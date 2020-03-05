Производство автомобиля запускают уже в третий раз.

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Fiat Chrysler представил полностью электрическую версию миниатюрного городского автомобиля Fiat 500, который выпускался с 1957 года по 1975, а затем был перезапущен в 2007 году. Автомобиль будет стоить $37,5 тысяч, передаёт The Verge.

42-киловаттная батарея обеспечивает дальность хода в 320 км. Аккумулятор заряжается до 80% за 35 минут, за пять минут машина может зарядиться на 48 км. Электромобиль оснащён двигателем мощностью 117 лошадиных сил.

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