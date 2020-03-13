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С 16 марта останутся только рейсы в столицы ЕС и чартеры.
Власти России ограничат авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией с 16 марта. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Сохранятся лишь регулярные рейсы из Москвы в столицы европейских государств и чартерные рейсы. Рейсы будут выполняться из терминала F международного аэропорта «Шереметьево». Чартеры будут осуществляться до вывоза россиян из стран Европы и иностранных граждан — из России.
Из России в Швейцарию можно будет улететь только рейсом Москва — Женева, из России в Норвегию — рейсом Москва — Осло.
Решение о частичном запрете воздушных перевозок принял штаб по борьбе в новой коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении.
Ранее в 2020 году Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном и Южной Кореей, Италией, Германией, Испанией и Францией. 13 марта Всемирная организация здравоохранения назвала Европу эпицентром распространения коронавирусной инфекции.
А как же наши депутаты? Они не смогут попасть домой? Это законно?
Домой - в смысле в Европу?))
Ага после того как Европа запретила въезд туристам. Хотя блин странно , что у нас Россию не включили в страны повышенного риска. Хотя чехи тупо не понимают , что если в России нет инфтцированных , то это не от того , что там их нет , а того, что никто их там не ищет.
Сохранятся лишь регулярные рейсы из Москвы в столицы европейских государств и чартерные рейсы. Вылеты будут осуществляться из терминала F международного аэропорта «Шереметьево».
эм, а из Домодедово нельзя?
Лучше бы подумали, какой ппц творится в странах Средней Азии, Закавказья и ближнего востока, где медицина ещё хуже нашей, куча китайцев там работают (Иран, Казахстан, Узбекистан итп), которые занесли вирус, зато регулярные потоки равшанов и джамшутов циркулируют к нам и обратно
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