Депутаты и бизнес предложили создать реестр для обязательного учёта электросамокатов — ТАСС Статьи редакции
Водителям нужно будет прикрепить к устройству наклейку с QR-кодом и радиочастотную метку, а перед началом поездки авторизовываться в системе, отслеживающей передвижение самокатов.
- Такая идея следует из текста законопроекта, концепцию которого обсуждала рабочая группа по законодательному регулированию использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). В неё входят депутаты, представители Минтранса, Мипромторга и бизнеса. Документ есть в распоряжении ТАСС.
- Законопроект, если его примут, вступит в силу с 1 марта 2025 года.
- Документ предполагает создание госсреестра для обязательного учёта электросамокатов и других СИМ — чтобы контролировать соблюдение правил дорожного движения (ПДД) водителями устройств, а также в «целях дальнейшего развития механизма осуществления контроля, надзора, учёта и управления движением СИМ».
- Учитывать будут все СИМ, кроме подпадающих под понятие «товар», говорится в проекте. Владельцу транспортного средства нужно будет в течение 10 дней после покупки поставить его на учёт через оператора реестра. Делать это нужно будет через Госуслуги.
- В реестре будут указаны сведения о СИМ — его марка, модель, идентификационный номер, год выпуска, а также данные владельца — имя, дата и место рождения, ИНН, номер паспорта, СНИЛС, адрес прописки или места пребывания. После постановки на учёт самокату присвоят уникальный учётный номер.
- Номер будет представлять из себя наклейку с QR-кодом, которую нужно будет самостоятельно разместить на самокате, уточняет ТАСС. Также законопроект предлагает оснащать транспортные средства «средствами радиочастотной индентификации». И наклейку, и радиочастотную метку будут отправлять по почте, также QR-код можно дополнительно запросить на Госуслугах.
- Кроме того, проект предлагает создать региональную информационную систему СИМ для «для автоматизации процессов сбора, обработки и хранения информации». Водителю нужно будет перед началом движения через программу на телефоне авторизоваться в этой системе: это позволит его идентифицировать и «увязать с конкретным СИМ». Предполагается, что управлять средством можно будет только после входа в систему.
- Для каждого субъекта России определят местного оператора системы: он должен будет создать инфраструктуру для идентификации СИМ и сбора информации о их передвижении, обеспечить круглосуточную обработку информации, отвечать за авторизацию водителей и прочее.
- Также оператору придётся отвечать за техническое оформление нарушений ПДД, зафиксированных камерами. Он будет сопоставлять данные с камер с данными о передвижении СИМ, которые получает с телефона водителя.
- Состав информации для сбора, а также порядки, сроки и способы их предоставления оператором определит правительство. Среди них могут быть данные о водители, самом СИМ, его местоположении, скорости, дате и времени начала поездки.
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Больше реестров богу реестров.
Нет бога кроме бога реестров и QR пророк его.
Сисадминь...
Блин, опередил.
Определил
Да пошли они нахуй с такими идеями -)
Опять закон для Москвы? Они в регионах бывали? Какие камеры? Здесь фонари не везде есть.
А что смущает?) При федеративном устройстве государства - в каждом субъекте (например - в городе Москве) могут быть установлены собственные законы
Надо побыстрее купить санки и два сезона покататься - с 1 марта 2026 года ведут реестр санок.
Это к гадалке не ходи.
Это только при условии что электросанки
вот бы из текста законопроекта последовала еще одна идея — запретить электросамокаты, пока для них нет инфраструктуры 😋
у нас для образования, медицины, и жизни в целом — тоже, не то чтобы выстроена мощная инфраструктура.
Типа "а зачем вам машина, если дорог нет?"
то есть навсегда?)
Вот бы тебя запретили 🥺
А для чего это делать, если шеринги уже имеют номера и отслеживаются?
Собственные электросамокаты - это все ещё вещь не часто встречающаяся.
У кого-то типография для печати QR-наклеек простаивает.
Или завезли много китайских радиочастотных меток, не могут распродать.
Ура-ура! Давно пора запретить эти машины смерти! 🤗😌
Меня чуть не убили 🤧
Давно пора тебя на ВиСи запретить
Устраивайся модераптором и затыкай рты неугодным
😝
Недоработка. Ещё маршрутный лист нужно составить перед поездкой и заверить, уведомив органы. Вместе с маршрутным листом, естественно предоставить справку, что прошел медосмотр перед поездкой. В идеале конечно, подавать план поездки за 30 дней до поездки с указанием цели поездки. Думаю, ещё учтут.
К слову, в КНДР надо регистрировать свои велосипеды. Даже номер у них есть.
Ещё такое бывает
В СССР тоже были. Примерно в 60-х годах. Но не везде
Больше реестров богу реестров!
Помнится, с мобильными телефонами хотели то же самое делать с помощью Госсвязьнадзора тогдашнего. Да не срослось ))
Наконец-то, ездят небезопасно, для детей большие риски
Забыли про медицинское обследование и алкотест, ну и пару справок.
Злые языки поговаривают, что этот реестр будет на 100% совпадать c базой данных Grindr. Как будто это что-то плохое.