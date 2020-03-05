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Транспорт
Андрей Фролов
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Один из первых производителей электроскейтов Boosted уволил большинство сотрудников из-за финансовых проблем Материал редакции

Компания винит в том числе торговую войну между Китаем и США, а также ищет покупателя.

6 комментариев
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Американская компания Boosted, которая популяризировала электроскейтборды с моторами, уволила большую часть сотрудников, сообщает The Verge со ссылкой на собственные источники. Всего в компании работало около 130 человек.

Сокращённым сотрудникам выплатят пособие в размере зарплаты за неделю, сказали источники. В компании осталось несколько человек, которые занимаются поддержкой клиентов и операционной деятельностью — они помогут плавно свернуть работу Boosted.

«К сожалению, разработка, производство и поддержка электрического транспорта требуют больших затрат. К тому же, в последние полтора года мы столкнулись с неожиданным испытанием в виде торговой войны Китая и США», — говорится в заявлении главы Boosted Джеффа Руссакова и техдиректора Джона Альмена. Бренду понадобится новый владелец, уточнили они.

Обзор Boosted Mini

Boosted появилась в 2012 году из стартап-инкубатора в Стенфордском университете. Она провела успешную кампанию на Kickstarter и практически создала рынок электроскейтбордов, выпустив первую модель в 2014 году, пишет The Verge.

К концу 2018 года Boosted получила около $80 млн инвестиций. С тех пор компания вкладывалась в разработку и подготовку к запуску её первого электросамоката Rev и выход на новые рынки.

Boosted Rev

После начала торговой войны между США и Китаем в 2019 году Boosted, которая собирала технику в Китае, пришлось платить дополнительные налоги за импорт устройств на свой основной, американский рынок. Позже она получила право вернуть уже уплаченные сборы, но к февралю 2020 года компания так и не получила эти деньги, указывает The Verge. В начале 2020 года Boosted общалась с потенциальными инвесторами, но к чему привели эти переговоры, неизвестно.

Помимо Boosted проблемы возникают и у других американских стартапов, которые занимаются мобильным транспортом. В конце 2019 года почти весь штат распустил производитель электроскейтов Inboard, а в феврале 2020 года сокращения прошли у создателя электровелосипедов Wheels, который за всё время привлёк около $100 млн инвестиций.

#новости #boosted

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6 комментариев
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Alexander Matveev

0

Идея электрического скейта - мертворожденная. Нужен нехилый скилл, чтобы хоть как-то ехать на нем.

(Диван аналитикс inc.)

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Pavel Che

Alexander
1

Думаю не сложнее чем на моноколесе, и пока эти колеса вполне себе живы

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Alexander Matveev

Pavel
0

Моноколесо меньше втыкается в мелкие неровности дороги, оно более стабильно.

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Pavel Che

Alexander
0

Сложно представить как одно колесо может быть более стабильно, чем четыре, но лично не пробовал утверждать не буду. А проблема с неровностями можно решить увеличением диаметра колес, плюс наличием соображающего мозга у владельца, по идее уже через пару часов можно будет понимать на какие неровности заезжать не стоит.

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Alexander Matveev

Pavel
0

Дело как раз в разнице диаметра моноколеса и скейта. Мне лень спорить.

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Эльдар Муртазин

0

Хипстеры получили по заслугам.

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