Транспорт
Полина Лааксо

В Госдуме попросили «Яндекс Такси» рассказать, как сервис сдерживает цены и чем руководствуется при блокировках Статьи редакции

Ценообразованием ранее интересовалась и Федеральная антимонопольная служба.

  • Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился с соответствующей просьбой к гендиректору «Яндекс Такси» Александру Аникину, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ.
  • Аникина призвали рассказать, какие меры компания принимала, чтобы сдерживать цены на поездки и обеспечивать приток новых водителей и партнёров в течение последнего года. Он также должен отчитаться о том, как сервис «устанавливает основания» для блокировки водителей и пассажиров.
  • По словам Гусева, с 2022 года отрасль такси в России работает «в режиме высокой турбулентности, которая привела к росту цен на поездки»: в силу вступил закон о такси, машины подорожали, стоимость кредитов и лизинга повысилась.
Источник фото: «РИА Новости»
  • В 2023 году Федеральная антимонопольная служба признала «Яндекс Такси» доминирующим сервисом. В 2024 году раскритиковала его за непрозрачное ценообразование и высокую комиссию для водителей и пригрозила принять меры, если компания не решит вопрос с тарифами.
  • Компания тем временем с марта «раскатывает» новый алгоритм, который должен помочь сдержать цены для пользователей и «оптимальнее» использовать время водителей на смене.

#новости #яндекс

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21 комментарий
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 Невероятный Блондин

Что там с яйцами, разобрались уже?
🥚 🍳

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KIK

Разбили…

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Укладчик стекловаты

Такси опять подорожает?

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Франсиско Пухольс

Оно подорожало, пока вы писали этот коммент

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Jon Rembo

Странно, что про блокировки акаунтов на авитах и прочих, ежедневно мелькающих в ленте, никто уточнить не хочет

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bruno irvi

Но начинать с чего-то нужно

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Веселый стробоскоп

Только дождь пошел х50% к цене, все хотят уехать резко куда-то. Дождь прошел за 5 минут и все решили остаться на месте

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Valentin Dombrovsky

В целом на больших числах так может получаться. Типа если дождя нет, я пройду от метро 10 минут, а если дождь, доеду на такси.

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Onetwo Threefour

Да, всегда еду час на метро за 50р чтобы потом за 500 проехать километр на такси

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Я сказал свое имя машине

Вполне себе обычный кейс

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Артур Снегов

Ну вроде нормальное решение, хотят чтобы водители остались и так же приходили новые, ведь такси очень востребовано, а за какую то мизирную зп и плохие условия никто не согласится работать.

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Вадим Д.

Так сильно сдерживают, но проклятущие цены всё равно прорываются.
А если б не сдерживали, поездка в булочную за углом стоила бы 1,5 млн ещё 8 лет назад.

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Ян Лус

Ну правильно, когда своего ничего не можешь придумать, хотя за это получаешь зп, приходится обращаться к профессионалам!

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Разработка Телеграм-ботов

Челики в Госдуме попросили Яндекс, рассказать как он с ними борется?

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bruno irvi

Это правильно. Очень часто недобросовестные пассажиры жалуются просто так и водителей блокируют несправедливо. Также бывает и от водителей. На самом деле штрафы водителям должны приходить не от Яндекса, а от государства, нужны механизмы контроля.

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Буквоед

Да в тюрьму сажать за неправильный вызов к шлагбауму, чё мелочиться.

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Сухой Стояк

Интересно, насколько теперь у Яндекса сильно представительство в правительстве и насколько далеко и надолго они могут посылать таких депутатов.

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Укладчик стекловаты

Кудрин там. Похоже у Яндекса все хорошо.

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Юрий Б.

Аналог слушаний в Конгрессе? А нет, письма, депутатские запросы

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Анастасия А

Раньше такси было роскошью. Сейчас как общественный транспорт. Водители не знают правил движения, да и русский то с трудом понимают.. Тарифы регулируются загруженностью на дорогах и погодой.

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Укладчик стекловаты
Водители не знают правил движения, да и русский то с трудом понимают..

Как думаешь, почему в такси много мигрантов?

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