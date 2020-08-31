В начале 2020 года бортовые компьютеры каршеринга «Яндекс.Драйв» получили крупное обновление — в них усилилась персонализация, появились полноценная «Яндекс.Музыка» и новый интерфейс.

В закладки

Я встретился с командой «Яндекс.Авто», чтобы задать несколько вопросов о том, как разрабатываются, тестируются и обновляются бортовые устройства для каршеринга и чем они отличаются от «Авто» для личных машин.

Какие бортовые компьютеры устанавливаются в «Драйве»

Бортовой компьютер, встроенный в большинство каршеринговых автомобилей «Яндекса», — это специальная версия «Яндекс.Авто», отличающаяся специфическим набором функций и приложений от тех систем, что компания устанавливает в личные автомобили.

«Ядро у всех общее. Это одна ветка разработки, однако у неё есть свои ответвления, связанные с использованием в каршеринге, в конкретном автомобиле или устройстве», — объясняет руководитель разработки решений для автомобилей «Яндекса» Мария Орлова.

Например, в бортовом компьютере для «Драйва» есть приложение для отслеживания статуса и стоимости поездки, в «Навигаторе» подсказывается адрес и отображается «зелёная» зона завершения аренды, если поездка осуществляется по тарифу «Фикс» — с указанной заранее конечной точкой маршрута. Такие функции не нужны в личном автомобиле, но необходимы в каршеринге.

Аналогично в «Драйве» используется специальный интерфейс для «общения» с телематическим оборудованием, которое встраивается в каждый каршеринговый автомобиль — оно отвечает за разблокировку машины, запуск двигателя и удалённый контроль за поездкой. Через него же команда может узнавать о неисправностях «Яндекс.Авто» даже в тех случаях, когда у бортового компьютера нет подключения к интернету.

Другое ключевое отличие — персонализация. «Яндекс.Авто» в каршеринге адаптируется под каждого водителя, который берёт машину в краткосрочную аренду, загружает из облака его любимые станции, избранные адреса и личную музыку, а после завершения аренды удаляет их из автомобиля.

«Яндекс.Авто» в «Драйве» — это ещё и витрина сервисов компании. Поэтому зачастую каршеринговые автомобили первыми получают наши обновления. Здесь же мы тестируем наши новые сервисы и функции, которые позже появятся в «Авто» для личных автомобилей. Мария Орлова руководитель разработки решений для автомобилей «Яндекса»

Чем интересна новая версия бортовых компьютеров

Год назад, когда я брал интервью у директора по развитию бизнеса «Яндекс.Авто», бортовой компьютер компании представлял из себя набор из нескольких приложений — навигатор, радио, «Алиса», настройки машины и прочее. К началу 2020 года систему переписали так, чтобы она выглядела для пользователя как единое приложение, включающее в себя несколько сервисов, объясняют в компании. «Мы добавили бесшовные сценарии в работе с интерфейсом и реализовали сквозную авторизацию во всех наших сервисах», — поясняют разработчики.

Дизайнеры переработали интерфейс так, чтобы в нём появилось как можно больше коротких сценариев для взаимодействия с разными приложениями. Например, стартовый экран теперь похож на витрину с виджетами из всех установленных в машине сервисов: время на поездку до работы и дома, информация о пробках из «Навигатора», быстрое управление музыкой, наиболее популярные настройки и так далее.

Стартовый экран бортового компьютера

Операционная система получила более лаконичный дизайн с крупными кнопками и шрифтами. Исчезли выпадающие списки и уровни вложенностей, которые встречались раньше в настройках.

При разработке интерфейса для автомобиля нужно помнить, что водитель сфокусирован на дороге, он не держит устройство в руках и даже не видит его прямо перед глазами. Поэтому здесь главный принцип — это безопасность. Очень важно быстро показать нужную информацию и лишний раз не отвлечь водителя от дороги. Отсюда, кроме очевидных крупных кнопок и шрифтов, строгий и местами даже аскетичный дизайн. Мы не используем лишний раз яркие акценты, чтобы в нужный момент реально привлечь внимание. Мы не покажем видео или красивую анимацию во время ведения, потому что «Следи за дорогой!». Юлия Суровцева дизайнер «Яндекс.Авто»

Вместо выпадающего списка, как в вебе, теперь используются крупные названия пунктов практически на весь экран

В машинах «Драйва» встречаются бортовые компьютеры, в которых физические кнопки один в один дублируют виртуальные, расположенные на экране — например, в Skoda и VW. На вопрос о причинах такого решения команда отвечает, что «такова цена универсальности».

В разных машинах разный набор физических кнопок. Поэтому мы часто готовы продублировать некоторые вещи в интерфейсе, чтобы все сценарии решались даже без физических контролов. Особенно это актуально для «Драйва», где люди часто имеют дело с машинами, к которым не привыкли. Например, найти изменение громкости в некоторых машинах — задача не тривиальная, хотя регулировать громкость нужно действительно часто. Мы продублировали эту функцию в виджет быстрых настроек на домашнем экране и в разделе настроек. Мария Орлова

Дизайнеры «Яндекс» также считают, что свайпы по сенсорному экрану вполне подходят для использования в автомобиле, однако их нужно адаптировать. «Иногда свайпнуть реально удобнее, чем пытаться на ходу ткнуть в небольшую кнопку. Тут важно, чтобы площадь была достаточно большая — весь или хотя бы половина экрана. Например, куда легче смахнуть вниз плеер, чтобы он свернулся, чем найти кнопку в интерфейсе для этого», — объясняет дизайнер продукта.

Ещё из-за ориентации экрана, там где можно, мы стараемся использовать горизонтальные свайпы: например, чтобы полистать список альбомов в категории. Или чтобы открыть список треков в плеере можно свайпнуть влево. В отличие от веба, мы заменяем небольшие выпадающие списки на крупные полноэкранные. Используем меньше уровней вложенности. В идеале основным интерфейсом для общения машины с пользователем должен стать голос, поэтому мы стараемся как можно больше вплетать «Алису» во все основные сценарии: построить маршрут, включить пробки, найти парковки, переключить или найти трек.

Юлия Суровцева

Акцент в новом интерфейсе сделан на «мультиэкранность» — возможность отобразить два приложения на одном экране. «Самая большая польза этого решения в двух основных сценариях: навигация и музыка. Так можно быстро залайкать трек, не закрывая навигатор. Или, наоборот, не пропустить поворот, если в долгом пути хочется ехать с плеером», — поясняет дизайнер.

Анимаций в бортовом компьютере по-прежнему мало. «Её нужно ограничивать и использовать только там, где надо. Помигать красным, когда человек превышает — это ок. Но, например, прыгающие волны эквалайзера в плеере будут только отвлекать».

В новой версии «Авто» появился универсальный интерфейс для проигрывания музыки из любого источника — будь это «Яндекс.Музыка», Bluetooth, радио или карта памяти.

Универсальный интерфейс для проигрывания аудио

Он тоже получил более «аскетичный» дизайн: «В плеере мы не стали красить фон в цвет обложки, чтобы не слепило — обложки часто бывают яркие. Но покрасили в цвет некоторые элементы плеера», — объясняет Суровцева.

Предупреждения о превышении скорости, приближении к поворотам, сообщения от МЧС, теперь отображаются поверх любого экрана — вне зависимости от того, находится пользователь на главном экране, в «Навигаторе», «Музыке» или «Настройках».

Однако его дизайн планируют пересмотреть: «Всплывающие окна не всегда решают задачу информирования, они не дают тебе спокойно следить за статусом и в каком-то смысле даже отвлекают. Сейчас мы работаем над улучшением этого режима».

Пример сообщения от МЧС, которое отображается поверх экрана, пока его не закроешь

Переработка системы позволила добавить функцию бесшовного построения маршрута для предстоящей поездки: если забронировать автомобиль в «Драйве», а затем построить маршрут в приложении «Навигатор» на телефоне, сервис предложит отправить его сразу в бортовой компьютер забронированной машины — чтобы не пришлось строить его заново после начала аренды.

Более заметные, по мнению команды, изменения произошли в части персонализации. Бортовой компьютер «Драйва» перестал быть одинаковым для всех пользователей каршеринга и научился подстраиваться под каждого из них: здороваться по имени, предлагать поехать «Домой» и ставить персональные плейлисты.

Как работает персонализация в «Авто» для «Драйва»

Бортовой компьютер «Яндекс.Авто» включается в тот момент, когда пользователь заводит двигатель автомобиля. В этот момент он не знает ничего о пользователе, забронировавшем машину. После загрузки система получает из облака данные и начинает «скачивать» профили для каждого из сервисов.

Для «Алисы» — это имя пользователя, чтобы поздороваться. Для «Яндекс.Навигатора» — список избранных, последних адресов и зоны парковки для тарифа «Фикс». Для «Яндекс.Музыки» — рекомендации и плейлисты, для «Радио» — радиостанции из «Избранного» и так далее. Там же берутся настройки — если во время последней поездки в каршеринге пользователь включил «тёмную» тему, то она активируется автоматически.

Громкость же, наоборот, сбрасывается до значения, установленного разработчиками по умолчанию. Дело в том, что в разных моделях машин производители используют разные шкалы для измерения громкости звука: по шкале от 1 до 10, 20, 100 и так далее. Кроме того, отличаются размеры салона, тип и расположение колонок в нём, а неправильный звук может испортить опыт.

Я поинтересовался у команды «Авто», почему бы не скачивать профиль заранее, при бронировании машины, ещё до того, как пользователь сел в автомобиль — зачастую приходится ждать несколько минут после включения двигателя, чтобы система загрузила все данные для поездки.

Разработчики объяснили текущую последовательность загрузки «Авто» заботой о сохранности персональных данных — сервис хочет быть уверенным, что отправляет личную информацию именно в тот момент, когда пользователь действительно сел в машину.

По этой же причине профиль удаляется из машины сразу при выключении двигателя, а не при завершении аренды в приложении «Яндекс.Драйва». Так что если во время поездки заглушить и снова завести машину, процесс синхронизации с облаком начнётся заново.

Другая проблема, с которой я сталкивался несколько раз в «Драйве», — медленная загрузка карты в «Авто», которая каждый раз скачивается из интернета, а не хранится в машине. Причина, по которой разработчики используют такое решение, в том, что компания выпускает обновления карт каждый день. На них появляются новые организации, дороги, проезды и прочее, и скачивать карту приходилось бы каждый день.

Команда делает ставку на хорошее интернет-покрытие в городе, где преимущественно и используется каршеринговый автомобиль, и считает, что случаи с медленным подключением скорее редкость, чем правило.

Почему бортовые компьютеры могут тормозить

Нельзя было не спросить, почему в «Драйве» встречаются бортовые компьютеры, которые тормозят, не загружаются или не справляются с построением маршрута. К примеру, на встречу с командой я ехал на Nissan Qashqai, у которого компьютер загрузился только к концу поездки.

Мы понимаем, что нашу систему по быстродействию сравнивают с мобильным телефоном. Это приятно, хотя надо понимать, что требования к железу автомобиля отличаются: он должно отвечать строгим правилам безопасности, выдерживать перепады температуры от -50 до +50 градусов, быть надёжно закреплено, чтобы не вылететь при поездках, и так далее. Потребовалось время, чтобы найти компромисс между требованиями сертификации для автомобиля, производительностью и нашими ожиданиями от качества. Сейчас в машинах каршеринга установлены доработанные устройства «Авто». Мы полностью заменили те устройства, которые ставили на старте, на всех машинах эконом-класса в «Драйве».

Мария Орлова



Как тестируются бортовые компьютеры

В «Яндексе» уверяют, что внимательно следят за производительностью «Авто». Так, на нескольких полках, установленных в офисе «Яндекса» на улице Льва Толстого, собраны десятки моделей и конфигураций бортовых компьютеров, работающих в «Драйве» и личных автомобилях — здесь происходит большая часть тестов на производительность.

Стенд с устройствами в офисе «Яндекса» Февраль 2019 года

Специфические функции, связанные со взаимодействием, например, с кнопками на руле или интеграцией с телематикой, могут проверяться на конкретных автомобилях. Для этого необходимая машина «Драйва» переводится в сервисный режим, в котором инженеры могут установить новое программное обеспечение и проверить его работу лично.

В компании практикуют совместные тестирования с пользователями. Менеджеры по продукту связываются с пользователями, которые согласились участвовать в тестах, и договариваются о совместных поездках в автомобиле. Всё, что требуется, — совершать свои обычные рутинные действия. В это время команда наблюдает за тем, как он взаимодействует с интерфейсом, на что отвлекается во время управления автомобилем, как быстро реагирует и так далее.

Таким образом, например, команда выяснила оптимальное расположение окна с важными уведомлениями. Пользователи просили через техподдержку переместить его в левый верхний угол экрана — ближе к водителю. Однако во время продуктовых тестирований оказалось, что правая рука, расположенная на руле, во многих машинах перекрывает левую часть бортового компьютера. Уведомления оставили в правом нижнем углу.

Как обновляется бортовой компьютер в каршеринге

«Мы обновляем автомобили “Драйва” по тем же принципам, что и все наши сервисы. Сначала новую версию программного обеспечения получает небольшой процент машин. Это случайная выборка, которая не зависит от марки, модели или версии бортового компьютера. Если обновление прошло успешно и у пользователей не возникло проблем с его использованием, мы увеличиваем процент автомобилей и постепенно “раскатываем” обновление на все каршеринговые автомобили», — объясняют в «Авто».

Обновления на бортовые компьютеры каршеринговых автомобилей устанавливаются автоматически ночью — во время падения спроса на поездки. Система выбирает свободные машины и переводит их в специальный режим — автомобиль исчезает из приложения «Драйва» и становится недоступным для бронирования.

Затем машина «просыпается» настолько, чтобы в ней включился бортовой компьютер. В зависимости от марки автомобиля, его конфигурации и состояния аккумулятора для этого может потребоваться включение питания либо же полный запуск двигателя.

Примерно за полчаса бортовой компьютер скачивает обновление, устанавливает его и перезагружается. Если всё прошло успешно, машина выходит из сервисного режима и становится вновь доступна для бронирования.

За процессом обновления компания следит с помощью дашбордов. «Мы отслеживаем состоянием всех бортовых компьютеров в “Драйве”, в режиме реального времени получаем уведомления о возникающих проблемах и в случае необходимости вызываем техников, чтобы они отправились к автомобилю и устранили проблему», — рассказывает Орлова.

Когда в бортовом компьютере «Драйва» появится реклама

«Пока мы этого не планируем».

Когда «Авто» появится в Mercedes, BMW, Audi и Genesis