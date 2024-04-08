У Boeing американской авиакомпании сорвало часть обшивки двигателя после взлёта — инцидент расследует регулятор Статьи редакции
С начала 2024 года это далеко не первая неполадка у Boeing.
- 7 апреля 2024 года самолёт Boeing 737-800 авиаперевозчика Southwest Airlines совершил экстренную посадку через 25 минут после вылета из Дэнвера, США: у судна сорвало обшивку одного из двигателей, сообщили ABC News и Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
- Самолёт успел подняться на высоту 3140 м. На борту находилось 135 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет, но очевидцы почувствовали встряску. FAA проведёт расследование. Проверку также организуют ремонтники на местах.
- Boeing отказалась от комментариев, посоветовав обратиться к Southwest Airlines. Самолёт ввели в эксплуатацию в июне 2015 года, но когда он последний раз проходил техобслуживание — авиаперевозчик не ответил.
- 5 января 2024 года Boeing 737 Max 9 Alaska Airlines совершил посадку из-за отпавшего в полёте люка. FAA предупредило, что приостановит выдачу разрешений на расширение производства линейки Max.
- Тогдашний гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун обещал «подойти [к ситуации] с абсолютной прозрачностью», а позже ушёл в отставку вместе с председателем совета директоров и главой отдела, который отвечает за разработку, производство и продажу самолётов. Руководителя программы 737 Max уволили, а Alaska Airlines получила компенсацию.
- В марте Boeing частично провалила аудит регулятора, не сумев пройти 33 из 89 проверок. NYT также выяснило, что её партнёр-производитель самолётных корпусов использовал мыло вместо смазки и проверял уплотнение дверей гостиничным ключом-картой.
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Те кто хаял отечественные самолёты, дайте шуму!
Щас прибегут трясуны с криками "это другое!"
Так это другое!
Вот и я говорю
Ну давай, сколько боингов всего и ежечасно летает и сколько там запилили не имеющих, разумеется, аналогов МС-21 и сколько инцидентов в % было у SSJ-100?
Ssj 100 произведено 232 потеряно 4 (1.7процента)
Боинг 737 произведено 9400 потеряно 215 (2.3процента)
ну нормальные люди по налюту часов смотрят, ну то такое
и сколько надо налЮтать?
какие такие отечественные самолёты?
А как ты уже определил, что проблема именно в конструкции самолета, а не в нарушении правил техобслуживания? Или просто радуешься хорошей новости?
И как связано техобслуживание с оторванной обшивкой, техник должен был двигатель синей изолентой перемотать?
давай дам, распиздяйство никто не отменял
Как можно хаять то чего нет?
Боингу можно. Они же за демократию
А говорили что санкции не работают...
У Boeing скоро кукуху сорвёт.
Так уже..давно..
Выглядит крипово
это инцидент, а это "ряяяяя все распилено ряяяяя"
Против Боинга тоже санкции ввели?
Мне кажется это информационная атака на боинг 💁
У них же тысячи самолётов ежедневно летают по всему миру. Там каждый день чего-то отваливается и это нормально 😌
"Это нормально"?? А почему про Airbus нет новостей такого типа
Потому что на них нет информационной атаки 💁
Хотя у аирбаса всё точно так же отваливается.
Просто СМИ вам этого не показывают.
и кто атакует?
Это добрый ламповый срыв обшивки двигателя, понимать надо
Который был изначально задуман создателем и ни на что не влияет
Обычное дело, когда экономят на техобслуживании самолётов
Извините, виновных нет, оно само как-то так
Загнивают.
Мс21 хуйня же
время боинга прошло, настало время Ту, Ил, Як
- обещал «подойти [к ситуации] с абсолютной прозрачностью»,
- позже ушёл в отставку
Profit