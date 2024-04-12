Рынок кикшеринга вырос на 67,5%, до 22,3 млрд рублей, средний чек и длина поездок снижаются — исследование Статьи редакции
Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» делят между собой 96,7% рынка.
- В 2023 году объём российского рынка кикшеринга составил 22,3 млрд рублей, превысив показатели 2022-го на 67,5%. Исследование о нём опубликовало отраслевое издание «Трушеринг». Сервисами аренды электросамокатов в России за год воспользовались около 21 млн человек.
- Средние чек, длина и продолжительность поездок снизились на фоне роста общего количества поездок. Это говорит об увеличении доли транспортных поездок (85%) и снижении доли рекреационных поездок (15%).
- Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» занимают 96,7% рынка. В 2021 году суммарная доля лидеров составляла 90,6%, в 2022 году — 93,7%. В 2023-м их доля в общей выручке — 96,84%, по пользователям — 95,23%.
- Самокаты Whoosh (доля в общем объёме поездок — 49,09%) доступны для аренды в 55 городах России, Беларуси, Казахстана и Южной Америки. Выручка за год выросла на 68%, до 10,7 млрд рублей. В сервисе зарегистрированы 20,4 млн пользователей.
- «МТС Юрент» (доля в общем объёме поездок — 32,55%) увеличил парк электросамокатов почти на половину за год, до 127 тысяч. В сервисе зарегистрированы 15 млн пользователей.
- «Яндекс Go» (доля в общем объёме поездок — 17,01%) имеет в парке 45 тысяч самокатов, количество зарегистрированных пользователей компания не раскрывала.
- Ещё один крупный участник рынка — сервис lite. Он работает только по франшизе в 143 городах России. Выручка кикшеринга в 2023 году составила 441,2 млн рублей, на 25% больше год к году.
- «Трушеринг» называет рисками для развития кикшеринга в России — излишние ограничения властей, ужёсточение поправок к ПДД (например, обязанность ездить на самокате только в шлеме) и неразвитую инфраструктуру в регионах.
- Последнее обстоятельство также увеличивает количество ДТП. Например, «Яндекс» отмечает, что за 2023 год 70% аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) произошло на стыке автомобильной и пешей инфраструктуры, потому что в городах не хватает отдельных дорожек или контрастной разметки.
- По данным ГИБДД, за девять месяцев 2023 года зарегистрировали 2647 ДТП с участием СИМ, на 215,9% больше год к году. Но эти подсчёты не отражают реальное положение дел, утверждает издание. К СИМ в статистике инспекции относятся в том числе электрические скутеры и мотоциклы. А до марта 2023 года аварии с самокатами без участия машин вообще не учитывали.
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хюман центепид, хюман центепид
ай финк ват ай гонна мордер тунайт
Средняя длина поездки 2.7 км., средняя продолжительность 15 минут... В чём смысл платить 100 рублей, если это расстояние можно пройти за ~30 минут? С учётом того, что самокат надо найти, зайти в приложении, пройти лишнее расстояние до парковки самоката, экономия по времени составит минут 5-10 от силы.
Удовольствие
Так-то да, многим просто в кайф покататься. Дело довольно приятное, особенно где людей мало и дорога ровная.
Гуглим среднюю скорость человека, меняем расчеты и перестаем задавать глупые вопросы.
Я уже всё посчитал. Средняя скорость человека 5 км\ч. Зависит от человека, но берём среднюю скорость, передвигаемся в быстро темпе.
(2.7/5)*=32.4 минуты.
На самокате поездка займёт 15 минут. Но при этом надо будет дойти до самоката, зайти в приложении, найти нужный самокат. Далее его припарковать. Доп. временные расходы на все эти процедуры составит пусть 7 минут. И что там самокат нам экономит? 10 минут? При этом ещё надо будет заплатить 100 рублей.
У меня вот, например, ЖК в 20 минутах ходьбы пешком до метро. На самокате можно доехать за 7. При этом самокаты всегда есть у подъезда, парковка прямо у метро. С подпиской плачу около 60 рублей за это. Так-то неплохая экономия времени, плюс не всегда хочется пешком идти 20 минут, особенно с утра на работу. Так что кому-то реально бывает удобно и выгодно.
Ого, экономия целых 13 (!) минут.
Можно и поебаться успеть перед работой
А я думал, что среднее 2 минуты. Наврали мне, получается
Есть маршруты, где удобно брать самокат и парковать его потом. В остальных случаях, которых большинство, ваши рассуждения верны.
Гугл с вами не согласен в вопросе скорости. Он говорит 3-4 км.
Средняя скорость самоката это уже 12-15 км/ч.
Итого, выигрыш в скорости передвижения уже раза 3!!
Экономит силы, доставляет удовольствие, быстрее добираешься если куда-то нужно. В приложение зайти 1 тап и засканить QR 2ой тап и вот ты уже на самокате.
бывает нет 30 минут и надо быстрее и чтобы в пробке не стоять
У меня стоянка самокатов у дома. После работы еду в бар на самокате, удобно. Доезжаю относительно быстро, при том что живу в центре, где куча ограничений на скорость, и дешевле такси в 3 раза.
Каршеринг довольно удобная штука, пару раз пользовался и на самом деле ,если сравнивать с покупкой хорошего автомобиля, то это еще и выгодно
Здесь не про него речь, про самокаты
Называется сначала напиши коммент, потом прочитай статью, класс. Хотя тут походу часть с "почитать статью" вообще целиком пропустили.
Ну неудивительно: сам по городу часто на арендованных самокатах гоняю. Удобнее, чем в пробках стоять не машине
Каршеринг- это удобно и безопасно
Это про кикшеринг, но да ладно..
То ли боты так делают, то ли люди особенные в первом комментарии. Как можно залезть в комменты не читая статью, я не понимаю.
Самокатшеринг 😝
Y7HQFPK
Ниче себе, больше ДТП на 215,9%. Думал что наоборот их количество должно снижаться, особенно при новых вводных со штрафами, номерами крупными и тд.
Кекшеринг
и все таки удобно пользоваться кикшерингом , не удивительно , что интерес среди потребителей растет
Жаль, у нас в городе с инфраструктурой так себе - (
Но вушик люблю))
Сраные отбитые самокатчики уже заманали, про брошенные у подъезда самокаты каторые мешают ходить вообще молчу