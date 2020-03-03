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Автомобиль выглядит как «ребёнок» Porsche 911 и Tesla Model 3, отмечает The Verge.
Hyundai показала концепт своего нового электромобиля Prophecy с джойстиками вместо руля, сообщает The Verge. Автомобиль выглядит как «ребёнок» Porsche 911 и Tesla Model 3, отмечает издание.
Фары Hyundai Prophecy выглядят как пиксели. Компания утверждает, что электромобиль будет обладать высоким уровнем автономии — вместо руля в машине два джойстика по бокам от водительского сидения.
Новый концепт был представлен в рамках отменённого Женевского автосалона 2020. Компания не раскрыла характеристики автомобиля и дату его выхода. В своём заявлении Hyundai утверждает, что дизайнеры компании достигли «совершенства формы автомобиля».
Джойстик отвратительное и совершенно неинформативное решение. Если его и внедрять, то тогда надо делать что-то типа drive-by-wire. Без этого длительное время или на большой скорости - с управлением автомобилем не справиться.
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