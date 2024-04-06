Транспорт
Евгения Евсеева

Депутаты и бизнес предложили создать реестр для обязательного учёта электросамокатов — ТАСС Статьи редакции

Водителям нужно будет прикрепить к устройству наклейку с QR-кодом и радиочастотную метку, а перед началом поездки авторизовываться в системе, отслеживающей передвижение самокатов.

  • Такая идея следует из текста законопроекта, концепцию которого обсуждала рабочая группа по законодательному регулированию использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). В неё входят депутаты, представители Минтранса, Мипромторга и бизнеса. Документ есть в распоряжении ТАСС.
  • Законопроект, если его примут, вступит в силу с 1 марта 2025 года.
  • Документ предполагает создание госсреестра для обязательного учёта электросамокатов и других СИМ — чтобы контролировать соблюдение правил дорожного движения (ПДД) водителями устройств, а также в «целях дальнейшего развития механизма осуществления контроля, надзора, учёта и управления движением СИМ».
  • Учитывать будут все СИМ, кроме подпадающих под понятие «товар», говорится в проекте. Владельцу транспортного средства нужно будет в течение 10 дней после покупки поставить его на учёт через оператора реестра. Делать это нужно будет через Госуслуги.
  • В реестре будут указаны сведения о СИМ — его марка, модель, идентификационный номер, год выпуска, а также данные владельца — имя, дата и место рождения, ИНН, номер паспорта, СНИЛС, адрес прописки или места пребывания. После постановки на учёт самокату присвоят уникальный учётный номер.
  • Номер будет представлять из себя наклейку с QR-кодом, которую нужно будет самостоятельно разместить на самокате, уточняет ТАСС. Также законопроект предлагает оснащать транспортные средства «средствами радиочастотной индентификации». И наклейку, и радиочастотную метку будут отправлять по почте, также QR-код можно дополнительно запросить на Госуслугах.
Фото: NN.ru
  • Кроме того, проект предлагает создать региональную информационную систему СИМ для «для автоматизации процессов сбора, обработки и хранения информации». Водителю нужно будет перед началом движения через программу на телефоне авторизоваться в этой системе: это позволит его идентифицировать и «увязать с конкретным СИМ». Предполагается, что управлять средством можно будет только после входа в систему.
  • Для каждого субъекта России определят местного оператора системы: он должен будет создать инфраструктуру для идентификации СИМ и сбора информации о их передвижении, обеспечить круглосуточную обработку информации, отвечать за авторизацию водителей и прочее.
  • Также оператору придётся отвечать за техническое оформление нарушений ПДД, зафиксированных камерами. Он будет сопоставлять данные с камер с данными о передвижении СИМ, которые получает с телефона водителя.
  • Состав информации для сбора, а также порядки, сроки и способы их предоставления оператором определит правительство. Среди них могут быть данные о водители, самом СИМ, его местоположении, скорости, дате и времени начала поездки.
Транспорт
Таня Боброва
Правительство утвердило правила для электросамокатов — максимальная скорость 25 км/ч, пешеходы получат приоритет Статьи редакции

Новые правила о СИМ не распространяются на обычные самокаты и ролики: их пользователи по-прежнему приравниваются к пешеходам.

#новости #электросамокаты

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31 комментарий
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 Santiago

Больше реестров богу реестров.

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Labeling

Нет бога кроме бога реестров и QR пророк его.

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Фанат Чайки О. (по 14.04.2024)

Сисадминь...

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Бинарный Ёж

Блин, опередил.

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умный человек

Определил

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Я сказал свое имя машине

Да пошли они нахуй с такими идеями -)

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Ivan Pogoreloff

Опять закон для Москвы? Они в регионах бывали? Какие камеры? Здесь фонари не везде есть.

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Александр Смирнов

А что смущает?) При федеративном устройстве государства - в каждом субъекте (например - в городе Москве) могут быть установлены собственные законы

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Риэлтор (не) нужен!

Надо побыстрее купить санки и два сезона покататься - с 1 марта 2026 года ведут реестр санок.

Это к гадалке не ходи.

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умный человек

Это только при условии что электросанки

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Полина Лааксо

вот бы из текста законопроекта последовала еще одна идея — запретить электросамокаты, пока для них нет инфраструктуры 😋

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Николай Верегин

у нас для образования, медицины, и жизни в целом — тоже, не то чтобы выстроена мощная инфраструктура.

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Я сказал свое имя машине

Типа "а зачем вам машина, если дорог нет?"

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Евгения Евсеева
Автор
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Сан Ев

то есть навсегда?)

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Фан-клуб Валентина Стрыкало

Вот бы тебя запретили 🥺

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Hambala Fully

А для чего это делать, если шеринги уже имеют номера и отслеживаются?

Собственные электросамокаты - это все ещё вещь не часто встречающаяся.

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Denis Bystruev

У кого-то типография для печати QR-наклеек простаивает.

Или завезли много китайских радиочастотных меток, не могут распродать.

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Запопу Кусь

Ура-ура! Давно пора запретить эти машины смерти! 🤗😌
Меня чуть не убили 🤧

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Фан-клуб Валентина Стрыкало

Давно пора тебя на ВиСи запретить

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умный человек

Устраивайся модераптором и затыкай рты неугодным

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Запопу Кусь

😝

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Алекс К

Недоработка. Ещё маршрутный лист нужно составить перед поездкой и заверить, уведомив органы. Вместе с маршрутным листом, естественно предоставить справку, что прошел медосмотр перед поездкой. В идеале конечно, подавать план поездки за 30 дней до поездки с указанием цели поездки. Думаю, ещё учтут.

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Николай Верегин

К слову, в КНДР надо регистрировать свои велосипеды. Даже номер у них есть.

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умный человек

Ещё такое бывает

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Andrey Chuguev

В СССР тоже были. Примерно в 60-х годах. Но не везде

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Бинарный Ёж

Больше реестров богу реестров!

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Gruntofos

Помнится, с мобильными телефонами хотели то же самое делать с помощью Госсвязьнадзора тогдашнего. Да не срослось ))

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bruno irvi

Наконец-то, ездят небезопасно, для детей большие риски

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Optimus

Забыли про медицинское обследование и алкотест, ну и пару справок.

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Aina Timo

Злые языки поговаривают, что этот реестр будет на 100% совпадать c базой данных Grindr. Как будто это что-то плохое.

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28 комментариев
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