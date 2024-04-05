Транспорт
Евгения Евсеева

Владелец завода по выпуску Solaris назвал цены на автомобили — от 2 млн до 2,8 млн рублей в зависимости от модели Статьи редакции

Официальные салоны бренда откроются в мае 2024-го.

  • AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген Груп Рус») опубликовала официальные цены на автомобили бренда Solaris, которые выпускают на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, пишет Autonews. Производство началось в феврале 2024-го, предприятие выпустило уже 3000 машин.
  • Рекомендованная розничная цена на Solaris HS (аналог Hyundai Solaris) в базовой комплектации с «механикой» — 2,01 млн рублей. Всего у машины пять комплектаций, в самой дорогой, с мотором мощностью 123 л.с. и «автоматом», автомобиль будет стоить 2,209 млн рублей. Дилеры сообщали, что цена машины — от 1,9 млн до 2,3 млн рублей.
  • Solaris HC (аналог Hyundai Creta) в базовой комплектации стоит 2,499 млн рублей. Она включает в себя автоматическую коробку передач и передний привод. Полноприводный HC будет стоить от 2,517 млн рублей. Всего доступно три комплектации. Самая дорогая — с полным приводом и «автоматом» — от 2,639 млн рублей до 2,817 млн рублей. Дилеры называли цены от 2,9 млн до 3,2 млн рублей.
  • Solaris KRS (аналог Kia Rio) доступен в трёх версиях, с одинаковым двигателем и «автоматом». Стоимость — от 2,038 млн до 2,177 млн рублей. Дилеры называли цену только для одной комплектации — 2,18 млн рублей.
  • Solaris KRX (аналог Rio X-Line) представлен в пяти версиях, все оснащены одинаковым мотором и «автоматом». Цена — от 2,064 млн до 2,345 млн рублей. Дилер в Москве озвучивал цену в 2,68 млн рублей.
  • Первые дилерские центры Solaris начнут работу в мае 2024 года. Салоны откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и других городах.
  • Завод Hyundai с марта 2022 года находился в простое. На нём собирали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. Из простоя он вышел в январе 2024-го, но сборку машин не начал.
  • В декабре 2023 года Hyundai сообщил о продаже завода компании «Арт-Финанс» (материнская компания ООО «АГР»). Тогда же сделку одобрила правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями, в январе 2024-го её закрыли.
  • «Арт-Финанс» создана в феврале 2023 года и на 100% принадлежит бывшему президенту «Авилон», гендиректору «Арт-Финанс» Андрею Павловичу. В мае эта же компания выступила покупателем российских активов Volkswagen.

#новости #solaris #hyundai

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70 комментариев
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 Андрей Вечерний

Ебаный рот этого казино

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Fred Han

Солярис за 27k$
Очередная победа для россиян☺️

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Бинарный Ёж

Вне России не дешевле (цена в евро):

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10 комментариев
Георгий Арефьев

Принял, благодарю. Поезжу на шикарном баварце за ту же цену еще лет 10, чем на этих кастрюлях )

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джекичян
Solaris HS
Solaris HC
Solaris KRS
Solaris KRX

КАКОЙ! ОХЕРЕННЫЙ! НЕЙМИНГ!
*я серьезно

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Роман Егоров

HS - Hyundai Solaris
HC - Hyundai Creta
KRS - Kia Rio Sedan
KRX - Kia Rio X

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Александр Пустовалов

Солярис за 3 миллиона 🤡

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Вадим Д.
аналог Hyundai Solaris

Могли бы и назвать Losyaris, самое то.

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Roman

Тогда уж Losharys!

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2 комментария
Dragunov (Софт Майнинг)

ну лучше уже солярис чем лада

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root/ilya

Я рад ,что завод возобновил работу и у людей так или иначе появились рабочие места, а покупать эти автомобили за эти деньги или нет, это уже каждый будет решать сам

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Aridj

Ну да, чем больше собирают машин тем выше конкуренция

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Бро

Так если не будут покупать то и завод закроется - это ыедь не благотворительность

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1 комментарий
Аарон Витте

А Hyundai об этом знает?

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Юрий Б.

Ну можно будет пробить VIN и узнать детали

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Mike V. Gorbunov

Лучше, чем автовазовские поделки за те же деньги из китайских комплектующих

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Киа рио
2012г. 470.000
Аналог Киа
2024г. 2.000.000

Доллар
2012 30
2024 90

500.000 кому в карман?

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Bogdan

Ты считаешь, что цена строиться настолько просто?))) ты думаешь все зависит исключительно от курса доллара и все?)

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8 комментариев
Пользователь

В регионах это полквартиры)))

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Kuba7

Я двушку брал за 2350к в сентябре)

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7 комментариев
Татьяна Сухова

а они случаем ничего не попутали? что за цены я понять не могу, аналогичный китаец в разы дешевле

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Олег Иотковский

какой китаец в разы дешевле?

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Слегка Придурковатый

Спасибо, не надо.

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Марсель Гафуров

Да неее как ездил на Рено, так и буду.

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A V

Ну ппц. Считайте это проигрыш

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Дудов Слава
Solaris HS (аналог Hyundai Solaris) в базовой комплектации с «механикой» — 2,01 млн рублей

Оооо да, просто сок

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Олег

скорей всего это промоушн-цена, и дешевле 2300000 не возьмешь

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Невероятный Блондин

О. Настоящий автомобиль. Большая редкость

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Npc

Так ведь сметают их, дилеры значки Hyundai отрывать не успевают.

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Сема Мильковский

Пойду, пожалуй, велик достану

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Я сказал свое имя машине

Нахуй надо такое счастье

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БЕРЕЖЛИВЫЙ ИНВЕСТОР МАНЕКИ ПИ

Многодетным семьям нужны большие минивены. Где они? В солярис даже коляска не поместится.

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Alexey Ivanov
Многодетным семьям нужны большие минивены. Где они?

На рынке. До хера их, в т.ч. у того же хендая есть

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Митряев Денис

Как будто многодетных семей столько, что ради них стоит чето выпускать...

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Юрий Б.

Так вроде цены ниже китайцев?

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Премудрый пискарь

Это чего? Это они их из ржавых запчастей что на складах остались собрали? Или это не они?

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Олег

Что, блэд, происходит?

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Свежий пирожок

примерно 12-14 лет назад первые солярисы в СПб на автомате с кондеем стоили 740к рублёв.

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Панова

Дорого, но получше 10 видов разных gelly, haval и чего еще похуже за те же деньги

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rigens rogi

Посмотрим на продажи )

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Эльдар Рязанов

Откуда комплектующие? Хюндай по тихому будет продавать или из Китая нашли замену?

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Алексей В

Да лучше китайца купить уже какого-нибудь нормального

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Boris

Так точно! Haval m6 например!

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Vladi

Из чего они собрать будут вопрос, если отрезали даже платежи с Китаем и турцией. Откуда комплектующих взять, там тысячи деталей

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67 комментариев
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