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Транспорт
Лиана Липанова
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Власти Латвии попросили операторов связи заблокировать «Яндекс.Такси» — пока сервис работает в штатном режиме Материал редакции

Сервис вовремя не зарегистрировался в автотранспортной дирекции, но уже решает эту проблему.

9 комментариев
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Автотранспортная дирекция Латвии попросила компании, предоставляющие услуги связи, заблокировать приложение Yandex.Taxi и сайт taxi.yandex.lv. Сообщение об этом размещено на сайте дирекции.

До 22 января 2020 года сайты и приложения для пассажирских перевозок должны были зарегистрироваться в автотранспортной дирекции Латвии. Однако пока регистрацию прошёл только эстонский такси-сервис Bolt.

В связи с этим власти страны попросили операторов связи заблокировать доступ к приложению и сайту «Яндекс.Такси». Компания сможет возобновить работу после оформления необходимых разрешений, говорится в сообщении.

В «Яндекс.Такси» рассказали TJ, что сейчас сервис работает в обычном режиме, компания находится в процессе регистрации приложения и общается с латвийскими властями по «этому техническому вопросу».

#новость #яндекстакси

Транспорт
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В приложении «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Пользователи теперь могут посмотреть свою среднюю оценку от водителей.
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9 комментариев
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Иван Ташкинов

–5

Всё из-за е*учего рейтинга пассажиров, так их! 😂👍

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Иван Касаткин

Иван
13

Иван, ваш рейтинг в Такси понижен. Причина: комментарий на vc.ru

С уважением.

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Иван Ташкинов

Иван
4

Именем Мити Алешковского, верните мили!!! 🤣

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NotFop

Иван
2

Кстати, прикольная идея, мили копить в такси:)

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Иван Ташкинов

NotFop
0

За поездку за мили единицы вам много будет, ещё и отметелят! 🤣

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Niko Nick

Иван
0

Вначале вам нужно доехать до остановки 😁 машина ещё в пути

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Иван Ташкинов

Иван
0

Вот так примерно рейтинг и понижают, за такие "нарушения". 😂 Все негодующие таксисты могут ко мне подъехать, я прокачусь километр туда-обратно по райончику, сможете влепить единицу. 😁

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Alexey Remizov

2

Астрологи обьявили месяц Яндекс.Такси

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Илья Бегун

0

А они там такси хоть или тоже какие-то лазейки используют ? К примеру, в Беларуси до недавнего Яндекс.Uber, назовем эту компанию так, проходили не как такси, а как аренда авто с водителем, что капитально доставляло неудобств что остальным участникам рынка, что даже пассажирам (отказывались выполнять правила для такси). А вот в январе их признали налоговая и минтранс уже такси и сейчас хоть будут более на равне со всеми. Интересно как в Латвии у них с этим обстояло.

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