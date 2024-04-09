Сервис аренды электросамокатов Whoosh запустил в Санкт-Петербурге детектор поездок вдвоём Статьи редакции
По правилам дорожного движения ездить вдвоём можно, только если самокат оборудован дополнительной конструкцией.
- Функция «Антитандем» заработала на всех самокатах Whoosh в Санкт-Петербурге с 9 апреля 2024 года. Её тестировали в закрытом формате в «предыдущих» сезонах.
- Чтобы оценить число людей во время поездки, технология анализирует более 50 параметров данных и использует алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения.
- Так, датчик сработает на поездки двух и более пассажиров независимо от их веса: даже если это два подростка или взрослый с ребёнком. Но при этом не будет реагировать на ситуации, когда один пользователь едет с тяжёлым рюкзаком.
- Если система фиксирует нарушение, она начинает замедлять скорость самоката, чтобы пассажиры остановили поездку или взяли второе транспортное средство. Причину укажут в приложении и в случае повторного инцидента начнут вводить штрафы.
- Столкновения и аварии с электросамокатами Whoosh происходят меньше чем в 0,01% поездок, говорит компания. Но значимая доля аварийных ситуаций случается именно при передвижении вдвоём. Такие поездки угрожают безопасности и пешеходов, и самих самокатчиков.
- По закону ездить вдвоём на электросамокате можно только в том случае, если он оборудован дополнительной конструкцией. Прокатные самокаты Whoosh предназначены для индивидуального передвижения, поэтому в случае фото- и видеофиксации нарушения пользователей штрафуют.
- В апреле 2024 года депутаты, представители Минтранса, Мипромторга и бизнеса предложили создать реестр учёта таких транспортных средств, чтобы контролировать соблюдение правил. Тогда же «Юрент» сообщил, что тестирует датчики поездки вдвоём (у него была кампания против небезопасной езды).
- В Сочи на набережных и в парках проезд на электросамокатах запретили. Запрет на их аренду ввели и в Париже.
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Давидыча надо брать для пропаганды правильных поездок на самокате. Парк, Давидыч качает пресс 10000 раз чисто разминки ради, мимо на одном самокате едут два чушпана. Давидыч догоняет их приседаю во время бега, останавливает и говоритПацаны, это петушиный поступок
Ролик набирает миллионы просмотров. Народ смотрит и начинает кататься по одному
Я тоже об этом вспомнила)
Отличная новость
Сколько Вуши будут ссать нам в уши?
Доколе?!
А что за дополнительная конструкция? Как коляска у байка Хагрида из Гарри Поттера?
- Рабинович, где вы таки купили такой роскошный пиджак?
- В Париже!
-А это далеко от Биробиджана?
- Несколько тысяч км
- Азохн вей, какая глушь, а как шьют хорошо!
Подсмотрели у нас в Сочи, как всегда.
Просто ценны и там и там одинаковые, Сочи может чуть дороже
То самое тлетворное влияние запада
Падение продаж в сервисе гарантированно. А так двое на самокате едут аккуратнее чем одинокий пуберат.
Согласен.
Терпеть не могу самокаты, но сколько видел пар, не разу не замечал чтобы те гоняли как одиночки.
Там просто мощность 300 ватт, они едва едут-то и с одним человеком.
да ! Я часто вдвоем езжу - по статистике от Вуша по поездкам - я такие поездки вижу как очень низкая средняя скорость....
Пробел перед восклицательным знаком, езда вдвоем на одноместном СИМ - почти хет-трик.
Сложная упаковка шуток ваш конёк?
Самокатчику все сложно. И это не шутка, Валет.
Продолжайте! Еще непонятнее! Никто не должен понять!
Я и не сомневался, что вы мало что понять можете. Хоть с пробелом разобрались, тоже успех.
— Мне нужна твоя одежда, сапоги и самокат с отключенной функцией "Антитандем".
Нафига эта шляпа нужна как не с девушкой кататься по парку?
Катайся кто мешает, просто берешь второй самокат в аренду и вперед
А там можно на один акк два самоката взять? Но вообще - ощущения не те)
Когда уже эти самокаты запретят, задолбали они сбивать людей
прям самокаты сбивают или все же люди?)
люди сбивают самокатчиков
Людей надо штрафовать значит
Людей запрещать?
сразу после авто в городах
Столько раз уже были на вс дискуссии по этому поводу)Один вопрос к вам: а машины людей не сбивают? давайте и машины запретим тогда. Вон у боингов постоянно,что то отваливается,давайте и самолеты запретим,вот весело то станет
Слышал ещё, что ножами людей убивают, надо бы запретить ножи.
А ещё топоры, электричество и гравитацию.
Когда уже эти автомобили запретят, задолбали сбивать людей.
Когда уже эту воду запретят, задолбала топить людей.
Когда уже этих людей запретят, задолбали убивать людей.
Всё запретить нафиг! Пусть сами ходят и качают попу!! ☺
А ты за нее кусь, получается.
Подсмотрели в футураме
Постоянно катался с девушкой по яхтенному мосту до Газпром-арены и обратно вдвоем, ибо пешком впадлу. Хз кому это может помешать. Разве что инцелам.
Постоянно хожу по этому мосту. Задолбали инцелы на самокатах.
Антитандем хотя бы разряд «нелегалу» выдаёт?
Хм, а в самой дорогой подписке есть функция «положить на «антитандем»?
Опять дети помешали
Идея крутая, ноя переживаю за момент оценивания ситуации. Вдруг приложение не так поймет вес, снизит скорость, запретит передвижение, а на пользователе уже лежит предупреждение, а потом штраф ни за что, тут же такая ситуация, что даже не выяснишь один он был или нет.
На хабре статья есть, там в деку датчик измерения веса встроен.
Ох уж этот искусственный интеллект...
Держу пари, юзеры найдут пути обхода) Хотя сначала весь хейт в саппорт прилетит.
Проще было на самокатах ручки сделать дополнительные чем это городить
Отличная новость! Так намного безопаснее
прировнять катание вдвоём к пропаганде ЛГБТ и все дела. останется только ловить гетересексуальные пары - но их тоже к чемунить прировнять...например к оскорблению чувств верующих
— Один сойдите, позаласта!