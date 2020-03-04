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Производитель планирует выпустить автомобиль в 2021 году.
BMW показала концепт электрического седана i4, серийное производство которого начнётся 2021 год. Определяющей характеристикой BMW i4 производитель называет технологию BMW eDrive пятого поколения.
Запас хода автомобиля достигает 600 км в цикле WLTP, энергоёмкость аккумулятора — 80 кВт/ч. Электродвигатель развивает скорость до 530 л.с.
Машина ускоряется до 100 км в час примерно за четыре секунды, а максимальная скорость превышает 200 км в час, рассказали в компании. Кроме того, машина обладает «практически бесшумной подачей» мощности.
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