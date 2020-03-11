Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Татьяна Боброва
1919

Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за вспышки коронавируса Covid-2019 Материал редакции

С 13 марта.

  • С 13 марта 2020 года Россия ограничит авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией из-за вспышки коронавируса Covid-2019, пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
  • Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из московского аэропорта «Шереметьево» по направлениям: Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселона, Париж. Чартерные рейсы будут разрешены для вывоза находящихся в этих странах россиян, уточняет «РИА Новости».
  • 11 марта «Аэрофлот» сообщил о временной приостановке полётов в несколько городов Испании, Франции, Германии и Италии с 13 марта по 30 апреля 2020 года. Авиакомпания разрешила пассажирам вернуть стоимость или переоформить билеты.
  • С начала 2020 года Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном.

#новость #коронавирус

Статья дополняется
Транспорт
Подписан
Отписаться
Fiat Chrysler представил полностью электрическую версию городского ретро-автомобиля Fiat 500 за $37,5 тысяч
Производство автомобиля запускают уже в третий раз.
3
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 9, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 111797, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 11 Mar 2020 19:58:32 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Новые вакансии в TIMELESS
Операционный Директор
Москва от 250 000 до 400 000 ₽
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 111797, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/111797\/get","add":"\/comments\/111797\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/111797"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199115, "last_count_and_date": null }
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Nick Sidorov

12

И открывать потом не будут)) 

Ответить

Сергей Руденко

Nick
7

Шутка смешная, ситуация страшная

Ответить

Artur Hasanov

Nick
0

Впрочем в Грузию полеты не восстановили. ☺️

Ответить

Nick Sidorov

Artur
0

Я туда думаю на машине заехать летом-) 

Ответить

Artur Hasanov

Nick
2

Отличное место для лета! Вкусная еда и люди хорошие. Поддерживаю!

Ответить

Paul An

3

Вот будет лето, поедем на дачу

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Egor Gulyaev

0

Еду в Магадан.

Ответить

Vl Al

Egor
1

Во-первых, это дорого.

Ответить

Николай Филимонов

Vl
0

Сейчас Олег, наверное, вам ответит)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Управление кризисной ситуацией
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта».
0
Ситимобил
Подписан
Отписаться
Выгорание в коллективе: смириться и плакать или есть шанс все исправить?
Ольга Зангиева, директор по HR-коммуникациям Ситимобил, рассказала о том, как избежать эмоционального выгорания на рабо…
0
X5Tech
Подписан
Отписаться
Есть ли жизнь после/до data science
Согласно исследованиям 98% аналитиков (data scientist, product и marketing) данных готовы сменить работу. Как найти нов…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Алексис Второй
за день
Заниматься такими делами и затем ехать в США. Ну не олень ли?
ФБР задержало в США предполагаемого руководителя российского маркетплейса по продаже персональных данных Кирилла Фирсова
Тим Пазухин
за неделю
я уже чувствую комменты про то как это вдруг у него внезапно все нашлось. Но давайте поддержим человека который в наших реалиях двигает финтех индустрию
Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Sergei Timofeyev

Основательница Wildberries…

Maxim Bityukov

Allthestreams.fm — пиратский…

GREAKLY

Суд во Франции признал водителя…

Сергей Лебедев

МТС не может поменять название…

Igor Tarasov

Основательница Wildberries…

Николай Филимонов

Россия ограничит авиасообщение…

Елена Берс

МТС не может поменять название…

Александр Котовский

Бойся выигранного тендера

Андрей Голиков

25 лет с IPTV: от истоков…

Vl Al

Россия ограничит авиасообщение…

Кирилл Стенцов

Как выглядит новый офис…

Влад Берг

МТС не может поменять название…

Николай Филимонов

Россия ограничит авиасообщение…

Pol Bal

25 лет с IPTV: от истоков…

Vl Al

Россия ограничит авиасообщение…

Bilguun Billy

Как выглядит новый офис…

Николай Филимонов

Россия ограничит авиасообщение…

Alex Ponomar

Основательница Wildberries…

Vl Al

popunder.net потратил мои $40…

Michael Shramko

Основательница Wildberries…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "70ca7a96" } { "page_type": "default" }