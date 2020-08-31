Как работает бортовой компьютер в «Яндекс.Драйве», как он обновляется и появится ли в нём реклама Материал редакции
В начале 2020 года бортовые компьютеры каршеринга «Яндекс.Драйв» получили крупное обновление — в них усилилась персонализация, появились полноценная «Яндекс.Музыка» и новый интерфейс.
Я встретился с командой «Яндекс.Авто», чтобы задать несколько вопросов о том, как разрабатываются, тестируются и обновляются бортовые устройства для каршеринга и чем они отличаются от «Авто» для личных машин.
Какие бортовые компьютеры устанавливаются в «Драйве»
Бортовой компьютер, встроенный в большинство каршеринговых автомобилей «Яндекса», — это специальная версия «Яндекс.Авто», отличающаяся специфическим набором функций и приложений от тех систем, что компания устанавливает в личные автомобили.
«Ядро у всех общее. Это одна ветка разработки, однако у неё есть свои ответвления, связанные с использованием в каршеринге, в конкретном автомобиле или устройстве», — объясняет руководитель разработки решений для автомобилей «Яндекса» Мария Орлова.
Например, в бортовом компьютере для «Драйва» есть приложение для отслеживания статуса и стоимости поездки, в «Навигаторе» подсказывается адрес и отображается «зелёная» зона завершения аренды, если поездка осуществляется по тарифу «Фикс» — с указанной заранее конечной точкой маршрута. Такие функции не нужны в личном автомобиле, но необходимы в каршеринге.
Аналогично в «Драйве» используется специальный интерфейс для «общения» с телематическим оборудованием, которое встраивается в каждый каршеринговый автомобиль — оно отвечает за разблокировку машины, запуск двигателя и удалённый контроль за поездкой. Через него же команда может узнавать о неисправностях «Яндекс.Авто» даже в тех случаях, когда у бортового компьютера нет подключения к интернету.
Другое ключевое отличие — персонализация. «Яндекс.Авто» в каршеринге адаптируется под каждого водителя, который берёт машину в краткосрочную аренду, загружает из облака его любимые станции, избранные адреса и личную музыку, а после завершения аренды удаляет их из автомобиля.
Чем интересна новая версия бортовых компьютеров
Год назад, когда я брал интервью у директора по развитию бизнеса «Яндекс.Авто», бортовой компьютер компании представлял из себя набор из нескольких приложений — навигатор, радио, «Алиса», настройки машины и прочее. К началу 2020 года систему переписали так, чтобы она выглядела для пользователя как единое приложение, включающее в себя несколько сервисов, объясняют в компании. «Мы добавили бесшовные сценарии в работе с интерфейсом и реализовали сквозную авторизацию во всех наших сервисах», — поясняют разработчики.
Дизайнеры переработали интерфейс так, чтобы в нём появилось как можно больше коротких сценариев для взаимодействия с разными приложениями. Например, стартовый экран теперь похож на витрину с виджетами из всех установленных в машине сервисов: время на поездку до работы и дома, информация о пробках из «Навигатора», быстрое управление музыкой, наиболее популярные настройки и так далее.
Операционная система получила более лаконичный дизайн с крупными кнопками и шрифтами. Исчезли выпадающие списки и уровни вложенностей, которые встречались раньше в настройках.
В машинах «Драйва» встречаются бортовые компьютеры, в которых физические кнопки один в один дублируют виртуальные, расположенные на экране — например, в Skoda и VW. На вопрос о причинах такого решения команда отвечает, что «такова цена универсальности».
Дизайнеры «Яндекс» также считают, что свайпы по сенсорному экрану вполне подходят для использования в автомобиле, однако их нужно адаптировать. «Иногда свайпнуть реально удобнее, чем пытаться на ходу ткнуть в небольшую кнопку. Тут важно, чтобы площадь была достаточно большая — весь или хотя бы половина экрана. Например, куда легче смахнуть вниз плеер, чтобы он свернулся, чем найти кнопку в интерфейсе для этого», — объясняет дизайнер продукта.
Акцент в новом интерфейсе сделан на «мультиэкранность» — возможность отобразить два приложения на одном экране. «Самая большая польза этого решения в двух основных сценариях: навигация и музыка. Так можно быстро залайкать трек, не закрывая навигатор. Или, наоборот, не пропустить поворот, если в долгом пути хочется ехать с плеером», — поясняет дизайнер.
Анимаций в бортовом компьютере по-прежнему мало. «Её нужно ограничивать и использовать только там, где надо. Помигать красным, когда человек превышает — это ок. Но, например, прыгающие волны эквалайзера в плеере будут только отвлекать».
В новой версии «Авто» появился универсальный интерфейс для проигрывания музыки из любого источника — будь это «Яндекс.Музыка», Bluetooth, радио или карта памяти.
Он тоже получил более «аскетичный» дизайн: «В плеере мы не стали красить фон в цвет обложки, чтобы не слепило — обложки часто бывают яркие. Но покрасили в цвет некоторые элементы плеера», — объясняет Суровцева.
Предупреждения о превышении скорости, приближении к поворотам, сообщения от МЧС, теперь отображаются поверх любого экрана — вне зависимости от того, находится пользователь на главном экране, в «Навигаторе», «Музыке» или «Настройках».
Однако его дизайн планируют пересмотреть: «Всплывающие окна не всегда решают задачу информирования, они не дают тебе спокойно следить за статусом и в каком-то смысле даже отвлекают. Сейчас мы работаем над улучшением этого режима».
Переработка системы позволила добавить функцию бесшовного построения маршрута для предстоящей поездки: если забронировать автомобиль в «Драйве», а затем построить маршрут в приложении «Навигатор» на телефоне, сервис предложит отправить его сразу в бортовой компьютер забронированной машины — чтобы не пришлось строить его заново после начала аренды.
Более заметные, по мнению команды, изменения произошли в части персонализации. Бортовой компьютер «Драйва» перестал быть одинаковым для всех пользователей каршеринга и научился подстраиваться под каждого из них: здороваться по имени, предлагать поехать «Домой» и ставить персональные плейлисты.
Как работает персонализация в «Авто» для «Драйва»
Бортовой компьютер «Яндекс.Авто» включается в тот момент, когда пользователь заводит двигатель автомобиля. В этот момент он не знает ничего о пользователе, забронировавшем машину. После загрузки система получает из облака данные и начинает «скачивать» профили для каждого из сервисов.
Для «Алисы» — это имя пользователя, чтобы поздороваться. Для «Яндекс.Навигатора» — список избранных, последних адресов и зоны парковки для тарифа «Фикс». Для «Яндекс.Музыки» — рекомендации и плейлисты, для «Радио» — радиостанции из «Избранного» и так далее. Там же берутся настройки — если во время последней поездки в каршеринге пользователь включил «тёмную» тему, то она активируется автоматически.
Громкость же, наоборот, сбрасывается до значения, установленного разработчиками по умолчанию. Дело в том, что в разных моделях машин производители используют разные шкалы для измерения громкости звука: по шкале от 1 до 10, 20, 100 и так далее. Кроме того, отличаются размеры салона, тип и расположение колонок в нём, а неправильный звук может испортить опыт.
Я поинтересовался у команды «Авто», почему бы не скачивать профиль заранее, при бронировании машины, ещё до того, как пользователь сел в автомобиль — зачастую приходится ждать несколько минут после включения двигателя, чтобы система загрузила все данные для поездки.
Разработчики объяснили текущую последовательность загрузки «Авто» заботой о сохранности персональных данных — сервис хочет быть уверенным, что отправляет личную информацию именно в тот момент, когда пользователь действительно сел в машину.
По этой же причине профиль удаляется из машины сразу при выключении двигателя, а не при завершении аренды в приложении «Яндекс.Драйва». Так что если во время поездки заглушить и снова завести машину, процесс синхронизации с облаком начнётся заново.
Другая проблема, с которой я сталкивался несколько раз в «Драйве», — медленная загрузка карты в «Авто», которая каждый раз скачивается из интернета, а не хранится в машине. Причина, по которой разработчики используют такое решение, в том, что компания выпускает обновления карт каждый день. На них появляются новые организации, дороги, проезды и прочее, и скачивать карту приходилось бы каждый день.
Команда делает ставку на хорошее интернет-покрытие в городе, где преимущественно и используется каршеринговый автомобиль, и считает, что случаи с медленным подключением скорее редкость, чем правило.
Почему бортовые компьютеры могут тормозить
Нельзя было не спросить, почему в «Драйве» встречаются бортовые компьютеры, которые тормозят, не загружаются или не справляются с построением маршрута. К примеру, на встречу с командой я ехал на Nissan Qashqai, у которого компьютер загрузился только к концу поездки.
Как тестируются бортовые компьютеры
В «Яндексе» уверяют, что внимательно следят за производительностью «Авто». Так, на нескольких полках, установленных в офисе «Яндекса» на улице Льва Толстого, собраны десятки моделей и конфигураций бортовых компьютеров, работающих в «Драйве» и личных автомобилях — здесь происходит большая часть тестов на производительность.
Специфические функции, связанные со взаимодействием, например, с кнопками на руле или интеграцией с телематикой, могут проверяться на конкретных автомобилях. Для этого необходимая машина «Драйва» переводится в сервисный режим, в котором инженеры могут установить новое программное обеспечение и проверить его работу лично.
В компании практикуют совместные тестирования с пользователями. Менеджеры по продукту связываются с пользователями, которые согласились участвовать в тестах, и договариваются о совместных поездках в автомобиле. Всё, что требуется, — совершать свои обычные рутинные действия. В это время команда наблюдает за тем, как он взаимодействует с интерфейсом, на что отвлекается во время управления автомобилем, как быстро реагирует и так далее.
Таким образом, например, команда выяснила оптимальное расположение окна с важными уведомлениями. Пользователи просили через техподдержку переместить его в левый верхний угол экрана — ближе к водителю. Однако во время продуктовых тестирований оказалось, что правая рука, расположенная на руле, во многих машинах перекрывает левую часть бортового компьютера. Уведомления оставили в правом нижнем углу.
Как обновляется бортовой компьютер в каршеринге
«Мы обновляем автомобили “Драйва” по тем же принципам, что и все наши сервисы. Сначала новую версию программного обеспечения получает небольшой процент машин. Это случайная выборка, которая не зависит от марки, модели или версии бортового компьютера. Если обновление прошло успешно и у пользователей не возникло проблем с его использованием, мы увеличиваем процент автомобилей и постепенно “раскатываем” обновление на все каршеринговые автомобили», — объясняют в «Авто».
Обновления на бортовые компьютеры каршеринговых автомобилей устанавливаются автоматически ночью — во время падения спроса на поездки. Система выбирает свободные машины и переводит их в специальный режим — автомобиль исчезает из приложения «Драйва» и становится недоступным для бронирования.
Затем машина «просыпается» настолько, чтобы в ней включился бортовой компьютер. В зависимости от марки автомобиля, его конфигурации и состояния аккумулятора для этого может потребоваться включение питания либо же полный запуск двигателя.
Примерно за полчаса бортовой компьютер скачивает обновление, устанавливает его и перезагружается. Если всё прошло успешно, машина выходит из сервисного режима и становится вновь доступна для бронирования.
За процессом обновления компания следит с помощью дашбордов. «Мы отслеживаем состоянием всех бортовых компьютеров в “Драйве”, в режиме реального времени получаем уведомления о возникающих проблемах и в случае необходимости вызываем техников, чтобы они отправились к автомобилю и устранили проблему», — рассказывает Орлова.
Когда в бортовом компьютере «Драйва» появится реклама
«Пока мы этого не планируем».
Когда «Авто» появится в Mercedes, BMW, Audi и Genesis
«В перспективе мы хотим, конечно же, чтобы во всех автомобилях в России была установлена система “Яндекс.Авто”. А о конкретных запусках будем держать в курсе».
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