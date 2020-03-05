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Транспорт
Лиана Липанова
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Fiat Chrysler представил полностью электрическую версию городского ретро-автомобиля Fiat 500 за $37,5 тысяч Материал редакции

Производство автомобиля запускают уже в третий раз.

9 комментариев
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Fiat Chrysler представил полностью электрическую версию миниатюрного городского автомобиля Fiat 500, который выпускался с 1957 года по 1975, а затем был перезапущен в 2007 году. Автомобиль будет стоить $37,5 тысяч, передаёт The Verge.

42-киловаттная батарея обеспечивает дальность хода в 320 км. Аккумулятор заряжается до 80% за 35 минут, за пять минут машина может зарядиться на 48 км. Электромобиль оснащён двигателем мощностью 117 лошадиных сил.

В салоне автомобиля установлен 10,25-дюймовый сенсорный экран с мультимедийной системой Uconnect 5, которая совместима и с Apple CarPlay, и с Android Auto, уточняет издание.

#fiat#электромобили

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9 комментариев
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sasha supertouch

4

Обожаю Fiat 500🖤

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Николай Малков

sasha
–1

Ох уж эти хипстеры:|

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Maxim Kalmykov

0

"Итальянская Fiat Chrysler" - неумелая днише-журналистика, паразитирующая на новостях.  

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Класс. Но не дешево. 

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Denis Azarenko

Yuri
0

Где то 5k это экономия на бензине и запчастях

Ответить

Alexander Matveev

0

Не нажимается +13 :(

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Алексей Патрин

Alexander
0

Нажми на фото слева-сверху сначала.

Ответить

Злой Полушубок

0

Цена совсем ебанутая

https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6/a-51452573

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Andrew Carpov

0

Ну и слава богу. Катаюсь в Гамбурге на каршеринге таком регулярно, на бензине, едет он очень плохо. Машина сама по себе вполне ничего.

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