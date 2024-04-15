Сервисы кикшеринга приостановили работу в Перми из-за требований властей к парковке Статьи редакции
«МТС Юрент» назвал их «невыполнимыми».
- 15 апреля 2024 года сервисы кикшеринга перестали работать в Перми, пишут РБК и ТАСС со ссылкой на сообщения компаний.
- Сервисы столкнулись с «невыполнимыми требованиями» со стороны местных властей, прокомментировали в «МТС Юрент». Самокатам запретили парковаться в центре города, но не предложили альтернативных вариантов. В компании утверждают, что отправляли письмо в администрацию с предложением инвестировать в строительство парковок, но не получили ответа. В мэрии заявили, что не получали предложение.
- В Whoosh добавили, что работают над тем, чтобы «в Пермь вернулся привычный горожанам вид транспорта». Обе компании надеются возобновить работу в ближайшее время.
- В 2022 году департамент дорог и благоустройства мэрии Перми заключил с Whoosh и «Юрент» (название сервиса до его покупки компанией МТС) соглашения о взаимодействии. В документах были прописаны требования к размещению электросамокатов, но власти «фиксировали многочисленные нарушения» и отменили договорённости, пишет ТАСС.
- 26 марта 2024 года депутаты гордумы Перми приняли поправки в Правила благоустройства. По ним, электросамокаты можно размещать только на велопарковках за пределами центральной части города.
- Через несколько дней Whoosh подал жалобу в прокуратуру Пермского края, чтобы проверить законность действий и решений мэрии.
- Whoosh открыл сезон в городе 1 апреля, «МТС Юрент» — 4 апреля. Тогда администрация начала эвакуировать электросамокаты. За первые три дня увезли не менее 500 штук.
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Наконец-то. Никогда не думал, что это скажу, но: власти Перми, так держать! Арендные электропомойки должны исчезнуть.
Иди к Черту. Отличный вид транспорта - должен работать. Администрация Перми - дно
Не занимая ничью сторону, нейтральный вопрос:
А инфраструктура, предполагает? Готова?
отличный способ ничего не делать:
запрещать все, для чего нет инфраструктуры
никто не пользуется
зачем делать инфраструктуру?
профит
Кстати, электросамокат ведь перестал быть самокатом. Ты же не сам катишь его, а электричество.
Самокат - сам катится его не нужно катить, просто жест отталкивание ногой чтобы он покатился заменили на нажатие гашетки, самокат все равно катится сам за счёт своего двигателя )
Блеать, точно. Я туповат оказался.
впервые в интернете: кто-то признал, что был не прав
Лишил людей срача — напрасно пропавшая ветка комментариев
Электрокат
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У местных самокатчиков уже начались ломки из-за отсутствия любимого средства причинения печали остальным людям?
У всех адекватных людей так Вадим, не только у местных
самокатчик без своего самоката - cocksharingист
Лол. Компания подала в суд на правомерность действия о произвольных стоянках самокатов.
А так, да, не город виноват, что не готов к новому виду транспорта. Если завтра придумают коляски двухэтажные и будут ставить их везде, то почему город то виноват, что негде их поставить? Депутаты же не жалуются, что вертолёт нельзя приземлить возле подъезда.
Только самокаты появились там не первый год и то что за столько лет не сделали ничего уже вина города
Собаки срут на газонах, тоже вина города, что не построили надземные парки для собак.
Вина тут только в людях которых менталитет не позволяет забирать говно с собой и выкидывать в мусорку. Причём тут самокаты не понятно инфраструктуру то надо не только под металические коробки делать. Все прекрасно знали что скоро этих самокатов будет много, а потом появился Шеринг
вы это, не подавайте им идей.
Лучше бы ушлепков , которые бросают где не попадая эти самокаты штрафовали, и то бы больше толку было
а этим конторам пофигу
я в Whoosh писал как-то с фоткой что кто-то самокат оставил посреди тротуара, мне с техподдержки ответили в духе "а в чём проблема?"
хотя я думаю надо напрямую в ГИБДД писать жалобы на парковку с нарушением 12.2 "в местах, где транспортное средство ... создаст помехи для движения пешеходов"
Самокат является транспортным средством?
Да.В ПДД появился новый термин: «средство индивидуальной мобильности», СИМ. Это транспортные средства с двигателем, который приводит в движение одно или несколько колес или роликов: электросамокаты, электровелосипеды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другой аналогичный транспорт. Мощность двигателя не имеет значения: если он есть, самокат или велосипед считают СИМ.
абз. 56 п. 1.2 ПДД
Как это реализовать? Если память не изменяет, то преследование всей этой парноколёсной нечести запрещено законом, так что особо не погоняешься за ушлёпками, как вы их назвали. А добровольно остановиться никто не захочет. Программно следить за тем кто как ехал, кого подоезал и обгонял - тоже задача неосуществимая, вроде как. Максималку им уже давно ограничили, кажись. Тандем с апреля этого года начали внедрять, но вон в Питере пару дней назад 5 тел ехало на одном самокате, а по 2-3 тела каждый день сам наблюдаю. Так что и тандем пока не вразумил никого.
С парковкой можно вариант придумать.
К примеру создать службу с фото фиксацией, которая будет брошенные и мешающие проходу самокаты фиксировать.
На компанию приходит штраф, а они уже сами ебут мозги и ищут клиента, который самокат бросил и с него компенсируют штраф.
Как с обычным каршем.
проблема в том, что компанию так можно шикарно подставлять - переставили самокат не начиная аренду так, чтобы мешал проходу. сфотографировали. профит.
доказательств-то, что самокат оставили в таком положении предыдущие наездники - нет.
Схема с кикподставой закрывается, если обязать на замок фиксировать.
Ну такое. Дешёвые велозамки работают из рук вон плохо. Значит надо модифицировать самокат и интегрировать замок для пристёгивания в его конструкцию. Опять же - вопрос - куда его пристёгивать в некоторых местах, где место есть где поставить, а креплений - куда пристегнуть - нет.
Так как и с обычным каршерингом. Просто в приложение делать фото по завершении аренды. Для компаний можно оборудовать парковочные зоны в местах где есть камеры, чтобы компания могла оспорить такие штрафы.
По другому не могу назвать тех, кто открыто плюет обществу в лицо, если у кого-го есть желание терпеть, пусть называют их нарушителями. По вопросу: для начала ввести состав в КоАП, далее предоставить любому гражданину право фиксировать правонарушение на видео. Видео с привязкой к местности и номеру самоката приравнять к автофиксации . Не припарковал где положено и не пристегнул замком - твои проблемы - штраф , пусть даже 500 руб, но это существенно повлечет на ситуацию с хламом на тротуаре.
Там и так штраф 2000 за это
Это штраф в договоре?
Да. Это штраф от самого сервиса, они же видят где ты бросил самокат и кто на нем ездил - на точку выезжает специальный человек и если самокат действительно в неположенном месте брошен, то сразу штраф списывается.
Так это сейчас по сути не работает, они шлют лесом, если присылаешь обращение. А так в КоАП бы закрепить, тогда и отношение бы поменялось. На парковку великов есть штраф, а этих обошли стороной.
Ну как они шлют? Говорят, что мы приняли к сведению типа, и все. А что они еще должны ответить? Система работает, все брошенные самокаты обычно собирают в течение часа-двух. Штрафы тоже выписывают.
Еще у кого-то из них была бонусная система, что если ты нашел брошенный самокат, то ты можешь его отогнать на парковку и тебе за это начислят баллы в приложении.
Ну честно, какие-то жертвы маркетинга эти самокатчики, давно пора было, а у нас вместо того чтобы отменить, номера на них прикрепили!
Ну тут банально вопрос стоит ... ( все поняли в чем ). А остальное это так, слова для прикрытия. Или закрывайте совсем сервисы или давай те работать.
думаю с этим вопросом разберутся и с парковкой решат вопрос , все таки задача эта выполнима , только требует времени
В 2030?
Как обычно, легче запретить, т.к. регулирование займет время, инициатива.... Фу....
Но проблему то не решит, как всякие му### катали на своих самокатах, так и будут.
Введите штрафы, создайте простой список правил, регулируйте. Но не... СлоЖНА!!!
Чо за кипиш? В Перми ни разу не был, но поиск по Яндекс картам показывает равномерно большое количество велопарковок по городу.
Помню было время когда сраные велосепидисты по тротурам гоняли, меня раза 3 чуть не сбили. И всем чето было похуй.
А теперь самокаты каждый второй тут хейтит, у вас что даже в плане хейта своего мнения нет? Хейтите только хайповое чтоли?
Велики с нами были всегда, я сам мелкий гонял по тротуарам, еще и «без рук» иногда. Но эти еще хуже, совсем отбитые. И скорости другие
А сколько в РФ в среднем стоит поездка, дороже чем на автобусе?
Автобус около 50-60₽