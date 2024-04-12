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Транспорт
Полина Лааксо

«Юрент» представил собственные электросамокаты с «бесшовным стартом» через NFC Статьи редакции

Их уже используют в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

  • В 2024 году в парке сервиса появится 20 тысяч самокатов модели «Юрент 2.0». Её разработали вместе с компанией Eleven, рассказали в сервисе.
  • При разработке партнёры учитывали особенности российской дорожной инфраструктуры и эксплуатации самокатов в кикшерингах. Конструкция амортизационной вилки, высокий дорожный просвет и пневматические шины должны упростить поездки по городу с высокими бордюрами, перепадами между тротуарами и брусчатке.
  • Световые индикаторы разместили не столько спереди, но и на заднем крыле, чтобы повысить заметность самоката в тёмное время суток. Добавили и звуковой отклик, чтобы водители смотрели на дорогу: аудиоуведомления продублируют данные с экрана, например, о зонах ограничения скорости или истекающем балансе.
  • Электросамокат оборудован беспроводной зарядкой для смартфона и поддерживает «бесшовный старт» через NFC: приложение и аренда запустятся при поднесении телефона к устройству.
  • «Юрент» запустили в 2018 году Андрей Колесник, Андрей Калинин и Иван Туринге. Сервис работал в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор». Летом 2020 года привлёк 150 млн рублей на запуск в Москве и других городах.
  • В 2024 году МТС стал основным владельцем сервиса. Остальные ключевые акционеры продолжили участвовать в работе компании.

#новости #мтс #юрент

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22 комментария
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 Denis

На последнем фото жесткая нейросеть )

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denisY

а ведь правда)

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Тоже хочу

А когда додумаются карзинку для сумки делать?

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Kirill Sushilnikov

А я похожа на француженку?)
https://youtu.be/45umIwmfSTU?si=rawpRxcOfSvL5xE9

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Слегка Придурковатый

Традиционный камент о необходимости запрета арендных электропомоек.

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nochnoy.ru
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Yuri Z

картинки в кандинском делали?

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Тоже хочу

А когда уже @Тинькофф в своей фейковой экосистеме добавит самокаты?

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User Unk

с компенсацией похорон для премиума

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Алексей Орлов

Нейросеть уже везде )

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Алексей Орлов

Юронт так юронт 😁

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Alexey Poimtsev

https://t.me/PooBomb/1231

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Al

Интересно эти модели они тоже повально с поломанными тормозами делать будут?)

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Тоже хочу

еще зотелось бы датчик человека.. тип, видит человека впереди и автоматически тормозит

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Михаил Юмашев

При разработке партнёры учитывали особенности российской дорожной инфраструктуры и эксплуатации самокатов в кикшерингах.- мне кажется учитывай не учитывай, а все равно в каком нибудь не очень обустроенном дворе кататься будет невозможно

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Антон Поплавский

ну фишки прикольные с освещением и звуковыми уведомлениями, правда вроде как и без них на дорогу смотреть нужно, но опустим этот момент)

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Егор Ушаков

Я жесткий противник самокатов, сколько они меня задевали и сбивали

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nochnoy.ru

Сколько? Только честно, без вранья и преувеличений. И заодно где живёте скажите.

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Sarmat Bagayev

Как сказано что при разработке партнёры учитывали особенности российской дорожной инфраструктуры и эксплуатации самокатов в кикшерингах.. это то есть отсутствие дороги?) Езда по бездорожью? Но хорошо что теперь есть высокий дорожный просвет, упростит поездки по городу с высокими бордюрами. Так что всё что ни делается всё к лучшему.

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Dennn92

Вот эти держатели телефонов интересно теперь нормальные? Потому что у меня на самокатах от вуш при съезде с бордюра телефон улетал по своим делам на асфальт)

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Alchakov Developer

Когда изза санкций везде отключают NFC, эти решили .....

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Elnar I

Модели трэшовые. Лучше сяомишных скотокатов я не видел. На других поделиях невозможно ехать 3-5 км/ч — оно либо не едет, либо едет слишком быстро — то ли у ручки газа мертвая зона, то ли специально так настроено.

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19 комментариев
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