«Юрент» представил собственные электросамокаты с «бесшовным стартом» через NFC Статьи редакции
Их уже используют в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
- В 2024 году в парке сервиса появится 20 тысяч самокатов модели «Юрент 2.0». Её разработали вместе с компанией Eleven, рассказали в сервисе.
- При разработке партнёры учитывали особенности российской дорожной инфраструктуры и эксплуатации самокатов в кикшерингах. Конструкция амортизационной вилки, высокий дорожный просвет и пневматические шины должны упростить поездки по городу с высокими бордюрами, перепадами между тротуарами и брусчатке.
- Световые индикаторы разместили не столько спереди, но и на заднем крыле, чтобы повысить заметность самоката в тёмное время суток. Добавили и звуковой отклик, чтобы водители смотрели на дорогу: аудиоуведомления продублируют данные с экрана, например, о зонах ограничения скорости или истекающем балансе.
- Электросамокат оборудован беспроводной зарядкой для смартфона и поддерживает «бесшовный старт» через NFC: приложение и аренда запустятся при поднесении телефона к устройству.
- «Юрент» запустили в 2018 году Андрей Колесник, Андрей Калинин и Иван Туринге. Сервис работал в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор». Летом 2020 года привлёк 150 млн рублей на запуск в Москве и других городах.
- В 2024 году МТС стал основным владельцем сервиса. Остальные ключевые акционеры продолжили участвовать в работе компании.
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На последнем фото жесткая нейросеть )
а ведь правда)
А когда додумаются карзинку для сумки делать?
А я похожа на француженку?)
https://youtu.be/45umIwmfSTU?si=rawpRxcOfSvL5xE9
Традиционный камент о необходимости запрета арендных электропомоек.
картинки в кандинском делали?
А когда уже @Тинькофф в своей фейковой экосистеме добавит самокаты?
с компенсацией похорон для премиума
Нейросеть уже везде )
Юронт так юронт 😁
https://t.me/PooBomb/1231
Интересно эти модели они тоже повально с поломанными тормозами делать будут?)
еще зотелось бы датчик человека.. тип, видит человека впереди и автоматически тормозит
При разработке партнёры учитывали особенности российской дорожной инфраструктуры и эксплуатации самокатов в кикшерингах.- мне кажется учитывай не учитывай, а все равно в каком нибудь не очень обустроенном дворе кататься будет невозможно
ну фишки прикольные с освещением и звуковыми уведомлениями, правда вроде как и без них на дорогу смотреть нужно, но опустим этот момент)
Я жесткий противник самокатов, сколько они меня задевали и сбивали
Сколько? Только честно, без вранья и преувеличений. И заодно где живёте скажите.
Как сказано что при разработке партнёры учитывали особенности российской дорожной инфраструктуры и эксплуатации самокатов в кикшерингах.. это то есть отсутствие дороги?) Езда по бездорожью? Но хорошо что теперь есть высокий дорожный просвет, упростит поездки по городу с высокими бордюрами. Так что всё что ни делается всё к лучшему.
Вот эти держатели телефонов интересно теперь нормальные? Потому что у меня на самокатах от вуш при съезде с бордюра телефон улетал по своим делам на асфальт)
Когда изза санкций везде отключают NFC, эти решили .....
Модели трэшовые. Лучше сяомишных скотокатов я не видел. На других поделиях невозможно ехать 3-5 км/ч — оно либо не едет, либо едет слишком быстро — то ли у ручки газа мертвая зона, то ли специально так настроено.