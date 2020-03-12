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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Китайский разработчик беспилотников для доставки и уличной торговли Neolix привлёк $29 млн на серийное производство Материал редакции

Автомобили Neolix уже используют Huawei и Alibaba.

3 комментария
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Разработчик беспилотников для доставки товаров Neolix привлёк 200 млн юаней ($29 млн) в рамках раунда А, пишет VentureBeat.

По данным Crunchbase, в компанию вложились четыре инвестора, основной — производитель электромобилей Lixiang. Привлечённые средства Neolix направит на увеличение объёмов производства. Завод Neolix в Чанчжоу способен выпускать по 10 тысяч автомобилей в год.

Neolix

Беспилотники относятся к четвёртому уровню автономности. Компания рассчитывает, что её автомобили будут интересны сервисам доставки еды, мобильному ритейлу, службам безопасности, уточняет издание. На сайте представлены три модели: Neolix Retail, Neolix Express и Neolix Patrol. Последний — с опцией мобильного наблюдения.

Стартап утверждает, что грузовики помогут повысить эффективность логистики. Ширина корпуса автомобиля — 1 м, полезное пространство — 2,4 м³. Грузовик развивает скорость до 50 км/ч и может проехать 100 км без дополнительной подзарядки. На дорогах машины ориентируются с помощью сенсоров и загруженных в память карт.

В Neolix заявляют, что за последние два года продали 225 беспилотников. В числе покупателей — Huawei, Alibaba, Meituan-Dianping и другие крупные компании.

Только в Пекине беспилотники уже тестируют Baidu, Daimler, Pony.ai, Didi, Audi и другие компании, отмечает VentureBeat. В 2019 году они суммарно проехали более 1 млн км.

#новость #беспилотники

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3 комментария
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Sht_Anton

0

Сервисы доставки, особенно без использования людей, сейчас особенно актуальны

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roko kotta

0

Похоже, в свете карантинного режима в 2020 тренд на развитие онлайн-сервисов.

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Вася Пражкин

0

 Автомобили Neolix уже используют Huawei и Alibaba.

То, что они взяли их на тест - не означают, что они их используют. Возможно, инженеры просто отправляют их в ларек за пивом.

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