- С 13 марта 2020 года Россия ограничит авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией из-за вспышки коронавируса Covid-2019, пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
- Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из московского аэропорта «Шереметьево» по направлениям: Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселона, Париж. Чартерные рейсы будут разрешены для вывоза находящихся в этих странах россиян, уточняет «РИА Новости».
- 11 марта «Аэрофлот» сообщил о временной приостановке полётов в несколько городов Испании, Франции, Германии и Италии с 13 марта по 30 апреля 2020 года. Авиакомпания разрешила пассажирам вернуть стоимость или переоформить билеты.
- С начала 2020 года Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном.
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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Nick Sidorov
И открывать потом не будут))
Сергей РуденкоNick
Шутка смешная, ситуация страшная
Artur HasanovNick
Впрочем в Грузию полеты не восстановили. ☺️
Nick SidorovArtur
Я туда думаю на машине заехать летом-)
Artur HasanovNick
Отличное место для лета! Вкусная еда и люди хорошие. Поддерживаю!
Paul An
Вот будет лето, поедем на дачу
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Egor Gulyaev
Еду в Магадан.
Vl AlEgor
Во-первых, это дорого.
Николай ФилимоновVl
Сейчас Олег, наверное, вам ответит)