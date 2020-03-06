Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Татьяна Боброва
2115

«Победа» запустила платную опцию возврата при покупке невозвратного билета из-за вспышки коронавируса Материал редакции

Возврат билетов для всех тарифов с 5 марта запустила и S7.

  • Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») с 7 марта 2020 года вводит услугу возврата денег за билеты при отказе от перелёта, рассказали vc.ru в компании. Услуга добавляет к стоимости любого базового невозвратного тарифа 499 рублей за рейс.
  • «Мы слышим наших клиентов: сейчас они опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире», — приводит пресс-служба слова гендиретора «Победы» Андрея Калмыкова.
  • Клиенты смогут отказаться от перелёта не позднее чем за 48 часов до вылета. В «Победе» отметили, что до этого на сайте авиакомпании были доступны возвратные билеты только для самых дорогих тарифов.
  • 5 марта S7 Airlines сообщила, что также разрешит пассажирам вернуть полную стоимость авиабилетов по любым тарифам, купленных с 5 марта по 10 апреля 2020 года и без ограничений по дате перелёта.
  • При возврате таких билетов компания будет брать с пассажиров по 1000 рублей сервисного сбора за один авиабилет для перелётов по России. Отказаться от полёта с возвратом денег можно за 40 минут до вылета, уточняют «Ведомости».

#новость#победа#s7#коронавирус

Транспорт
Подписан
Отписаться
Fiat Chrysler представил полностью электрическую версию городского ретро-автомобиля Fiat 500 за $37,5 тысяч
Производство автомобиля запускают уже в третий раз.
4
0
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","s7"], "comments": 17, "likes": 0, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 110964, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 06 Mar 2020 10:41:11 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Epic Growth Summit: кейсы роста от технологических компаний из Кремниевой долины и России
24 марта Онлайн 10 990 ₽
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 110964, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/110964\/get","add":"\/comments\/110964\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/110964"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199115, "last_count_and_date": null }
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Nesterov Igor

3

Рэйнэйр очень хитро поступил, у меня на 18 марта был билет из Праги в Венецию, а 20 обратно, так вот рейс в Венецию, который стоил в четыре раза дешевле обратного они отменили и деньги вернули, а обратный нет. Не знаю кто из них больше пи**юк, победа которая просит деньги за возврат очевидно не нужного рейса, либо Рэйнэйр который возвращает деньги за рейс в одну сторону

Ответить

Олег Павлов

Nesterov
0

Так отменили один рейс или оба? Что-то пока не ясно, в чем претензия. Если второй рейс не отменяли, то с чего бы делать возврат?

Ответить

Nesterov Igor

Олег
2

Что непонятного, нахер нужен обратный рейс? Если туда никого не привозить то кто оттуда улетать будет, больные коронавирусом итальянцы? 

Ответить

Олег Павлов

Nesterov
0

Есть такая штука, как пассажиропотоки. Они не всегда одинаковые в одном направлении и обратно. В Венецию не только самолетом люди добираются, вполне себе из Милана на поезде доехать за 2 часа.

Ответить

Nesterov Igor

Олег
5

Ну а мне то что делать в этой ситуации, я на сайте рэйнэйр даже не нашёл как до живого человека достучаться? Я покупку совершил, рейс туда и обратно одной авиакомпанией. 
Ты полагаешь это моя головная боль, пассажиропотоки?
Или мне теперь нужно 10 часов ехать на автобусе в три дорого, ради того чтобы не нарушить пассажиропотоки как ты назвал? Очевидно нет, и рэйнэйр поступил херово в данной ситуации. Но ты как то пытаешься оправдать их, мне показалось

Ответить

Олег Павлов

Nesterov
1

Показалось) Только лишь объясняю, что можно легко проследить логику тех, кто в Венецию попал через Милан, но не хочет туда обратно возвращаться из-за всей этой хрени с вирусом. Отсюда и спрос на полеты из Венеции куда-либо. А то что саппорт хреновый у них – это да, тут никаких оправданий

Ответить

Mikhail Shamov

Nesterov
0

https://www.ryanair.com/gb/en/useful-info/contact-us
Post booking queries: (Changes to an existing booking/Flight Disruptions)
0330 1007 838 (Calls are charged at local call rates.)
Our lines are open:
Mon – Fri: 0800 – 1800 GMT
Sat: 0800 – 1700 GMT
Sun: 0900 – 1700 GMT

Contact Us
Contact Us
www.ryanair.com
Ответить

Nesterov Igor

Mikhail
0

Спасибо, но это британский номер как я понял. Боюсь звонок в Британию будет стоить дороже билета. Не хочу проверять

Ответить

Mikhail Shamov

2

Сам бы Аэрофлот так сделал ...

Ответить

Денис Лукьянов

1

Видимо, продажи упали настолько, что даже Победа на такое пошла.
Но молодцы, тут не докопаешься.

Ответить

Василий Петров

0

Ахах, сначала в статье был заголовок «разрешила», потом боги побоялись хейта и изменили на ввели опцию :)

Ответить

Эдуард Исеркапов

0

А если уже купил невозвратный в Победе, получится вернуть на 499₽ меньше?

Ответить

Алексис Второй

Эдуард
0

Вот оф. информация: https://www.pobeda.aero/about/news/431. По формулировкам тоже не могу ничего понять.

Ответить

Александр Горелик

0

Главное, что надо понять Победе - НЕВОЗВРАТНЫЙ билет в данной ситуации начинает звучать несколько тревожно. Копирайтеры, работать! Ну и стоило бы усилить промоушн страховки от смерти.

Ответить

Michael Shramko

0

Неплохо издержки на форс мажор себе придумали прибрать))

Ответить

Саша Гончар

0

А сам Аэрофлот такую опцию планирует вводить, или как?

Ответить

Marla Zinger

–3

"Победа" — отстой! Так, чисто напомнить заглянула)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Revolut
Подписан
Отписаться
Релиз Kuberflow 1.0, отмена Google I/O, выход рейтинга языков RedMonk и другие новости ИТ за неделю
Каждую неделю Revolut публикует интересные новости ИТ и разработки.
0
Орта
Подписан
Отписаться
Инструменты КСО
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта».
0
Embacy
Подписан
Отписаться
5 главных проблем мобильной версии сайта и 15 способов с ними бороться
52.02% людей заходят на сайты с телефона. Но mobile-first подход в создании сайтов — редкая практика, дизайн начинают с…
5

Показать еще

Лучшие комментарии
Роман
за день
Я правильно понял, что Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет?
Минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Тинькофф
за неделю
Работать не страшно. Персонально для вас неофициально: "Пацаны, все нормально, это личные дела Олега! Ни к банку ни к другим составляющим группы Тинькофф они отношения не имеют!" :)
Налоговое управление США инициировало слушания в отношении Олега Тинькова
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Nesterov Igor

«Победа» запустила платную…

Карен Гаспарян

Минюст США обвинил Олега…

Юрий Малков

Минюст США обвинил Олега…

Георгий Пришкин

Минюст США обвинил Олега…

alex twit

Минюст США обвинил Олега…

Юрий Малков

Минюст США обвинил Олега…

Карен Гаспарян

Минюст США обвинил Олега…

colorless

Минюст США обвинил Олега…

Serge Sokolov

Минюст США обвинил Олега…

Сергей Михельсон

Минюст США обвинил Олега…

Валерий Столоков

TMZ: Арнольд Шварценеггер подал…

Aleksandr Talalaev

Минюст США обвинил Олега…

Güero

Минюст США обвинил Олега…

tom muntyan

Минюст США обвинил Олега…

Bulat Ziganshin

Минюст США обвинил Олега…

colorless

Минюст США обвинил Олега…

Виталий Черненко

Как за 10 минут улучшить…

Арсений Петрович

Минюст США обвинил Олега…

Make Luv

Брендовый конгломерат, или…

Aleksandr Talalaev

Тренды-2020, VR: реальность…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "3685ff4c" } { "page_type": "default" }