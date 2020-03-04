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Транспорт
Лиана Липанова
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Суд во Франции признал водителя Uber сотрудником компании, а не независимым подрядчиком Материал редакции

Статус сотрудников позволит водителям получать страховку и другие соцгарантии, а Uber придётся выплачивать дополнительные налоги.

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Кассационный суд Франции, суд последней инстанции, признал водителя Uber сотрудником компании, а не независимым подрядчиком.

Водитель Uber подал в суд на компанию в июне 2017 года из-за удаления аккаунта, напоминает TechCrunch. Однако суд по трудовым спорам отказался рассматривать это дело, заявив, что в нём не участвуют работник и работодатель. Другой суд в Париже постановил, что между водителем и Uber существовали трудовые отношения. Кассационный суд подтвердил это решение.

Водитель не может устанавливать цену поездки и самостоятельно искать клиентов, что делает его подчинённым Uber, постановил суд.

Кроме того, компания не раскрывает пункт назначения, поэтому водители не могут отказаться от поездки на основе этих данных. Если водитель слишком часто отказывается от поездок, он может потерять доступ к своей учётной записи, отмечает издание.

В Uber заявили, что это решение касается только одного водителя, который не пользовался приложением с 2017 года: «За последние два года мы внесли много изменений, чтобы дать водителям больше самостоятельности».

Статус сотрудников позволит водителям получать страховку и другие соцгарантии, а Uber придётся выплачивать дополнительные налоги, объясняет Reuters.

Другие водители могут использовать решение суда высшей инстанции для своих дел — это может стать прецедентом для Uber и многих других компаний, утверждает TechCrunch.

Похожие проблемы Uber испытывает и в Калифорнии: власти штата в 2019 году приняли закон, приравнивающий водителей сервиса к наёмным сотрудникам — это может стоить компании $500 млн в год. Тогда компания решила предоставить водителям больше самостоятельности: теперь пассажиры вместо предварительной цены видят диапазон цен, а водителей не штрафуют за отказ от поездки.

#новость #uber

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