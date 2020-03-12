Автомобили Neolix уже используют Huawei и Alibaba.

В закладки

Разработчик беспилотников для доставки товаров Neolix привлёк 200 млн юаней ($29 млн) в рамках раунда А, пишет VentureBeat.

По данным Crunchbase, в компанию вложились четыре инвестора, основной — производитель электромобилей Lixiang. Привлечённые средства Neolix направит на увеличение объёмов производства. Завод Neolix в Чанчжоу способен выпускать по 10 тысяч автомобилей в год.

Neolix

Беспилотники относятся к четвёртому уровню автономности. Компания рассчитывает, что её автомобили будут интересны сервисам доставки еды, мобильному ритейлу, службам безопасности, уточняет издание. На сайте представлены три модели: Neolix Retail, Neolix Express и Neolix Patrol. Последний — с опцией мобильного наблюдения.

Стартап утверждает, что грузовики помогут повысить эффективность логистики. Ширина корпуса автомобиля — 1 м, полезное пространство — 2,4 м³. Грузовик развивает скорость до 50 км/ч и может проехать 100 км без дополнительной подзарядки. На дорогах машины ориентируются с помощью сенсоров и загруженных в память карт.

В Neolix заявляют, что за последние два года продали 225 беспилотников. В числе покупателей — Huawei, Alibaba, Meituan-Dianping и другие крупные компании.