Кыргызстан внёс «Яндекс Такси» в реестр монополистов Статьи редакции
По мнению местной службы антимонопольного регулирования, сервис занимает доминирующее положение на рынке.
- О внесении в реестр ОсОО «Яндекс.Такси.Корп» сообщил регулятор.
- «Яндекс Go» работает в Кыргызстане с 2017 года. Сначала можно было заказать такси и доставку посылок. С марта 2024 года в Бишкеке также запустилась «Яндекс Еда»: в том же «Яндекс Go» можно заказать блюда из ресторанов и товары из магазинов — продукты, напитки и цветы.
- В феврале 2023 года антимонопольное агентство Казахстана составило протокол на «Яндекс Такси» из-за высоких комиссий, которые приводят к удорожанию самой услуги.
- В начале августа 2023 года Росстат подсчитал, что цены на такси в России достигли максимума за десять лет. С начала того года стоимость поездки увеличилась примерно на 25% в регионах и на 40% — в Москве. «Яндекс» объяснял это нехваткой водителей и автомобилей экономкласса на фоне увеличения спроса на услугу.
- В ноябре Федеральная антимонопольная служба России признала «Яндекс Такси» доминирующим сервисом на российском рынке. В феврале 2024 года раскритиковала его за непрозрачное ценообразование и высокую комиссию в 28% для водителей. В марте пригрозила принять меры, если компания не решит вопрос с тарифами.
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яндекс обьясняет.. это как пушков высмеял..
И отрубил все карты Мир
Когда же уже в Рашке регулятор начнет выполнять свою функцию?
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Приятно 😊
Чую Кыргызский след
Ба, с мобильного не весь заголовок был виден, подумал что в список экстремистов.
Кыргызстан нынче такой, неожиданный.
Цены на бензин - максимум. Цены на авто - выше, чем в предыдущем. Страховка - тоже выше. И при этом мы думаем, что стоимость поездки должна стать ниже? Ха-ха!
Этот комментарий для тех людей, кто считал и считает, что эти народы недалёкого ума.
Только вот они видят, что они монополисты и принимают меры. А у нас полгода-год догадываются, что "что то не так".
А теперь представьте у власти в россии лиьералов-— то сейчас бы ФАС вносил бы в реестр Убер как монополиста,а никакого яндекс-такси бы не было,его бы либеры придушили лет 5 назад,а сейчас бы рассказывали "ну что вы хотите -это просто русские не умеют в бизнес"
Антимонопольщики - одни из самых бесполезных структур. Если кого-то нужно вывести из под их действия, то это легко делается отдельным законом или другими методами. А для всех остальных это просто очередной бюрократический орган. Ну если нет у кого-то конкурентов, то почему это проблема конкретной фирмы, а не государства, которое не создаст условия для появления конкурентов? Ведь если бизнес ниша полна денег, а конкуретов нет, то наверное что-то мешает их появлению?