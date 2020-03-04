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Транспорт
Лиана Липанова
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Фото: BMW показала концепт электроседана i4 Материал редакции

Производитель планирует выпустить автомобиль в 2021 году.

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BMW показала концепт электрического седана i4, серийное производство которого начнётся 2021 год. Определяющей характеристикой BMW i4 производитель называет технологию BMW eDrive пятого поколения.

BMW

Запас хода автомобиля достигает 600 км в цикле WLTP, энергоёмкость аккумулятора — 80 кВт/ч. Электродвигатель развивает скорость до 530 л.с.

Машина ускоряется до 100 км в час примерно за четыре секунды, а максимальная скорость превышает 200 км в час, рассказали в компании. Кроме того, машина обладает «практически бесшумной подачей» мощности.

#bmw #электромобили

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