Транспорт
Маша Цепелева

Сервисы кикшеринга приостановили работу в Перми из-за требований властей к парковке Статьи редакции

«МТС Юрент» назвал их «невыполнимыми».

  • 15 апреля 2024 года сервисы кикшеринга перестали работать в Перми, пишут РБК и ТАСС со ссылкой на сообщения компаний.
  • Сервисы столкнулись с «невыполнимыми требованиями» со стороны местных властей, прокомментировали в «МТС Юрент». Самокатам запретили парковаться в центре города, но не предложили альтернативных вариантов. В компании утверждают, что отправляли письмо в администрацию с предложением инвестировать в строительство парковок, но не получили ответа. В мэрии заявили, что не получали предложение.
  • В Whoosh добавили, что работают над тем, чтобы «в Пермь вернулся привычный горожанам вид транспорта». Обе компании надеются возобновить работу в ближайшее время.
  • В 2022 году департамент дорог и благоустройства мэрии Перми заключил с Whoosh и «Юрент» (название сервиса до его покупки компанией МТС) соглашения о взаимодействии. В документах были прописаны требования к размещению электросамокатов, но власти «фиксировали многочисленные нарушения» и отменили договорённости, пишет ТАСС.
  • 26 марта 2024 года депутаты гордумы Перми приняли поправки в Правила благоустройства. По ним, электросамокаты можно размещать только на велопарковках за пределами центральной части города.
  • Через несколько дней Whoosh подал жалобу в прокуратуру Пермского края, чтобы проверить законность действий и решений мэрии.
  • Whoosh открыл сезон в городе 1 апреля, «МТС Юрент» — 4 апреля. Тогда администрация начала эвакуировать электросамокаты. За первые три дня увезли не менее 500 штук.
Фото РБК

#новости #кикшеринг

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46 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Наконец-то. Никогда не думал, что это скажу, но: власти Перми, так держать! Арендные электропомойки должны исчезнуть.

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Борис Интеграторов

Иди к Черту. Отличный вид транспорта - должен работать. Администрация Перми - дно

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Невероятный Блондин

Не занимая ничью сторону, нейтральный вопрос:
А инфраструктура, предполагает? Готова?

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Alex Melnikoff

отличный способ ничего не делать:
запрещать все, для чего нет инфраструктуры
никто не пользуется
зачем делать инфраструктуру?
профит

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Коленвалко Иван

Кстати, электросамокат ведь перестал быть самокатом. Ты же не сам катишь его, а электричество.

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Umbrella Corporation

Самокат - сам катится его не нужно катить, просто жест отталкивание ногой чтобы он покатился заменили на нажатие гашетки, самокат все равно катится сам за счёт своего двигателя )

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Коленвалко Иван

Блеать, точно. Я туповат оказался.

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Alex Melnikoff

впервые в интернете: кто-то признал, что был не прав

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Невероятный Блондин

Лишил людей срача — напрасно пропавшая ветка комментариев

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Peter Mochalov

Электрокат

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Вадим Д.

У местных самокатчиков уже начались ломки из-за отсутствия любимого средства причинения печали остальным людям?

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Борис Интеграторов

У всех адекватных людей так Вадим, не только у местных

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Alex Melnikoff

самокатчик без своего самоката - cocksharingист

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Maxim Fox

Лол. Компания подала в суд на правомерность действия о произвольных стоянках самокатов.
А так, да, не город виноват, что не готов к новому виду транспорта. Если завтра придумают коляски двухэтажные и будут ставить их везде, то почему город то виноват, что негде их поставить? Депутаты же не жалуются, что вертолёт нельзя приземлить возле подъезда.

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Umbrella Corporation

Только самокаты появились там не первый год и то что за столько лет не сделали ничего уже вина города

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Maxim Fox

Собаки срут на газонах, тоже вина города, что не построили надземные парки для собак.

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Umbrella Corporation

Вина тут только в людях которых менталитет не позволяет забирать говно с собой и выкидывать в мусорку. Причём тут самокаты не понятно инфраструктуру то надо не только под металические коробки делать. Все прекрасно знали что скоро этих самокатов будет много, а потом появился Шеринг

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Николай Замотаев
Депутаты же не жалуются, что вертолёт нельзя приземлить возле подъезда.

вы это, не подавайте им идей.

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Ret Oror

Лучше бы ушлепков , которые бросают где не попадая эти самокаты штрафовали, и то бы больше толку было

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Anton Karmanov

а этим конторам пофигу

я в Whoosh писал как-то с фоткой что кто-то самокат оставил посреди тротуара, мне с техподдержки ответили в духе "а в чём проблема?"

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Anton Karmanov

хотя я думаю надо напрямую в ГИБДД писать жалобы на парковку с нарушением 12.2 "в местах, где транспортное средство ... создаст помехи для движения пешеходов"

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Mikhail Medvedev

Самокат является транспортным средством?

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Невероятный Блондин

Да.

В ПДД появился новый термин: «средство индивидуальной мобильности», СИМ. Это транспортные средства с двигателем, который приводит в движение одно или несколько колес или роликов: электросамокаты, электровелосипеды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другой аналогичный транспорт. Мощность двигателя не имеет значения: если он есть, самокат или велосипед считают СИМ.
абз. 56 п. 1.2 ПДД
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Anton Karmanov
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Владимир Савичев

Как это реализовать? Если память не изменяет, то преследование всей этой парноколёсной нечести запрещено законом, так что особо не погоняешься за ушлёпками, как вы их назвали. А добровольно остановиться никто не захочет. Программно следить за тем кто как ехал, кого подоезал и обгонял - тоже задача неосуществимая, вроде как. Максималку им уже давно ограничили, кажись. Тандем с апреля этого года начали внедрять, но вон в Питере пару дней назад 5 тел ехало на одном самокате, а по 2-3 тела каждый день сам наблюдаю. Так что и тандем пока не вразумил никого.

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Ivan Mart

С парковкой можно вариант придумать.
К примеру создать службу с фото фиксацией, которая будет брошенные и мешающие проходу самокаты фиксировать.
На компанию приходит штраф, а они уже сами ебут мозги и ищут клиента, который самокат бросил и с него компенсируют штраф.
Как с обычным каршем.

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Николай Замотаев

проблема в том, что компанию так можно шикарно подставлять - переставили самокат не начиная аренду так, чтобы мешал проходу. сфотографировали. профит.

доказательств-то, что самокат оставили в таком положении предыдущие наездники - нет.

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Ret Oror

Схема с кикподставой закрывается, если обязать на замок фиксировать.

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Николай Замотаев

Ну такое. Дешёвые велозамки работают из рук вон плохо. Значит надо модифицировать самокат и интегрировать замок для пристёгивания в его конструкцию. Опять же - вопрос - куда его пристёгивать в некоторых местах, где место есть где поставить, а креплений - куда пристегнуть - нет.

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Ivan Mart

Так как и с обычным каршерингом. Просто в приложение делать фото по завершении аренды. Для компаний можно оборудовать парковочные зоны в местах где есть камеры, чтобы компания могла оспорить такие штрафы.

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Ret Oror

По другому не могу назвать тех, кто открыто плюет обществу в лицо, если у кого-го есть желание терпеть, пусть называют их нарушителями. По вопросу: для начала ввести состав в КоАП, далее предоставить любому гражданину право фиксировать правонарушение на видео. Видео с привязкой к местности и номеру самоката приравнять к автофиксации . Не припарковал где положено и не пристегнул замком - твои проблемы - штраф , пусть даже 500 руб, но это существенно повлечет на ситуацию с хламом на тротуаре.

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Zloy Marketolog

Там и так штраф 2000 за это

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Ret Oror

Это штраф в договоре?

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Zloy Marketolog

Да. Это штраф от самого сервиса, они же видят где ты бросил самокат и кто на нем ездил - на точку выезжает специальный человек и если самокат действительно в неположенном месте брошен, то сразу штраф списывается.

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Ret Oror

Так это сейчас по сути не работает, они шлют лесом, если присылаешь обращение. А так в КоАП бы закрепить, тогда и отношение бы поменялось. На парковку великов есть штраф, а этих обошли стороной.

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Zloy Marketolog

Ну как они шлют? Говорят, что мы приняли к сведению типа, и все. А что они еще должны ответить? Система работает, все брошенные самокаты обычно собирают в течение часа-двух. Штрафы тоже выписывают.

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Zloy Marketolog

Еще у кого-то из них была бонусная система, что если ты нашел брошенный самокат, то ты можешь его отогнать на парковку и тебе за это начислят баллы в приложении.

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Евгений Лиманов

Ну честно, какие-то жертвы маркетинга эти самокатчики, давно пора было, а у нас вместо того чтобы отменить, номера на них прикрепили!

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Станислав

Ну тут банально вопрос стоит ... ( все поняли в чем ). А остальное это так, слова для прикрытия. Или закрывайте совсем сервисы или давай те работать.

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Анна Котова

думаю с этим вопросом разберутся и с парковкой решат вопрос , все таки задача эта выполнима , только требует времени

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Укладчик стекловаты

В 2030?

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Миио проходил

Как обычно, легче запретить, т.к. регулирование займет время, инициатива.... Фу....
Но проблему то не решит, как всякие му### катали на своих самокатах, так и будут.
Введите штрафы, создайте простой список правил, регулируйте. Но не... СлоЖНА!!!

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Александр А.

Чо за кипиш? В Перми ни разу не был, но поиск по Яндекс картам показывает равномерно большое количество велопарковок по городу.

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Илитный Иксперт

Помню было время когда сраные велосепидисты по тротурам гоняли, меня раза 3 чуть не сбили. И всем чето было похуй.

А теперь самокаты каждый второй тут хейтит, у вас что даже в плане хейта своего мнения нет? Хейтите только хайповое чтоли?

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Невероятный Блондин

Велики с нами были всегда, я сам мелкий гонял по тротуарам, еще и «без рук» иногда. Но эти еще хуже, совсем отбитые. И скорости другие

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Невероятный Блондин

А сколько в РФ в среднем стоит поездка, дороже чем на автобусе?
Автобус около 50-60₽

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