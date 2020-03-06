Возврат билетов для всех тарифов с 5 марта запустила и S7.
- Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») с 7 марта 2020 года вводит услугу возврата денег за билеты при отказе от перелёта, рассказали vc.ru в компании. Услуга добавляет к стоимости любого базового невозвратного тарифа 499 рублей за рейс.
- «Мы слышим наших клиентов: сейчас они опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире», — приводит пресс-служба слова гендиретора «Победы» Андрея Калмыкова.
- Клиенты смогут отказаться от перелёта не позднее чем за 48 часов до вылета. В «Победе» отметили, что до этого на сайте авиакомпании были доступны возвратные билеты только для самых дорогих тарифов.
- 5 марта S7 Airlines сообщила, что также разрешит пассажирам вернуть полную стоимость авиабилетов по любым тарифам, купленных с 5 марта по 10 апреля 2020 года и без ограничений по дате перелёта.
- При возврате таких билетов компания будет брать с пассажиров по 1000 рублей сервисного сбора за один авиабилет для перелётов по России. Отказаться от полёта с возвратом денег можно за 40 минут до вылета, уточняют «Ведомости».
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Nesterov Igor
Рэйнэйр очень хитро поступил, у меня на 18 марта был билет из Праги в Венецию, а 20 обратно, так вот рейс в Венецию, который стоил в четыре раза дешевле обратного они отменили и деньги вернули, а обратный нет. Не знаю кто из них больше пи**юк, победа которая просит деньги за возврат очевидно не нужного рейса, либо Рэйнэйр который возвращает деньги за рейс в одну сторону
Олег ПавловNesterov
Так отменили один рейс или оба? Что-то пока не ясно, в чем претензия. Если второй рейс не отменяли, то с чего бы делать возврат?
Nesterov IgorОлег
Что непонятного, нахер нужен обратный рейс? Если туда никого не привозить то кто оттуда улетать будет, больные коронавирусом итальянцы?
Олег ПавловNesterov
Есть такая штука, как пассажиропотоки. Они не всегда одинаковые в одном направлении и обратно. В Венецию не только самолетом люди добираются, вполне себе из Милана на поезде доехать за 2 часа.
Nesterov IgorОлег
Ну а мне то что делать в этой ситуации, я на сайте рэйнэйр даже не нашёл как до живого человека достучаться? Я покупку совершил, рейс туда и обратно одной авиакомпанией.
Ты полагаешь это моя головная боль, пассажиропотоки?
Или мне теперь нужно 10 часов ехать на автобусе в три дорого, ради того чтобы не нарушить пассажиропотоки как ты назвал? Очевидно нет, и рэйнэйр поступил херово в данной ситуации. Но ты как то пытаешься оправдать их, мне показалось
Олег ПавловNesterov
Показалось) Только лишь объясняю, что можно легко проследить логику тех, кто в Венецию попал через Милан, но не хочет туда обратно возвращаться из-за всей этой хрени с вирусом. Отсюда и спрос на полеты из Венеции куда-либо. А то что саппорт хреновый у них – это да, тут никаких оправданий
Mikhail ShamovNesterov
https://www.ryanair.com/gb/en/useful-info/contact-us
Post booking queries: (Changes to an existing booking/Flight Disruptions)
0330 1007 838 (Calls are charged at local call rates.)
Our lines are open:
Mon – Fri: 0800 – 1800 GMT
Sat: 0800 – 1700 GMT
Sun: 0900 – 1700 GMT
Nesterov IgorMikhail
Спасибо, но это британский номер как я понял. Боюсь звонок в Британию будет стоить дороже билета. Не хочу проверять
Mikhail Shamov
Сам бы Аэрофлот так сделал ...
Денис Лукьянов
Видимо, продажи упали настолько, что даже Победа на такое пошла.
Но молодцы, тут не докопаешься.
Василий Петров
Ахах, сначала в статье был заголовок «разрешила», потом боги побоялись хейта и изменили на ввели опцию :)
Эдуард Исеркапов
А если уже купил невозвратный в Победе, получится вернуть на 499₽ меньше?
Алексис ВторойЭдуард
Вот оф. информация: https://www.pobeda.aero/about/news/431. По формулировкам тоже не могу ничего понять.
Александр Горелик
Главное, что надо понять Победе - НЕВОЗВРАТНЫЙ билет в данной ситуации начинает звучать несколько тревожно. Копирайтеры, работать! Ну и стоило бы усилить промоушн страховки от смерти.
Michael Shramko
Неплохо издержки на форс мажор себе придумали прибрать))
Саша Гончар
А сам Аэрофлот такую опцию планирует вводить, или как?
Marla Zinger
"Победа" — отстой! Так, чисто напомнить заглянула)