаешь ли КАСКО и ДСАГО и тд и тп. По сути сейчас в москве иметь любую тачку уже не выгодно, так как цены на парковку. Но в этом и была задача города, пересадить людей на ОТ, с чем они хорошо справляются. Думаю что будут новые ограничения совсем скоро, платный вьезд в центр, сужение дорог и тд. И владение собственным авто будет абсолютно не рентабельным, ни с какой точки зрения.

Ответить

Артем Голендберг

LETS
0

Зависит от многих факторов. Покупаешь тачку новую или нет, класс машины, покупаешь ли КАСКО и ДСАГО и тд и тп. По сути сейчас в москве иметь любую тачку уже не выгодно, так как цены на парковку. Но в этом и была задача города, пересадить людей на ОТ, с чем они хорошо справляются. Думаю что будут новые ограничения совсем скоро, платный вьезд в центр, сужение дорог и тд. И владение собственным авто будет абсолютно не рентабельным, ни с какой точки зрения.

Ответить

Max Zavyalov

LETS
0

Ну нужно понимать, что Hyundai mobility предлагает 29900 только при оплате за год. И ограничение пробега в этом случае 1000км/мес.
Так что сервис все ещё достаточно дорогой.

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Паронормальный

–3

Ну работаю и работаю. Они много над чем работаю, но толком ничего и нет. Скоро баблос закончится и все разойдутся.

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