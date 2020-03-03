Сервис вовремя не зарегистрировался в автотранспортной дирекции, но уже решает эту проблему.

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Автотранспортная дирекция Латвии попросила компании, предоставляющие услуги связи, заблокировать приложение Yandex.Taxi и сайт taxi.yandex.lv. Сообщение об этом размещено на сайте дирекции.

До 22 января 2020 года сайты и приложения для пассажирских перевозок должны были зарегистрироваться в автотранспортной дирекции Латвии. Однако пока регистрацию прошёл только эстонский такси-сервис Bolt.

В связи с этим власти страны попросили операторов связи заблокировать доступ к приложению и сайту «Яндекс.Такси». Компания сможет возобновить работу после оформления необходимых разрешений, говорится в сообщении.