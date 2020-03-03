Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Сервис с Volkswagen Tiguan и BMW X3 в парке уже тестируют, утверждает издание.
«Яндекс» начал обзванивать клиентов и спрашивать, как бы они отнеслись к сервису подписки на автомобили, пишет издание «Трушеринг» со ссылкой на участников опроса. В «Яндексе» сообщили vc.ru, что не комментируют слухи.
Во время звонка некоторым из клиентов сообщили, что сервис уже тестируют — он будет представлен в виде отдельного приложения, пишет издание.
Части опрошенных в компании сообщили, что в парке сервиса будут автомобили Volkswagen Tiguan и BMW X3. Месяц аренды обойдётся в 33 000 рублей и 50 000 рублей соответственно. Ещё части клиентов рассказали, что парк будет состоять из дизельной версии BMW 320 (39 000 рублей) и BMW X3 (50 000 рублей), утверждает «Трушеринг».
В стоимость подписки входит ТО, сменный комплект шин и страховка, указывает издание. Части опрошенных звонившие сообщили, что в подписку будет входить и бесплатная парковка.
С октября 2019 года в России работает сервис для аренды автомобилей от Hyundai — приложение Hyundai Mobility. Компания предлагает машины в аренду по цене от 29 900 рублей в месяц. Сервис аренды автомобилей по подписке также есть у Volvo.
Собственно ссылка на сам сервис авто по подписке https://mycar.rocks/ Яндекс о майкарс: "Информация приводится исключительно в целях осуществления ООО "Яндекс"
( ИНН 7736207543) исследования по оценке спроса на предлагаемую услугу." Запуск теста 30 марта.
Откуда это?
Мое предположение. Инфа о исследовании по оценке спроса на предлагаемую услугу в пользу Яндекса была на этом сайте написана 25 февраля. Сейчас она удалена. + На почти каждой машине Б класса и все suv установлена Яндекс.Авто. Что косвенно подсказывает, что это их тест.
а откуда вот это?
Информация приводится исключительно в целях осуществления ООО "Яндекс"
( ИНН 7736207543) исследования по оценке спроса на предлагаемую услугу."
мы везде все обыскали
Выезд за границу возможен при уведомлении сервиса за несколько дней до начала путешествия
киллерфича
от 25-27 тр\мес, киллерцены
Надеюсь, Яндекс проработал ошибки ранее созданных не особо удачных аналогов типа Willz
Парковка платная
Вам останется лишь вовремя заправлять автмобиль и самостоятельно оплачивать парковку и штрафы
Машина похоже не оформляется как "каршеринг" и не имеет парковочную льготу
В вашем распоряжении новый автомобиль на срок от 6 месяцев до полутора лет.
Пытаюсь посчитать по прежнему ли выгодно владеть собственным автомобилем. И возможно ли, что в какой-то момент сервис станет дешевле своего авто?
Зависит от многих факторов. Покупаешь тачку новую или нет, класс машины, покупаешь ли КАСКО и ДСАГО и тд и тп. По сути сейчас в москве иметь любую тачку уже не выгодно, так как цены на парковку. Но в этом и была задача города, пересадить людей на ОТ, с чем они хорошо справляются. Думаю что будут новые ограничения совсем скоро, платный вьезд в центр, сужение дорог и тд. И владение собственным авто будет абсолютно не рентабельным, ни с какой точки зрения.
Зависит от многих факторов. Покупаешь тачку новую или нет, класс машины, покупаешь ли КАСКО и ДСАГО и тд и тп. По сути сейчас в москве иметь любую тачку уже не выгодно, так как цены на парковку. Но в этом и была задача города, пересадить людей на ОТ, с чем они хорошо справляются. Думаю что будут новые ограничения совсем скоро, платный вьезд в центр, сужение дорог и тд. И владение собственным авто будет абсолютно не рентабельным, ни с какой точки зрения.
Ну нужно понимать, что Hyundai mobility предлагает 29900 только при оплате за год. И ограничение пробега в этом случае 1000км/мес.
Так что сервис все ещё достаточно дорогой.
Ну работаю и работаю. Они много над чем работаю, но толком ничего и нет. Скоро баблос закончится и все разойдутся.
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