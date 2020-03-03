Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Сервис вовремя не зарегистрировался в автотранспортной дирекции, но уже решает эту проблему.
Автотранспортная дирекция Латвии попросила компании, предоставляющие услуги связи, заблокировать приложение Yandex.Taxi и сайт taxi.yandex.lv. Сообщение об этом размещено на сайте дирекции.
До 22 января 2020 года сайты и приложения для пассажирских перевозок должны были зарегистрироваться в автотранспортной дирекции Латвии. Однако пока регистрацию прошёл только эстонский такси-сервис Bolt.
В связи с этим власти страны попросили операторов связи заблокировать доступ к приложению и сайту «Яндекс.Такси». Компания сможет возобновить работу после оформления необходимых разрешений, говорится в сообщении.
В «Яндекс.Такси» рассказали TJ, что сейчас сервис работает в обычном режиме, компания находится в процессе регистрации приложения и общается с латвийскими властями по «этому техническому вопросу».
Всё из-за е*учего рейтинга пассажиров, так их! 😂👍
Иван, ваш рейтинг в Такси понижен. Причина: комментарий на vc.ru
С уважением.
Именем Мити Алешковского, верните мили!!! 🤣
Вот так примерно рейтинг и понижают, за такие "нарушения". 😂 Все негодующие таксисты могут ко мне подъехать, я прокачусь километр туда-обратно по райончику, сможете влепить единицу. 😁
А они там такси хоть или тоже какие-то лазейки используют ? К примеру, в Беларуси до недавнего Яндекс.Uber, назовем эту компанию так, проходили не как такси, а как аренда авто с водителем, что капитально доставляло неудобств что остальным участникам рынка, что даже пассажирам (отказывались выполнять правила для такси). А вот в январе их признали налоговая и минтранс уже такси и сейчас хоть будут более на равне со всеми. Интересно как в Латвии у них с этим обстояло.
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