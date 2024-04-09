Транспорт
Полина Лааксо

Сервис аренды электросамокатов Whoosh запустил в Санкт-Петербурге детектор поездок вдвоём Статьи редакции

По правилам дорожного движения ездить вдвоём можно, только если самокат оборудован дополнительной конструкцией.

  • Функция «Антитандем» заработала на всех самокатах Whoosh в Санкт-Петербурге с 9 апреля 2024 года. Её тестировали в закрытом формате в «предыдущих» сезонах.
  • Чтобы оценить число людей во время поездки, технология анализирует более 50 параметров данных и использует алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения.
  • Так, датчик сработает на поездки двух и более пассажиров независимо от их веса: даже если это два подростка или взрослый с ребёнком. Но при этом не будет реагировать на ситуации, когда один пользователь едет с тяжёлым рюкзаком.
  • Если система фиксирует нарушение, она начинает замедлять скорость самоката, чтобы пассажиры остановили поездку или взяли второе транспортное средство. Причину укажут в приложении и в случае повторного инцидента начнут вводить штрафы.
  • Столкновения и аварии с электросамокатами Whoosh происходят меньше чем в 0,01% поездок, говорит компания. Но значимая доля аварийных ситуаций случается именно при передвижении вдвоём. Такие поездки угрожают безопасности и пешеходов, и самих самокатчиков.
Источник фото: Whoosh
  • По закону ездить вдвоём на электросамокате можно только в том случае, если он оборудован дополнительной конструкцией. Прокатные самокаты Whoosh предназначены для индивидуального передвижения, поэтому в случае фото- и видеофиксации нарушения пользователей штрафуют.
  • В апреле 2024 года депутаты, представители Минтранса, Мипромторга и бизнеса предложили создать реестр учёта таких транспортных средств, чтобы контролировать соблюдение правил. Тогда же «Юрент» сообщил, что тестирует датчики поездки вдвоём (у него была кампания против небезопасной езды).
  • В Сочи на набережных и в парках проезд на электросамокатах запретили. Запрет на их аренду ввели и в Париже.
Транспорт
Таня Боброва
Правительство утвердило правила для электросамокатов — максимальная скорость 25 км/ч, пешеходы получат приоритет Статьи редакции

Новые правила о СИМ не распространяются на обычные самокаты и ролики: их пользователи по-прежнему приравниваются к пешеходам.

#новости #электросамокаты

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49 комментариев
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 Балкон.Ру
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Укладчик стекловаты

Давидыча надо брать для пропаганды правильных поездок на самокате. Парк, Давидыч качает пресс 10000 раз чисто разминки ради, мимо на одном самокате едут два чушпана. Давидыч догоняет их приседаю во время бега, останавливает и говорит

Пацаны, это петушиный поступок

Ролик набирает миллионы просмотров. Народ смотрит и начинает кататься по одному

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Lina Veselova

Я тоже об этом вспомнила)

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Oleg Rico

Отличная новость

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Андрей Вечерний

Сколько Вуши будут ссать нам в уши?

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Фанат Чайки О. (по 14.04.2024)

Доколе?!

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рэджон рондо

А что за дополнительная конструкция? Как коляска у байка Хагрида из Гарри Поттера?

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Aina Timo / wdroid.net
В Сочи на набережных и в парках проезд на электросамокатах запретили. Запрет на их аренду ввели и в Париже.

- Рабинович, где вы таки купили такой роскошный пиджак?
- В Париже!
-А это далеко от Биробиджана?
- Несколько тысяч км
- Азохн вей, какая глушь, а как шьют хорошо!

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Gruntofos

Подсмотрели у нас в Сочи, как всегда.

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Константин Сулугуни

Просто ценны и там и там одинаковые, Сочи может чуть дороже

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Eddie II

То самое тлетворное влияние запада

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Бубновый Валет

Падение продаж в сервисе гарантированно. А так двое на самокате едут аккуратнее чем одинокий пуберат.

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Андрей Вечерний

Согласен.
Терпеть не могу самокаты, но сколько видел пар, не разу не замечал чтобы те гоняли как одиночки.

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Gruntofos

Там просто мощность 300 ватт, они едва едут-то и с одним человеком.

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Бубновый Валет

да ! Я часто вдвоем езжу - по статистике от Вуша по поездкам - я такие поездки вижу как очень низкая средняя скорость....

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Роллон Пешеход

Пробел перед восклицательным знаком, езда вдвоем на одноместном СИМ - почти хет-трик.

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Бубновый Валет

Сложная упаковка шуток ваш конёк?

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Роллон Пешеход

Самокатчику все сложно. И это не шутка, Валет.

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Бубновый Валет

Продолжайте! Еще непонятнее! Никто не должен понять!

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Роллон Пешеход

Я и не сомневался, что вы мало что понять можете. Хоть с пробелом разобрались, тоже успех.

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Griby Lenina

— Мне нужна твоя одежда, сапоги и самокат с отключенной функцией "Антитандем".

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Олег Хриенко

Нафига эта шляпа нужна как не с девушкой кататься по парку?

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Bl0ck3d

Катайся кто мешает, просто берешь второй самокат в аренду и вперед

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Denkotovskiy

А там можно на один акк два самоката взять? Но вообще - ощущения не те)

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Ирина Н.

Когда уже эти самокаты запретят, задолбали они сбивать людей

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Роман

прям самокаты сбивают или все же люди?)

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умный человек

люди сбивают самокатчиков

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местный житель

Людей надо штрафовать значит

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А10

Людей запрещать?

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Obivan Kenobi

сразу после авто в городах

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Вера И.

Столько раз уже были на вс дискуссии по этому поводу)Один вопрос к вам: а машины людей не сбивают? давайте и машины запретим тогда. Вон у боингов постоянно,что то отваливается,давайте и самолеты запретим,вот весело то станет

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Алекс

Слышал ещё, что ножами людей убивают, надо бы запретить ножи.
А ещё топоры, электричество и гравитацию.

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Eddie II

Когда уже эти автомобили запретят, задолбали сбивать людей.
Когда уже эту воду запретят, задолбала топить людей.
Когда уже этих людей запретят, задолбали убивать людей.

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Запопу Кусь

Всё запретить нафиг! Пусть сами ходят и качают попу!! ☺

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Роллон Пешеход

А ты за нее кусь, получается.

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ЯжПрограммист

Подсмотрели в футураме

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Бегите, глупцы!

Постоянно катался с девушкой по яхтенному мосту до Газпром-арены и обратно вдвоем, ибо пешком впадлу. Хз кому это может помешать. Разве что инцелам.

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Mr. Leshiy

Постоянно хожу по этому мосту. Задолбали инцелы на самокатах.

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Вадим Д.

Антитандем хотя бы разряд «нелегалу» выдаёт?
Хм, а в самой дорогой подписке есть функция «положить на «антитандем»?

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Евгений Васильев
Столкновения и аварии с электросамокатами Whoosh происходят меньше чем в 0,01% поездок- что то я этим данным не верю,но хорошо ,что они пытаются уменьшить количество правонарушений совершаемых на их самокатах
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Vlad

Опять дети помешали

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Жертва стартапа

Идея крутая, ноя переживаю за момент оценивания ситуации. Вдруг приложение не так поймет вес, снизит скорость, запретит передвижение, а на пользователе уже лежит предупреждение, а потом штраф ни за что, тут же такая ситуация, что даже не выяснишь один он был или нет.

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Михаил Николаев

На хабре статья есть, там в деку датчик измерения веса встроен.

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Gleb Kichigin

Ох уж этот искусственный интеллект...

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Павел Крупин

Держу пари, юзеры найдут пути обхода) Хотя сначала весь хейт в саппорт прилетит.

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Umbrella Corporation

Проще было на самокатах ручки сделать дополнительные чем это городить

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Лариса Власова

Отличная новость! Так намного безопаснее

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Mike Elkin

прировнять катание вдвоём к пропаганде ЛГБТ и все дела. останется только ловить гетересексуальные пары - но их тоже к чемунить прировнять...например к оскорблению чувств верующих

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Gruntofos
Русские купили японские весы, которые голосом сообщают вес человека. Стали их опробовать. Взошла на весы русская дама. Весы говорят:

— Один сойдите, позаласта!

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