Boeing выплатила $160 млн Alaska Airlines за инцидент с оторвавшейся заглушкой аварийного выхода Статьи редакции
В эту сумму вошли упущенная выгода, расходы из-за отмены полётов и затраты на ремонт самолёта.
- Авиакомпания Alaska Airlines сообщила в отчёте SEC, что получила компенсацию от Boeing за происшествие с оторвавшейся во время полёта заглушкой аварийного выхода. Её размер составил $160 млн.
- При расчёте суммы учитывалась упущенная выгода перевозчика, расходы из-за отмены полётов и затраты на ремонт самолёта. При этом Alaska Airlines ожидает дополнительных компенсационных выплат.
- 5 января 2024 года самолёт Boeing 737 Max 9 американской Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в Портленде из-за отпавшего в полёте люка. 6 января Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно запретило полёты 171 самолёта Boeing 737 Max 9. Решение поддержали европейский, турецкий и британский регуляторы.
- После внутренних проверок проблемы со сборкой Max 9 нашли авиакомпании United Airlines и Alaska Airlines. Тогда Дэвид Кэлхун обещал «подойти [к ситуации] с абсолютной прозрачностью». 25 января FAA предупредило, что временно не будет выдавать Boeing разрешения на расширение производства самолётов линейки Max — включая 737 Max 9.
- В марте Boeing частично провалила аудит авиарегулятора, узнало NYT. Компания не прошла 33 из 89 проверок, говорится в документах. Выяснилось также, что партнёр-производитель корпусов самолёта использовал мыло вместо смазки и проверял уплотнение дверей гостиничным ключом-картой.
- 25 марта президент и гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун объявил, что покинет обе должности в конце 2024-го. Со своего поста также уйдёт председатель совета директоров Ларри Келлнер.
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В википедии стоит вот такая цифра
MAX 9: $124,1 млн
Каким образом они за одну выпавшую дверь получили больше, чем стоит новый самолёт?
Ну, типа, помимо отмены полётов, люди после этого инцидента очкуют летать Боингами, например. Эскимосы с алеутами такие: "Ну его нахуй ваш Боинг, полечу лучше на кукурузнике, однако".
Статью перечитай
18 марта 1867 г. Российская империя подписала договор о продаже Аляски США за $7.2 млн.
2024 г Alaska Airline получит $160 млн. за какую-то крышку от люка.
Инфляция капец 🤦♀️
Такое ощущение, что Боинг вразнос пошёл.
отстегнули приличную сумму
Спасибо (с) Alaska Airlines