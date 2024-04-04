В Госдуме попросили «Яндекс Такси» рассказать, как сервис сдерживает цены и чем руководствуется при блокировках Статьи редакции
Ценообразованием ранее интересовалась и Федеральная антимонопольная служба.
- Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился с соответствующей просьбой к гендиректору «Яндекс Такси» Александру Аникину, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ.
- Аникина призвали рассказать, какие меры компания принимала, чтобы сдерживать цены на поездки и обеспечивать приток новых водителей и партнёров в течение последнего года. Он также должен отчитаться о том, как сервис «устанавливает основания» для блокировки водителей и пассажиров.
- По словам Гусева, с 2022 года отрасль такси в России работает «в режиме высокой турбулентности, которая привела к росту цен на поездки»: в силу вступил закон о такси, машины подорожали, стоимость кредитов и лизинга повысилась.
- В 2023 году Федеральная антимонопольная служба признала «Яндекс Такси» доминирующим сервисом. В 2024 году раскритиковала его за непрозрачное ценообразование и высокую комиссию для водителей и пригрозила принять меры, если компания не решит вопрос с тарифами.
- Компания тем временем с марта «раскатывает» новый алгоритм, который должен помочь сдержать цены для пользователей и «оптимальнее» использовать время водителей на смене.
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Что там с яйцами, разобрались уже?
🥚 🍳
Разбили…
Такси опять подорожает?
Оно подорожало, пока вы писали этот коммент
Странно, что про блокировки акаунтов на авитах и прочих, ежедневно мелькающих в ленте, никто уточнить не хочет
Но начинать с чего-то нужно
Только дождь пошел х50% к цене, все хотят уехать резко куда-то. Дождь прошел за 5 минут и все решили остаться на месте
В целом на больших числах так может получаться. Типа если дождя нет, я пройду от метро 10 минут, а если дождь, доеду на такси.
Да, всегда еду час на метро за 50р чтобы потом за 500 проехать километр на такси
Вполне себе обычный кейс
Ну вроде нормальное решение, хотят чтобы водители остались и так же приходили новые, ведь такси очень востребовано, а за какую то мизирную зп и плохие условия никто не согласится работать.
Так сильно сдерживают, но проклятущие цены всё равно прорываются.
А если б не сдерживали, поездка в булочную за углом стоила бы 1,5 млн ещё 8 лет назад.
Ну правильно, когда своего ничего не можешь придумать, хотя за это получаешь зп, приходится обращаться к профессионалам!
Челики в Госдуме попросили Яндекс, рассказать как он с ними борется?
Это правильно. Очень часто недобросовестные пассажиры жалуются просто так и водителей блокируют несправедливо. Также бывает и от водителей. На самом деле штрафы водителям должны приходить не от Яндекса, а от государства, нужны механизмы контроля.
Да в тюрьму сажать за неправильный вызов к шлагбауму, чё мелочиться.
Интересно, насколько теперь у Яндекса сильно представительство в правительстве и насколько далеко и надолго они могут посылать таких депутатов.
Кудрин там. Похоже у Яндекса все хорошо.
Аналог слушаний в Конгрессе? А нет, письма, депутатские запросы
Раньше такси было роскошью. Сейчас как общественный транспорт. Водители не знают правил движения, да и русский то с трудом понимают.. Тарифы регулируются загруженностью на дорогах и погодой.
Как думаешь, почему в такси много мигрантов?