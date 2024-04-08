Транспорт
Полина Лааксо

У Boeing американской авиакомпании сорвало часть обшивки двигателя после взлёта — инцидент расследует регулятор Статьи редакции

С начала 2024 года это далеко не первая неполадка у Boeing.

  • 7 апреля 2024 года самолёт Boeing 737-800 авиаперевозчика Southwest Airlines совершил экстренную посадку через 25 минут после вылета из Дэнвера, США: у судна сорвало обшивку одного из двигателей, сообщили ABC News и Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
  • Самолёт успел подняться на высоту 3140 м. На борту находилось 135 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет, но очевидцы почувствовали встряску. FAA проведёт расследование. Проверку также организуют ремонтники на местах.
  • Boeing отказалась от комментариев, посоветовав обратиться к Southwest Airlines. Самолёт ввели в эксплуатацию в июне 2015 года, но когда он последний раз проходил техобслуживание — авиаперевозчик не ответил.
  • 5 января 2024 года Boeing 737 Max 9 Alaska Airlines совершил посадку из-за отпавшего в полёте люка. FAA предупредило, что приостановит выдачу разрешений на расширение производства линейки Max.
  • Тогдашний гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун обещал «подойти [к ситуации] с абсолютной прозрачностью», а позже ушёл в отставку вместе с председателем совета директоров и главой отдела, который отвечает за разработку, производство и продажу самолётов. Руководителя программы 737 Max уволили, а Alaska Airlines получила компенсацию.
  • В марте Boeing частично провалила аудит регулятора, не сумев пройти 33 из 89 проверок. NYT также выяснило, что её партнёр-производитель самолётных корпусов использовал мыло вместо смазки и проверял уплотнение дверей гостиничным ключом-картой.

#новости #boeing

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33 комментария
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 Sergey Folps

Те кто хаял отечественные самолёты, дайте шуму!

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Cringe Artist

Щас прибегут трясуны с криками "это другое!"

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Alex

Так это другое!

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Cringe Artist

Вот и я говорю

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Вадим Д.

Ну давай, сколько боингов всего и ежечасно летает и сколько там запилили не имеющих, разумеется, аналогов МС-21 и сколько инцидентов в % было у SSJ-100?

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Sergey Folps

Ssj 100 произведено 232 потеряно 4 (1.7процента)
Боинг 737 произведено 9400 потеряно 215 (2.3процента)

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новый акк

ну нормальные люди по налюту часов смотрят, ну то такое

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Sergey Folps

и сколько надо налЮтать?

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неформат

какие такие отечественные самолёты?

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Santiago

А как ты уже определил, что проблема именно в конструкции самолета, а не в нарушении правил техобслуживания? Или просто радуешься хорошей новости?

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Sergey Folps

И как связано техобслуживание с оторванной обшивкой, техник должен был двигатель синей изолентой перемотать?

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Вася Негодяй

давай дам, распиздяйство никто не отменял

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Тоже хочу

Как можно хаять то чего нет?

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Виктор Исаков

Боингу можно. Они же за демократию

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Neko Natum

А говорили что санкции не работают...

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Вадим Д.

У Boeing скоро кукуху сорвёт.

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сплошное разочарование

Так уже..давно..

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Ale K

Выглядит крипово

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Donatello Supreme

это инцидент, а это "ряяяяя все распилено ряяяяя"

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Саша Гончар

Против Боинга тоже санкции ввели?

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Запопу Кусь

Мне кажется это информационная атака на боинг 💁
У них же тысячи самолётов ежедневно летают по всему миру. Там каждый день чего-то отваливается и это нормально 😌

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Alexey Remizov

"Это нормально"?? А почему про Airbus нет новостей такого типа

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Запопу Кусь

Потому что на них нет информационной атаки 💁
Хотя у аирбаса всё точно так же отваливается.
Просто СМИ вам этого не показывают.

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Денис Попович

и кто атакует?

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Максим Абдрахманов

Это добрый ламповый срыв обшивки двигателя, понимать надо

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Вот Так Вот

Который был изначально задуман создателем и ни на что не влияет

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Александр Ильинский

Обычное дело, когда экономят на техобслуживании самолётов

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Артемий С.
Boeing отказалась от комментариев, посоветовав обратиться к Southwest Airlines. Самолёт ввели в эксплуатацию в июне 2015 года, но когда он последний раз проходил техобслуживание — авиаперевозчик не ответил

Извините, виновных нет, оно само как-то так

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Ястржембский

Загнивают.

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Тоже хочу
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Вот Так Вот

Мс21 хуйня же

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Mike Amir

время боинга прошло, настало время Ту, Ил, Як

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Тоже хочу

- обещал «подойти [к ситуации] с абсолютной прозрачностью»,
- позже ушёл в отставку
Profit

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