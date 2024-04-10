Инженер Boeing сообщил регулятору в США, что компания игнорировала проблемы с качеством самолётов Статьи редакции
Жалобу изучит Федеральное управление гражданской авиации (FAA).
- Инженер Сэм Салехпур утверждает, что секции фюзеляжа Boeing 787 Dreamliner плохо скрепляются на производстве и после «тысяч рейсов» могут развалиться в полёте, рассказало NYT со ссылкой на специалиста. Он в компании более десяти лет и работал над этой моделью судна.
- По его словам, проблемы возникли, когда компания изменила подход к соединению крупных секций на линии сборки в угоду скорости процесса.
- Части приходили от разных производителей и не всегда совпадали по форме на месте стыков. При скреплении возникали зазоры, из-за чего работникам приходилось прилагать «чрезмерные усилия», чтобы их устранить. В результате секции могли деформироваться, а мелкие обломки, в свою очередь, падали в зазоры, пишет WSJ.
- 17 апреля 2024 года позицию Салехпура заслушают в правительстве. Там полагают, что участившиеся жалобы на производственные недочёты и сомнительное отношение к безопасности полётов могут указывать на то, что компания ставит прибыль «превыше всего». Сам инженер говорит, что не пытается погубить Boeing и, наоборот, хочет, чтобы она избежала катастроф.
- В Boeing признали, что изменения в подходе действительно были, но они не повлияли на надёжность сборки и её долговечность. Компания якобы проводила «обширные испытания» и скоро завершит проверку, которая покажет, есть ли риски, что отдельные части 787 Dreamliner выйдут из строя в долгосрочной перспективе. По её словам, заявления инженера содержат «неточности» и «не отражают полную картину».
- 787 Dreamliner примерно на 50% состоит из «композитных материалов». Они легче металла, но эксплуатировались меньше, поэтому и об их долговечности известно не так много.
- Адвокат Салехпура заявила, что её подопечный высказывал опасения по сборке руководству. Компания якобы игнорировала замечания и в итоге перевела его работать над другим самолётом — 777, — но Салехпур и там обнаружил проблемы со сборкой фюзеляжей.
- С января 2024 года самолёты Boeing неоднократно фигурировали в СМИ. 5 января у 737 Max 9 отвалился люк аварийного выхода. Главу программы 737 Max уволили, а авиаперевозчик получил компенсацию.
- В марте у Boeing 737-900 загорелся двигатель, а у 777 отпало колесо. 737 Max выкатился за пределы взлётной полосы из-за неисправности шасси, а 787-9 Dreamliner резко потерял высоту из-за случайного нажатия кнопки на кресле пилота (пассажиры «подлетели к потолку»). 737-800 прилетел без куска обшивки. Ещё один срыв обшивки случился 8 апреля у 737-800.
- После январского инцидента гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун обещал «подойти [к ситуации] с абсолютной прозрачностью», а позже объявил об отставке вместе с председателем совета директоров и главой отдела, который отвечает за разработку, производство и продажу самолётов.
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Эффективный менеджмент оказался чересчур эффективным, ничего удивительного, кроме того что у нас во многих организациях продолжают упорно идти тем же путем
Плохо, разумеется.
Но у нас давно решили эту проблему — давать обещания, а не производить самолёты: все в полной безопасности!
Плохо, что мы не производим самолеты. Но все-таки, причем тут РФ, когда новость про Штаты и Boeing? Это какая-то раковая форма вотэбаутизма.
А валенок о своём (-:
Всё в сравнении.
Чет надумал себе, ну ладно) Не ожидал другого)
Как и я. С регистрацией!
Да пожалуйста. Можешь и дальше буллить по поводу даты регистрации. Сказать то нечего) Сам начал писать тут только после СВО и возомнил себе хер пойми кем.
Раковой формой вотэбаутизма это было бы если он перевел стрелки ничего не написав про боинги. А так он написал первую же фразу, так что это вотэбаутизм на полшишечки скорее.
Даже не знаю что выбрать, полететь на потенциально опасном самолёте и разбиться или не полететь на неготовом и не разбиться
О, я вчера эту новость читал на забугорном сайте, там какой-то инженер предупреждал руководство, а от него отмахнулись и запустили в прод.
Прям как в фильме «дурак»
Уважаемые инженеры и руководители Boeing! Убедительная просьба перестать косячить! Из-за ваших косяков нам всё сложнее х**сосить SSJ и всю болеющую российскую отрасль авиастроения. Не подыгрывайте нашим пропагандистам, пожалуйста.
Спасибо.
Предпочитали не видеть?
Эффективный менеджмент везде одинаковый.
Да все же просто - надо посадить инженера, пару стюардесс и журналистов, написавших статью. И все пучком. Как дети малые
За фейки и дискредитацию, все правильно.