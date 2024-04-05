Владелец завода по выпуску Solaris назвал цены на автомобили — от 2 млн до 2,8 млн рублей в зависимости от модели Статьи редакции
Официальные салоны бренда откроются в мае 2024-го.
- AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген Груп Рус») опубликовала официальные цены на автомобили бренда Solaris, которые выпускают на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, пишет Autonews. Производство началось в феврале 2024-го, предприятие выпустило уже 3000 машин.
- Рекомендованная розничная цена на Solaris HS (аналог Hyundai Solaris) в базовой комплектации с «механикой» — 2,01 млн рублей. Всего у машины пять комплектаций, в самой дорогой, с мотором мощностью 123 л.с. и «автоматом», автомобиль будет стоить 2,209 млн рублей. Дилеры сообщали, что цена машины — от 1,9 млн до 2,3 млн рублей.
- Solaris HC (аналог Hyundai Creta) в базовой комплектации стоит 2,499 млн рублей. Она включает в себя автоматическую коробку передач и передний привод. Полноприводный HC будет стоить от 2,517 млн рублей. Всего доступно три комплектации. Самая дорогая — с полным приводом и «автоматом» — от 2,639 млн рублей до 2,817 млн рублей. Дилеры называли цены от 2,9 млн до 3,2 млн рублей.
- Solaris KRS (аналог Kia Rio) доступен в трёх версиях, с одинаковым двигателем и «автоматом». Стоимость — от 2,038 млн до 2,177 млн рублей. Дилеры называли цену только для одной комплектации — 2,18 млн рублей.
- Solaris KRX (аналог Rio X-Line) представлен в пяти версиях, все оснащены одинаковым мотором и «автоматом». Цена — от 2,064 млн до 2,345 млн рублей. Дилер в Москве озвучивал цену в 2,68 млн рублей.
- Первые дилерские центры Solaris начнут работу в мае 2024 года. Салоны откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и других городах.
- Завод Hyundai с марта 2022 года находился в простое. На нём собирали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. Из простоя он вышел в январе 2024-го, но сборку машин не начал.
- В декабре 2023 года Hyundai сообщил о продаже завода компании «Арт-Финанс» (материнская компания ООО «АГР»). Тогда же сделку одобрила правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями, в январе 2024-го её закрыли.
- «Арт-Финанс» создана в феврале 2023 года и на 100% принадлежит бывшему президенту «Авилон», гендиректору «Арт-Финанс» Андрею Павловичу. В мае эта же компания выступила покупателем российских активов Volkswagen.
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Ебаный рот этого казино
Солярис за 27k$
Очередная победа для россиян☺️
Вне России не дешевле (цена в евро):
Принял, благодарю. Поезжу на шикарном баварце за ту же цену еще лет 10, чем на этих кастрюлях )
Solaris HC
Solaris KRS
Solaris KRX
КАКОЙ! ОХЕРЕННЫЙ! НЕЙМИНГ!
*я серьезно
HS - Hyundai Solaris
HC - Hyundai Creta
KRS - Kia Rio Sedan
KRX - Kia Rio X
Солярис за 3 миллиона 🤡
Могли бы и назвать Losyaris, самое то.
Тогда уж Losharys!
ну лучше уже солярис чем лада
Я рад ,что завод возобновил работу и у людей так или иначе появились рабочие места, а покупать эти автомобили за эти деньги или нет, это уже каждый будет решать сам
Ну да, чем больше собирают машин тем выше конкуренция
Так если не будут покупать то и завод закроется - это ыедь не благотворительность
А Hyundai об этом знает?
Ну можно будет пробить VIN и узнать детали
Лучше, чем автовазовские поделки за те же деньги из китайских комплектующих
Киа рио
2012г. 470.000
Аналог Киа
2024г. 2.000.000
Доллар
2012 30
2024 90
500.000 кому в карман?
Ты считаешь, что цена строиться настолько просто?))) ты думаешь все зависит исключительно от курса доллара и все?)
В регионах это полквартиры)))
Я двушку брал за 2350к в сентябре)
а они случаем ничего не попутали? что за цены я понять не могу, аналогичный китаец в разы дешевле
какой китаец в разы дешевле?
Спасибо, не надо.
Да неее как ездил на Рено, так и буду.
Ну ппц. Считайте это проигрыш
Оооо да, просто сок
скорей всего это промоушн-цена, и дешевле 2300000 не возьмешь
О. Настоящий автомобиль. Большая редкость
Так ведь сметают их, дилеры значки Hyundai отрывать не успевают.
Пойду, пожалуй, велик достану
Нахуй надо такое счастье
Многодетным семьям нужны большие минивены. Где они? В солярис даже коляска не поместится.
На рынке. До хера их, в т.ч. у того же хендая есть
Как будто многодетных семей столько, что ради них стоит чето выпускать...
Так вроде цены ниже китайцев?
Это чего? Это они их из ржавых запчастей что на складах остались собрали? Или это не они?
Что, блэд, происходит?
примерно 12-14 лет назад первые солярисы в СПб на автомате с кондеем стоили 740к рублёв.
Дорого, но получше 10 видов разных gelly, haval и чего еще похуже за те же деньги
Посмотрим на продажи )
Откуда комплектующие? Хюндай по тихому будет продавать или из Китая нашли замену?
Да лучше китайца купить уже какого-нибудь нормального
Так точно! Haval m6 например!
Из чего они собрать будут вопрос, если отрезали даже платежи с Китаем и турцией. Откуда комплектующих взять, там тысячи деталей